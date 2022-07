Corona-Pandemie: Maskenpflicht wird laut Buschmann auch künftig "sicher eine Rolle spielen"

Marco Buschmann © IMAGO/Stefan Boness/Ipon

Laut Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will die Bundesregierung auch künftig eine Maskenpflicht in Innenräumen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Berlin in Deutschland - Eine "Form der Maskenpflicht in Innenräumen" werde "in unserem Konzept sicher eine Rolle spielen", sagte Buschmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben). Einen erneuten Lockdown oder Schulschließungen schloss Buschmann hingegen aus.

"Wir sind uns einig in der Koalition, dass es keinen Lockdown mehr geben wird, keine pauschalen Schulschließungen und auch keine Ausgangssperren", sagte Buschmann. Das seien "unangemessene Instrumente im dritten Jahr der Pandemie". Buschmann sagte, der Ende Juni veröffentlichte Evaluierungsbericht zur Corona-Politik habe "auf die hohen seelischen und sozialpsychologischen Auswirkungen hingewiesen - ganz zu schweigen von den Folgen bei der Bildung junger Menschen." Diese halte er für nicht vertretbar.

Buschmann sagte, er sei "guter Dinge", dass die von der Regierung angestrebte Änderung des Infektionsschutzgesetzes im September vom Parlament verabschiedet werden könne. Der Justizminister kündigte zudem eine "sehr ambitionierte Impfkampagne" vor allem in Alten- und Pflegeheimen an. Diese werde "ein großer Beitrag sein, dass weniger Menschen sterben oder schwer erkranken". se