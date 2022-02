Lauterbach-Knall: Corona-Lockerungen „deutlich vor Ostern“ - Söder sieht „wirre Debattenlage“ und prescht vor

Von: Bettina Menzel, Cindy Boden

Teilen

Lockert bald jedes Bundesland Corona-Maßnahmen für sich oder wird es einen einheitlichen Plan geben? Die Öffnungsdebatten laufen auf Hochtouren. Lauterbach und Söder positionieren sich.

Karl Lauterbach spricht über Corona*-Lockerungen und blickt dabei Richtung April (siehe Erstmeldung).

Markus Söder* wirft der Ampel eine „wirre Debattenlage“ bei der Corona-Strategie vor (siehe Update vom 7. Februar, 9 Uhr).

(siehe Update vom 7. Februar, 9 Uhr). Der CSU-Chef macht auch einen Vorschlag zur Impfkampagne (siehe Update vom 7. Februar, 12.50 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Lockerungen der Corona-Maßnahmen wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 7. Februar, 19.58 Uhr: Der eigentlich als ewige Mahner bekannte Karl Lauterbach (SPD) stellte am Montag Lockerungen „deutlich vor Ostern“ in Aussicht (siehe Erstmeldung). Ein Ende der Beschränkungen scheint demnach absehbar. Indes fahren zahlreiche Bundesländer schon deutlich vor dem Rat der Experten die Corona-Beschränkungen zurück. Nicht nur Bayern kündigte bereits an, sich nicht an alle Vorgaben halten zu wollen*. Auch andere Bundesländer weichen von der einheitlichen Linie ab:

Hessen beendete bereits die 2G-Regel im Einzelhandel – also den Zugang in die Geschäfte nur für Geimpfte und Genesene. Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg planen ebenfalls ein Ende der 2G-Regel. Auch Baden-Württemberg arbeitet an Lockerungen, die Ende Februar in Kraft treten könnten. Die Beschlusslage von Bund und Ländern ist generell 2G im Handel, teils kippten Gerichte dies aber.

Markus Söder kommentiert Impfkampagne in Deutschland und äußert sich zu Kritik an RKI-Chef

Update vom 7. Februar, 12.50 Uhr: Bei einer Pressekonferenz nach einer CSU-Sitzung zeigte sich Parteichef Markus Söder irritiert von den Geschehnissen in der Ampel-Regierung um Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI). Auf „offener Bühne“ werde über dessen Rolle gestritten, obwohl das eigentliche eine interne Angelegenheit sei. Die FDP teilte beispielsweise kürzlich gegen Wieler aus - Hintergrund ist der Streit um die Verkürzung des Genenesenenstatus -, nahm auch auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach ins Visier*. Söder wollte sich eigentlich nicht weiter dazu äußern, schob aber dennoch hinter, die Angelegenheit „übermittelt nicht den Eindruck von klarer Linie und Übersicht“.

Bezüglich des Impftempos in Deutschland bemerkt er, dass dieses fast geschlafen sei. „Die Impfkampagne auf Seiten der Bundesebene sollte noch einmal überdachte werden“, „verbessert“ - sie wirke „uninspiriert“. Söder machte daher den Vorschlag, auch eine Kampagne für die neuen Impfstoffe zu starten.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern (Archivbild) © Nicolas Armer/dpa

Lockerungen in Bayern: Neue Pläne des Kabinetts

Update vom 7. Februar, 10.45 Uhr: Bayern plant nach Informationen des Münchner Merkurs einen größeren Lockerungsschritt der Corona-Maßnahmen. Demnach will Söder etwa die Kultur zu 75 Prozent öffnen und die Sperrstunde für die Gastronomie kippen. Außerdem sollen bis zu 15.000 Menschen mit Maske und 2Gplus-Regelung ins Stadion gehen dürfen. Am Dienstag sollen die neuen Maßnahmen beschlossen werden. Mehr zu den Corona-Regel-Neuerungen in Bayern lesen Sie in diesem Ticker.

Corona: Söder spricht von „wirrer Debattenlage“ - Lockerungen in Bayern geplant

Update vom 7. Februar, 9 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat der Bundesregierung eine „wirre Debattenlage“ beim weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie vorgeworfen. „Die Bundesregierung ist uneins“, sagte Söder am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Dies zeige sich etwa bei der einseitigen Verkürzung des Genesenenstatus oder im Umgang mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.

Söder warb vor der am 16. Februar stattfindenden nächsten Ministerpräsidentenkonferenz dafür, die derzeit geltenden Beschränkungen zu lockern. Einschränkungen der Bevölkerung seien dann richtig, wenn das Gesundheitssystem extrem belastet sei - das sei derzeit bei der Omikron-Variante aber nicht der Fall. In solch einer Situation müsse in der Balance von Freiheit und Sicherheit die Freiheit einen stärkeren Platz finden. Gleichzeitig warb Söder dafür, trotzdem eine Impfpflicht zu beschließen.

Bezüglich Lockerungen will das bayerische Kabinett nun offenbar auch den nächsten Schritt gehen: Bayerns strenge Sperrstunde soll gelockert werden. Nach Informationen des Münchner Merkur* bereitet die Staatsregierung einen Beschluss vor, die Gastronomie künftig bis 23 Uhr oder Mitternacht öffnen zu lassen.

Lauterbach zu Öffnungen in Deutschland: „Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden“

Erstmeldung vom 7. Februar: Berlin - In gut einer Woche, am 16. Februar, wollen Bund und Länder über die Corona-Maßnahmen beraten - und die Lockerungsdebatte scheint vorab das dominante Thema. Nun ergriff auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach* (SPD) einmal mehr das Wort: Er stellte Lockerungen von Corona-Beschränkungen in Aussicht.

„Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt“, sagte er der Bild. Ostern wird in diesem Jahr Mitte April gefeiert. Schon beim nächsten Corona-Gipfel am 16. Februar könnte über einen Stufenplan gesprochen werden. Zudem könnte laut Lauterbach im Herbst „der Spuk vorbei“ sein. Allerdings nur, falls es bis dahin eine Impfpflicht gebe. Gleichzeitig sprach er aber auch warnende Worte aus: „Wir sind vor dem Höhepunkt der Welle. In das Maximum der Fallzahlen jetzt zu lockern, das bedeutet: Ich gieße Öl ins Feuer“, sagte der SPD*-Politiker.

Corona-Lockerungen in Deutschland? Lauterbach hält ein Szenario „für verrückt“

Er halte es „für verrückt“, wenn bei Höchstzahlen von Infizierten die Maßnahmen gelockert würden. Der Minister fragte: „Was wäre in Deutschland, wenn wir vorgehen würden wie in England?“ Seine Antwort: „Dann hätten wir pro Tag über den Daumen gepeilt vielleicht 300 Tote. Wir haben aber deutlich weniger, nämlich 60 bis 80.“ Mit den Maßnahmen „retten wir jeden Tag Leben“, betonte Lauterbach.

Der Gesundheitsminister kann sich demnach vorstellen, dass auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz über Lockerungen diskutiert wird. Ob es tatsächlich zu solch neuen Maßnahmen kommt, „hängt davon ab, wie wir dann stehen.“ Am 24. Januar hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, sogenannte Öffnungsperspektiven zu entwickeln, sobald eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. Derzeit erreicht die bundesweitere Inzidenz immer wieder einen Höchstwert.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach: Lockerungen vor Ostern? (Archivbild) © Frank Ossenbrink/Imago

CDU-Chef Merz fordert Fahrplan vor Corona-Gipfel - Lockerungen noch vor Ostern?

Der CDU*-Vorsitzende Friedrich Merz spricht sich derweil in Bezug auf mögliche Lockerungen für ein regional abgestuftes Vorgehen aus. „Wir haben ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen. Schleswig-Holstein könnte sich fast schon dem dänischen Weg anschließen. Für Bayern und Sachsen kommt das zurzeit noch nicht in Frage. Wir müssen also regional abgestuft vorgehen“, sagte er der Rheinischen Post. Er erwartet von der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz „einen Fahrplan, der vorsichtig bleibt, aber den Menschen auch endlich Perspektiven bietet“.

Lockerungen der Maßnahmen: „Haben Verantwortung, Gesundheit und Leben aller Menschen zu schützen“

Unterstützung bekommt Lauterbach von der Grünen*-Obfrau im Gesundheitsausschuss, Saskia Weishaupt. „Wir haben die Verantwortung, die Gesundheit und das Leben aller Menschen zu schützen, dazu gehört auch, nicht einfach voreilige Öffnungen und Lockerungen anzukündigen“, sagte die Grünen-Politikerin der Augsburger Allgemeinen.

Sie sehe vor März wenig Möglichkeiten für Lockerungen, unterstrich Weishaupt. „Die Zahlen der Ungeimpften bei über 60-Jährigen sind zu hoch“, führte Weishaupt an. „In dieser Gruppe zählen wir drei Millionen Ungeimpfte in Deutschland“, fügte sie hinzu. „Besonders die Kinder und über 60-Jährigen sollten wir mit einer verfrühten Öffnungspolitik nicht gefährden - gleiches gilt für Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen sich nicht impfen lassen können“, sagte sie der Zeitung.

„An der Frage, wie es nach dem 19. März mit den infektionsschutzrechtlichen Schutzmaßnahmen weitergehen soll, arbeiten wir gerade mit Hochdruck“, erklärte die Koalitionspolitikerin. „Ich persönlich sehe gerade bei einzelnen Maßnahmen die Notwendigkeit, diese zu verlängern.“ Am 19. März läuft das Infektionsschutzgesetz aus, das die Grundlage von Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Nachweispflicht des Impfstatus bildet. (dpa/AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.