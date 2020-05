Söders Corona-Plan ist eine Kampfansage

Söder profiliert sich nicht als "harter Hund" - geh bitte! Er handelt nur konsequenter, als viele andere, die zetern, fordern und doch nur den Marktschreiern zupass sein wollen. Seien wir froh, dass Söder trotz all des Geschreis nicht einknickt, auch wenn uns individuell sicherlich "mehr Lockerungen" und schnellere Umsetzungen lieber wären - klar wäre das mir auch lieber.

Aber es geht nicht um Einzelne - nicht mal um einzelne Bereiche. Sondern um die gesamte Gesellschaft. Niemand weiß, ob sich das Virus nun im Zaum halten wird; aber alle wissen, dass wir es nicht "einfach so" wieder loswerden.

Die Kinder indes müssen am längsten warten, obwohl sie am wenigsten für die Massen-Verbreitung a la After-Ski-Party oder Faschings-Feiern konnten und können. Und doch werden genau die Kinder auch als erstes wieder getroffen, falls WIR nicht alle weiterhin vernünftig bleiben. Wer sich nicht dran hält, trägt dann die Mitschuld daran, falls erneut zugesperrt werden müsste. Und doch bin ich leider sicher, dass das so vielen wieder einmal völlig wurscht ist. Wenn man "wichtig" sein kann, will man nicht an andere denken... !