Söders konkreter Plan für Deutschland - 2G, Kontaktverbote, Impfpflicht

Von: Felix Durach

Bayerns Ministerpräsident fordert stufenweise Lockerungen für Deutschland und stellt seine eigenen Pläne für Öffnungen in den kommenden Wochen vor.

München - Europa lockert. Auch wenn die Omikron-Welle in der Corona-Pandemie vielerorts noch vor ihrem Höhepunkt steht, haben in den letzten Tagen und Wochen immer mehr Länder teils drastische Öffnungsschritte angekündigt. Deutschland hinkt bei den Ankündigungen jedoch noch weit hinterher. Zu prekär scheint nach Einschätzung der Bundesregierung aktuell die Infektions-Lage. Am Mittwoch verkündetet das RKI über 200.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Corona-Lockerungen: Ministerpräsident Söder stellt bundesweiten Öffnungsplan vor

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will nun auch den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland eine Perspektive auf Lockerungen geben und hat gegenüber bild.de einen Öffnungsplan vorgestellt, der seiner Meinung nach stufenweise in den kommenden Wochen umgesetzt werden sollte. „Wir sollten konsequente Öffnungsschritte jetzt angehen“, so der CSU-Chef.

Söder schließt sich zunächst der Forderung von Finanzminister Christian Lindner (FDP) an, wonach die 2G-Regelung für den Einzelhandel bundesweit gekippt werden sollte. In den Geschäften würde dann stattdessen in Zukunft nur noch eine Tragepflicht von FFP2-Masken gelten. In der Gastronomie sollte hingegen die 2G-Regelung erhalten bleiben. Söder will hier jedoch die verpflichtende Forderung nach einem tagesaktuellem Schnelltest - die sogenannte 2G-Plus-Regelung - aufheben.

Söder über Corona-Lockerungen: Kontaktbeschränkungen grundsätzlich überdenken

Auch für Kultur- und Sportveranstaltungen sollte es nach Ansicht Söders Lockerungen geben. Bei Kulturveranstaltungen schlägt der CSU-Chef eine Erhöhung der erlaubten Zuschauer-Kapazität von 50 auf 75 Prozent vor. Beim Fußball sollten 50 Prozent der ursprünglichen Kapazität möglich gemacht werden, wenn Abstände eingehalten werden können.

Ein Umdenken fordert der 55-Jährige darüber hinaus auch bei den Kontaktbeschränkungen. Dabei sollte nach dem Grundsatz vorgegangen werden. „Wo FFP2-Masken getragen werden, kann man Kontaktbeschränkungen runterfahren. Dafür muss der Bundesgesundheitsminister einen Stufenplan erstellen“, schlägt der Ministerpräsident vor und nimmt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in die Pflicht.

Söder widerspricht Lauterbach: Zum Genesenen-Status zurückkehren, „wie er in Europa gilt“

Dem SPD-Minister widerspricht Söder hingegen mit Blick auf die Gültigkeit des Genesenen-Status in Deutschland. Hier sollte die Bundesregierung zu der alten Regelung zurückkehren. „Der Genesenen-Status muss noch einmal im Bundestag diskutiert werden. Wir müssen zurückkehren zu sechs Monaten Genesenen-Status, wie er in Europa gilt“, erklärt Söder und richtet sich damit auch an Lauterbach, der eine Gültigkeit des Genesenen-Status für lediglich drei Monate unterstützt.

Beim Thema Reisen fordert Söder eine Aufhebung der Reise-Regeln mit Bezug auf Risikogebiete. „Die Inzidenz hat bei Omikron als Maßstab ausgedient“, konstatiert der 55-Jährige. Der Fokus müsse deswegen eher auf einem Test-Angebot für Reiserückkehrer liegen.

Impfpflicht: Söder fordert - „Wenn diese Pflicht kommt, müssen andere Verordnungen fallen“

Weitere grundlegende Lockerungen müssten nach Ansicht des CSU-Chefs auch an die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gebunden werden. „Mit der Einführung einer Impfpflicht muss auch ein Pfad beschrieben werden, welche Regeln dafür gestrichen werden können. Denn wenn diese Pflicht kommt, müssen andere Verordnungen fallen“, fordert Söder gegenüber bild.de. Mit Blick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegeberufe forderte der 55-Jährige, diese müsse aufgeschoben oder ausgesetzt werden, sollte es zu einem „echten Pflegenotstand“ kommen. (fd)