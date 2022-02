Grüne gegen FDP: Ampel-Lockerungs-Zoff bahnt sich schon jetzt an

Von: Sven Hauberg

Teilen

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. © Bernd von Jutrczenka/&dpa

In wenigen Wochen laufen die aktuellen Coronaschutzmaßnahmen aus. Während die FDP auf Lockerungen dringt, mahnen die Grünen zu Vorsicht.

Berlin - Wie weiter in der Corona-Krise? Während die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag mit 1472,2 einen neuen Höchstwert erreichte, bahnt sich zwischen den Ampel-Parteien FDP und Grüne ein Streit über das weitere Vorgehen an. Die jetzigen Coronaschutzmaßnahmen würden nach der derzeitigen Gesetzeslage am 19. März auslaufen. Die Liberalen sind gegen eine Verlängerung - die Bundestags-Grünen dafür.

„Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen kann ich mir derzeit nicht vorstellen, dass wir kurzfristig auf alle Maßnahmen verzichten können. Vorsicht ist weiterhin geboten“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Haßelmann machte aber auch deutlich, dass sich Bund und Länder „über eine vorsichtige stufenweise Öffnung verständigen müssen“. Im Falle von Lockerungen im öffentlichen Leben müssten diese „durch grundlegende Schutzmaßnahmen, wie das Tragen von Masken, weiter unterstützt werden“. Dazu brauche es „eine begrenzte Verlängerung der rechtlichen Grundlagen über den 19. März hinaus“.

Auch Haßelmanns Parteikollegin, die Gesundheitspolitikerin Paula Piechotta, spricht sich weiter für das Tragen einer Maske aus. Die Maskenpflicht „hat eine große Wirkung und stellt nur einen geringeren Einschnitt für unsere Bevölkerung dar“, so Piechotta gegenüber dem RND. Zu schnelle Lockerungen führten hingegen zu einem „Jojo-Effekt“. Überraschend sprach am Freitag auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundesrat von schnellen „Öffnungsschritten“ - von einem Ende aller Maßnahmen war in seiner Rede allerdings nichts zu hören.

Corona-Krise: FDP drängt auf Lockerungen

Anders positioniert sich die FDP. Ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Stephan Thomae sagte Merkur.de am Donnerstag: „Ich denke, dass die aktuell geltenden tiefgreifenden Maßnahmen nach ihrem Auslaufen am 19. März nicht mehr verlängert werden müssen.“

Im ZDF-„Morgenmagazin“ bekräftigte Fraktionschef Christian Dürr seine Forderung nach einem schnellen Auslaufen von ersten Corona-Schutzmaßnahmen. Die in der kommenden Woche tagende Ministerpräsidentenkonferenz solle „erste Schritte“ beschließen, sagte Dürr. Zuerst könne die 2G-Pflicht im Einzelhandel entfallen. Auch die Kontaktnachverfolgung könne bald gestoppt werden, ebenso die nach wie vor geltenden Kontaktbeschränkungen für private Treffen Geimpfter.

Anstatt am 20. März alle Maßnahmen auf einmal aufzuheben, sei es besser, bereits „jetzt Schritt für Schritt zu öffnen“ und einen „gleitenden Übergang“ zu diesem Stichtag zu organisieren, so Dürr. Das Gesundheitssystem sei derzeit „glücklicherweise nicht überlastet“; sollte sich die Situation ändern, etwa durch das Auftreten neuer Virusvarianten, sei der Bundestag auch kurzfristig „handlungsfähig“ und können Maßnahmen wieder einführen.

Corona-Lockerungen: Unionsfraktion bleibt zurückhaltend

Zurückhaltender zeigt sich die Union. „Unser Ziel als Fraktion besteht weiterhin darin, das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren“, sagte Unionsfraktionsvize Sepp Müller. Auch der nordrhein-westfälische CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst sprach sich gegen ein „absolutes Ende sämtlicher Schutzmaßnahmen“ aus.

Am 19. März läuft nach jetzigem Stand die Geltungsdauer eines Passus im Bundesinfektionsschutzgesetz ab, auf den die Bundesländer ihre Corona-Eindämmungsmaßnahmen stützen. Der Bundestag könnte die Gültigkeit einmalig um weitere drei Monate verlängern. Am 16. Februar kommen Bund und Länder zu einer erneuten Ministerpräsidentenkonferenz zusammen, um sich über das weitere Vorgehen zu verständigen. (sh/AFP)