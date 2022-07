Corona-Impfung in Israel für unter Fünfjährige zugelassen

In Israel ist sie nun auch für Kleinkinder zulässig: Die Corona-Impfung © Juan Angel via www.imago-images.de

Auch Kinder ab einem Alter von sechs Monaten dürfen in Israel nun gegen das Coronavirus geimpft werden.

Tel Aviv - Das Gesundheitsministerium teilte dies am Mittwoch mit und folgte damit einer Expertenempfehlung. Auch in den USA werden Kinder in dem Alter bereits geimpft. Generaldirektor Nachman Asch sagte, die Impfung sei besonder empfehlenswert für Kinder mit chronischen Krankheiten oder Immunschwäche.

Die Infektionszahlen in dem Land am östlichen Mittelmeer waren zuletzt wieder gestiegen und lagen an mehreren Tagen in Folge bei über 10 000. Experten sehen das Land in der sechstenCorona-Welle. Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag 13 901 neue Fälle für das 9,4-Millionen-Einwohner-Land. Die Zahl der Schwerkranken liegt bei 376. Ende Januar hatten die täglichen Infektionszahlen mit mehr 85 000 einen Höchststand erreicht.

Nur knapp 29 Prozent der Bevölkerung haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums noch einen gültigen Impfschutz. Bei 42 Prozent ist dieser bereits abgelaufen, der Rest ließ sich gar nicht erst impfen. (dpa)