Corona in Shanghai: Disneyland schließt nach wenigen Tagen erneut

Das Disneyland schließt erneut die Tore: Shanghai macht wegen der Null-Covid-Politik dicht © VCG / IMAGO

Die Corona-Maßnahmen in China erzwingen eine erneute Schließung des Disneyland in Shanghai.

Shanghai - Wie lange die Schließung anhalten werde, sei noch unklar, teilte der Vergnügungspark am Dienstag mit. Der Park, der unter anderem in Paris und Florida Besucher empfängt, hatte erst vor einigen Tagen nach einer Corona-Schließung wieder geöffnet. Wegen der strengen Vorgaben der Regierung musste das Disneyland bereits mehrfach in diesem Jahr schließen, im Frühjahr sogar über einen Zeitraum von rund drei Monaten.

Nach einem stetigen Anstieg der landesweiten Infektionszahlen meldete Chinas Gesundheitskommission am Dienstag erstmals wieder einen leichten Rückgang der täglichen Neuinfektionen auf rund 38 400 Fälle. Am Vortag war ein Höchststand von mehr als 40 000 zusätzlichen Ansteckungen gemeldet worden.

Aus Protest gegen die rigorosen Null-Covid-Maßnahmen wie Ausgangssperren, Zwangsquarantäne, Massentests und ständige Kontrolle über Corona-Apps waren am Wochenende in mehreren Städten wie Peking und Shanghai Tausende auf die Straßen gegangen. (dpa)