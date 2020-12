Trotz Corona: Republikanische Elite um Donald Trump Jr. und Rudy Giuliani feiert absurde Winter-Party in Trump-Hotel

Eine Welt ohne das Coronavirus. So verhielten sich zumindest zahlreiche Republikaner bei Veranstaltungen im Dezember. Besonders eine Winter-Gala fiel durch prominente Gesichter auf.

Die Corona-Pandemie wütet in den USA - mit mehr als 320.000 Todesfällen.

Doch Republikaner veranstalten Events ohne Hygiene-Konzept.

Bei einer Winter-Gala sind zahlreiche prominente Gesichter der rechtskonservativen USA anwesend.

Mar-a-Lago, Florida/New York - Masken und Abstandsregeln sind offenbar nichts für die republikanische Elite der USA. Zumindest in Mar-a-Lago. In Donald Trumps Hotel. Angesichts der Zahl der Corona-Toten und der wütenden Pandemie sind die Bilder einer Winter-Gala der rechtskonservativen Studierendenbewegung „Turning Point USA“ im Bundesstaat Florida erschreckend. Dort feierten die Reichen und Mächtigen unter anderem im Palm Beach Club des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump.

In der Corona-Pandemie zählt der Sonnenstaat Florida zu den besonders betroffenen Regionen der USA - mit mehr als 20.000 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Kein Grund jedoch für besagte Studierendenbewegung ihre Gala abzusagen. Oder um es mit dem Gründer der Gruppe, Charlie Kirk, bei seiner Eröffnungsrede zu sagen: „Diese Veranstaltung bedeutet Freiheit. Ihr werdet uns nicht länger einsperren und zum Schweigen bringen.“ Eine offensichtliche Auflehnung gegen die Covid-19-Restriktionen.

Trotz Corona-Pandemie in den USA: Vor Weihnachten kommen Republikaner zu Winter-Gala zusammen

Die Gäst:innen des viertägigen Programms sind das A bis Z der rechtskonservativen Repräsentanten des Landes: Donald Trump Jr. und Freundin Kimberly Guilfoyle, Rudy Giuliani, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, die Fox-News-Moderatori:innen Tucker Carlson und Laura Ingraham sowie republikanische Senatoren und Roger Stone, der von Donald Trump kürzlich begnadigt wurde.

Auch, wenn mehr als 2000 Tickets für die Winter-Gala verkauft wurden, war von einem Hygiene-Konzept zur Eindämmung der Corona-Pandemie keine Rede. Die sozialen Netzwerke wurden geflutet von Bildern maskenloser und nahe beieinander stehender Teilnehmer:innen. Und wie die Washington Post berichtet, schossen Frauen mit Kanonen Geld in die Menge.

Looks like there is a money cannon at TPUSA’s winter conference??



pic.twitter.com/OY2XopjjNx — Jared Holt (@jaredlholt) December 20, 2020

Republikaner feiern in New York: Video schockiert - Maskenlos und ohne Abstand

Doch nicht nur den Gala-Besucher:innen in Mar-a-Lago war in einem Jahr, das wenig Anlass zur Freude bot, zum Feiern zumute. Auch eine Weihnachtsveranstaltung des Whitestone Republican Club’s in New York fiel durch absurde Szenen auf. In einem auf Twitter verbreiteten Video ist zu sehen, wie zahlreiche Personen ohne Schutzmaßnahmen fröhlich Polonaise tanzen. Der Vorfall soll sich laut Vice und New York Times bereits am 9. Dezember ereignet haben. In New York, einem weiteren Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Bürgermeister Andrew Cuomo verurteilte daraufhin auf Twitter das Ereignis.

COVID conga lines are not smart. https://t.co/LDi2fkcgYU — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 22, 2020

New York: Republikaner feiern - Bürgermeister Cuomo verurteilt das Event - Queens besonders betroffen

„Alle dort hatten eine großartige Zeit und wir waren erfreut, dass wir den Menschen die Zeit gegeben haben, mit anderen Gleichgesinnten zusammen zu sein, um uns auf das hoffentlich viel bessere Jahr 2021 vorzubereiten“, schrieb der Whitestone Republican Club daraufhin auf ihrer Facebook-Seite.

Zu der Winter-Gala in Florida sagte die Demokratin Anna Eskamani. „Wir sind in einer Krise in Florida. Diese Fotos zeigen nicht nur, wie völlig abgekoppelt die Republikanische Partei von der Realität ist, sondern schadet auch unserer Fähigkeit, aus dieser Pandemie herauskommen.“ Angeführt wurde die Polonaise von Vickie Paladino, der sich aktuell für den Stadtrat im New Yorker Stadtteil Queens bewirbt, berichtet CBS News. Dort wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt mehr als 7400 Corona-Tote gezählt. Daten der John-Hopkins-Universität zufolge ist damit Queens unter den am stärksten betroffenen Bezirken der USA. (aka)

