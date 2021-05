Internes Schreiben: Spahn schickt Ländern Corona-Öffnungsplan - So soll Deutschland bis Sommer lockern

Überblick zu geplanten Covid-19-Regeln

von Patrick Mayer schließen

Minister Jens Spahn hat ein Schreiben an die Bundesländer geschickt. Inhalt: Corona-Lockerungspläne bis zum Sommer. Der Überblick.

München/Berlin - Am Freitag war es soweit: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sie auch bekommen, seine Erstimpfung gegen das heimtückische Coronavirus. Der Astrazeneca-Impfstoff ist es geworden. Doch Spahn hat am Freitag offenbar auch kräftig gearbeitet: Es gibt neue Lockerungspläne aus seinem Ressort - und zwar für das gesamte Bundesgebiet.

Corona-Regeln in Deutschland: Jens Spahn macht Vorschläge für Covid-19-Maßnahmen bis Hochsommer

Da die Corona-Impfungen in Deutschland mittlerweile gut vorankommen, immer mehr Menschen immunisiert sind, und die Covid-19-Fallzahlen konstant sinken, plant der Ressortleiter aus der Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die nächsten Öffnungsschritte. Spahn fordert bis in den Sommer hinein eine möglichst einheitliche Linie, und sandte deshalb in einem internen Schreiben Vorschläge an die Bundesländer.

Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Spahns Prämisse ist demnach, möglichst viel unter den freien Himmel zu verlagern. Spahn wird mit den Worten zitiert: „Draußen ist es mindestens zehnmal so sicher wie drinnen.“ Die Vorschläge für einheitliche Corona-Regeln in Deutschland (laut SZ) im Überblick:

Corona-Regeln in Deutschland bis Sommer: Das sind die Vorschläge von Jens Spahn

Spahn-Vorschlag: Allgemeine Corona-Regeln in Deutschland bis Sommer

Grundsätzliche Empfehlung : Verlagerung privater Treffen nach draußen.

: Verlagerung privater Treffen nach draußen. Grundsätzliche Corona-Regel : Geimpfte, Genesene und negativ Getestete sollen gleichgestellt werden - anders als das Kanzlerin Angela Merkel noch vor einigen Wochen plante.

: Geimpfte, Genesene und negativ Getestete sollen gleichgestellt werden - anders als das Kanzlerin Angela Merkel noch vor einigen Wochen plante. Private Treffen : Bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 nur mit einem weiteren Haushalt und mit einer Covid-19-Schutzmaßnahme: FFP2-Maske, Corona-Schnelltest oder vollständigem Impfschutz.

: Bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 nur mit einem weiteren Haushalt und mit einer Covid-19-Schutzmaßnahme: FFP2-Maske, Corona-Schnelltest oder vollständigem Impfschutz. Arbeit/Job: Maskenpflicht am Arbeitsplatz, Arbeitgeber müssen Mitarbeitern Schnelltests anbieten.

Maskenpflicht am Arbeitsplatz, Arbeitgeber müssen Mitarbeitern Schnelltests anbieten. Schulen und Kitas: Zwei negative Corona-Tests der Kinder pro Woche als Voraussetzung für Teilnahme am Präsenzunterricht.

Zwei negative Corona-Tests der Kinder pro Woche als Voraussetzung für Teilnahme am Präsenzunterricht. Gastronomie: Außengastronomie mit tagesaktuellem negativem Corona-Test und gesicherter Kontaktverfolgung (Gästeliste). Innengastronomie soll bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 geschlossen bleiben. Unter einer Inzidenz von 50 soll Innengastronomie wieder erlaubt werden, Bars und Clubs müssen geschlossen bleiben.

Außengastronomie mit tagesaktuellem negativem Corona-Test und gesicherter Kontaktverfolgung (Gästeliste). Innengastronomie soll bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 geschlossen bleiben. Unter einer Inzidenz von 50 soll Innengastronomie wieder erlaubt werden, Bars und Clubs müssen geschlossen bleiben. Hotels: Dürfen unter einer konstanten Inzidenz von 50 wieder öffnen.

Dürfen unter einer konstanten Inzidenz von 50 wieder öffnen. Kultur (Theater, Opern- und Konzerthäuser) : Dürfen ab einer konstanten Inzidenz unter 50 öffnen, mit einer Maskenpflicht im Innenraum und reduzierter Besucherzahl.

: Dürfen ab einer konstanten Inzidenz unter 50 öffnen, mit einer Maskenpflicht im Innenraum und reduzierter Besucherzahl. 7-Tage-Inzidenz konstant über 100: Regional greift die bis 30. Juni befristete Bundes-Notbremse und Lockerungen werden wieder zurückgenommen.

Zur Einordnung: Mitte Mai waren die Fallzahlen in der Bundesrepublik deutlich gesunken, weswegen mehrere Bundesländer zu Lockerungen übergingen. (pm)