Aus für die Corona-Impfpriorisierung: Ist das gut oder schlecht? Wo bald alle einen Termin bekommen können

Corona-Impfstoff ist im Land, aber nicht jede:r bekommt sofort einen Termin. Jetzt heben immer mehr Bundesländer die Impfpriorisierung auf - die Vor- und Nachteile.

München - Impfpriorisierung: Ein Wort, das von Anfang an für Diskussionen sorgte. Zuerst hieß es: Brauchen wir eine Priorisierung? Dann folgten Debatten über die konkrete Impfreihenfolge. Und nun beantworten die Bundesländer nach und nach die Frage: Impfpriorisierung bei Hausärzten aufheben? Immer mehr entscheiden sich für ein Ja.

Bundesländer heben Corona-Impfpriorisierung für Hausärzte auf: Wer sich schon entschieden hat

Seit Montag (17. Mai) können Hausärzte in Baden-Württemberg frei entscheiden, wen ihrer Patienten sie wann impfen - egal mit welchem der zugelassenen Corona-Impfstoffe. Bayern soll im Laufe der Woche folgen. Auch über eine Aufhebung der Impfpriorisierung in Berlin gab es Meldungen, jedoch konkretisierte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit laut dpa nun: Zunächst sollten die priorisierten Gruppen weiter geimpft werden. Allerdings dürften Haus- und Facharztpraxen seit Montag von der vorgeschriebenen Reihenfolge abweichen, wenn sie ihre Impfdosen nicht für priorisierte Gruppen verbrauchen könnten.

Sachsen hatte eine Prio-Aufhebung bisher nur angekündigt. Als Termin steht hier der 24. Mai im Raum. Auch der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow (Linke), blickt bei dem Thema für sein Bundesland voraus: „In dem Moment, wo in den Hausarztpraxen ausreichend Impfmaterial da ist, kann der Hausarzt das entscheiden“, sagte der Linken-Politiker am Montag im ZDF „Morgenmagazin“. Schon jetzt gebe es Hausärzte, die in der Entscheidung freier sind. Die Impfpriorität der Ständigen Impfkommission diene aber als Orientierung.

In der Corona-Impfkampagne Hessens wiederum soll laut Landesregierung von Juni an die Registrierung für alle Bürger geöffnet werden - unabhängig von der Priorisierungsgruppe. Bei der Terminvergabe sollen allerdings zunächst noch Menschen bevorzugt werden, die einer der priorisierten Gruppen eins bis drei angehören. In Brandenburg gibt es Überlegungen zur Aufhebung der Impfpriorisierung.

Was spricht dafür und dagegen, jeden sofort für eine Corona-Impfung zu berechtigen?

Deutschland impft entlang drei Prio-Gruppen, weil nicht sofort genügend Impfstoff für alle zur Verfügung stand. Doch was spricht nun für und gegen die Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung? Hier ein Überblick über einige Vor- und Nachteile:

Vorteile einer Aufhebung Corona-Impfpriorisierung:

Ärzte können flexibler entscheiden, wen sie wann impfen.

Für spontane Impfungen, zum Beispiel wenn abends Impfstoff übrig bleibt, lassen sich leichter Personen finden, die geimpft werden können.

Mediziner müssen nicht mehr in jedem Einzelfall prüfen, ob ein Patient impfberechtigt ist. Dadurch falle ein bürokratisches Hindernis weg, erklärte etwa die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg im SWR.

Nachteile einer Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung:

Auch jetzt ist noch nicht genügend Impfstoff da, um allen Interessierten einen Impf-Termin anzubieten. Es könnte zu chaotischen Zuständen in den Praxen kommen.

Durch die Aufhebung gibt es noch mehr Menschen, die um das knappe Gut Corona-Impfstoff konkurrieren. Wer besonders drängele, komme dadurch möglicherweise früher zum Zug, als Menschen, die besonders geschützt werden müssen, fürchtet etwa die Chefin des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Johna, im Deutschlandfunk. Schon jetzt fühlten sich viele niedergelassene Ärzte „wie die letzte Mauer“ bei der Impfstoffvergabe. Die Frustration könnte steigen.

Es verstoße gegen das Prinzip der Gerechtigkeit, die noch nicht durchgeimpften Personen mit höherer Dringlichkeit dem „Windhund- und Ellenbogenprinzip“ auszusetzen, betont Ethikrat-Mitglied Andreas Lob-Hüdepohl im Gespräch mit der Welt. Ältere hätten ein deutlich höheres Risiko als junge Menschen, an Corona schwer zu erkranken.

Corona-Priorisierung bundesweit aufheben?

Auf Bundesebene hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Aussicht gestellt, dass womöglich ab Juni keine offiziell festgelegte Reihenfolge mehr nötig ist. Derzeit gilt nur für die Corona-Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson keine Priorisierung. Gleichzeitig empfiehlt die Ständige Impfkommission, die Mittel dieser Hersteller an Impfwillige über 60 Jahre zu verimpfen. (cibo mit Material von dpa)

