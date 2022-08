Etwas mehr Studienabbrecher zu Beginn von Corona-Pandemie

Corona-Pandemie: Lebenserwartung in Teilen Deutschlands stark gesunken

Corona-Pandemie (Symbolbild)

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist in einigen Teilen Deutschlands ist die Lebenserwartung stark zurückgegangen.

Wiesbaden in Deutschland - Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, ging insgesamt die Lebenserwartung im zweiten Pandemiejahr 2021 stärker zurück als 2020. Demnach sank sie im Verlauf des ersten Coronajahres 2020 bei Männern um 0,2 und bei Frauen um 0,1 Jahre.

Als dann 2021 die Alpha- und Deltavarianten dominierten, sank sie bei Männern um weitere 0,4 und bei Frauen um 0,3 Jahre. Dabei gab es laut BiB jedoch gravierende regionale Unterschiede: In den besonders von Coronawellen betroffenen Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen lag die Lebenserwartung von Männern 2021 im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie rund eineinhalb Jahre niedriger, bei Frauen etwas mehr als ein Jahr.



Am anderen Ende der Skala steht demnach Schleswig-Holstein - hier stieg die Lebenserwartung zwischen 2019 und 2021 bei Männern sogar um 0,2 Jahre, während bei Frauen ein Rückgang von 0,2 Jahren verzeichnet wurde. Die westdeutschen Bundesländer verzeichneten dem Institut zufolge insgesamt vergleichsweise geringe Rückgänge der Lebenserwartung. Dies gelte sowohl für 2020 als auch 2021.



Vor Pandemiebeginn war die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt in Deutschland jährlich um etwa 0,1 Jahr gestiegen. Eine sinkende Lebenserwartung von mehr als einem Jahr ist den Forschenden zufolge außerhalb von Kriegszeiten sehr ungewöhnlich.

"Rückgänge in dieser Größenordnung wurden letztmals zum Ende der DDR verzeichnet", erklärte BiB-Forschungsdirektor Sebastian Klüsener. Die Zahlen belegen demnach die Gefahr, welche vom Coronavirus ausgehen kann. Die starken regionalen Unterschiede verdeutlichten zusätzlich, dass neben den nationalen Rahmenbedingungen auch regionale Faktoren einen Einfluss auf die Sterblichkeit haben. Hierzu zählen laut Bevölkerungsinstitut etwa regionale Unterschiede bei der Infektionslage, den ergriffenen Maßnahmen und dem Verhalten der Bevölkerung. awe/cfm

Etwas mehr Studienabbrecher zu Beginn von Corona-Pandemie

Die Studienabbrecherquote hat sich zu Beginn der Coronapandemie nur leicht erhöht. Insgesamt stiegen 28 Prozent der deutschen Bachelorstudierenden der Anfangsjahrgänge 2016 und 2017 im Jahr 2020 aus dem Studium aus, wie das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover am Mittwoch mitteilte. Das entspreche ungefähr der Studienabbruchquote von 27 Prozent, die zwei Jahre zuvor ermittelt worden war.



Das Masterstudium schmeißen demnach insgesamt deutlich weniger junge Leute hin. Im Absolventenjahrgang 2020 brachen 21 Prozent der deutschen Studierenden ihr Masterstudium ab - das waren vier Prozentpunkte mehr als zwei Jahre zuvor. Bei den Berechnungen wurde die wegen der im Sommersemester 2020 veränderten Studienbedingungen aufgrund der Coronapandemie mögliche Studienverlängerung vor allem in höheren Semestern berücksichtigt.



Je nach Fach gibt es allerdings deutliche Unterschiede. So war die Abbrecherquote im universitären Bachelorstudium 2020 in den Geisteswissenschaften mit 49 Prozent sowie in Mathematik und Naturwissenschaften mit 50 Prozent weit überdurchschnittlich. Deutlich niedrigere Quoten zeigten sich dagegen in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 21 Prozent sowie in den Lehramtsstudiengängen mit zehn Prozent. Ähnliche Tendenzen gab es an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften.



Im Vergleich zu den deutschen Kommilitonen fällt die Studienabbruchquote der internationalen Studierenden unverändert höher aus. Im Jahrgang 2020 beendeten im Bachelorstudium 41 Prozent ihr Studium ohne Abschluss an einer deutschen Hochschule. Im Masterstudium lag die Abbrecherquote bei 28 Prozent. hex/cfm