Umfrage mit Sprengkraft: Mehrheit der Deutschen von Aiwanger-Aussagen verstört - aus einem Lager kommt Zuspruch

Große Teile der Wählerschaft können sich nicht mit Huberts Aiwangers Haltung zur Corona-Impfung identifizieren. Vor allem aus einem Lager gibt‘s Applaus.

Augsburg - Eine Mehrheit der Deutschen hält einer Umfrage zufolge die impfkritischen Äußerungen von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger* (Freie Wähler) für falsch.

Corona-Impfung: Mehrheit hält Aiwanger-Aussagen für problematisch

63,3 Prozent der Befragten finden es laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen (Dienstagausgabe) „eher falsch“ oder „eindeutig falsch“, dass sich Aiwanger als stellvertretender Ministerpräsident von Bayern wiederholt kritisch zu Corona-Schutzimpfungen geäußert hatte.

Nur etwas mehr als ein Viertel der Befragten (28,4 Prozent) gaben an, sie hielten dieses Vorgehen für „eindeutig richtig“ oder „eher richtig“.

Infolge Aiwangers Aussagen hat ihm der CSU-Fraktionschef in Bayern inzwischen einen Rückzug nahegelegt. Im Merkur.de*-Interview sprach Thomas Kreuzer von „billigem Kalkül“ und stellte fest: „Ich verstehe nicht, was Aiwanger hier macht.“

Aiwanger warnt vor „Jagd“ auf Ungeimpfte: Vor allem AfD-Wähler stimmen zu

Am meisten Zustimmung für Aiwangers öffentlich geäußerte Impfkritik kam unter den Befragten demnach von Wählern der AfD: 74,8 Prozent von ihnen gaben an, sie fänden Aiwangers Äußerungen „eindeutig richtig“. Am stärksten war die Ablehnung bei Wählern der Grünen: 73,5 Prozent der Befragten gaben an, die Aussagen seien „eindeutig falsch“. (dpa/lks)

