Corona-Regeln ab 20. März: Werden Lockerungen verschoben? MPK entscheidet

Nach der MPK wird der Rahmen für die Corona-Regeln in Deutschland präsentiert werden. (Symbolbild) © Michele Tantussi/dpa

Am 20. März gibt es in ganz Deutschland neue Corona-Regeln. Geplante Lockerungen wackeln. Die Entscheidung fällt am Donnerstag auf der MPK.

Berlin – Am Donnerstag (17. März) findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) an. Auf dieser geht es aber mal um die neuen Corona-Regeln, diesmal über den 20. März hinaus. Eigentlich war auch für Nordrhein-Westfalen* der letzte der drei Öffnungsschritte und somit große Corona-Lockerungen geplant, doch es könnte ganz anders kommen. Denn die Neuinfektionen stiegen in den letzten Tagen auf neue Rekordwerte.

24RHEIN* zeigt, warum Wüst Kritik übt – und was auf dem Corona-Gipfel diskutiert wird.

Wegen der hohen Corona-Zahlen gibt es vor allem aus den Ländern, aber auch aus Mediziner-Kreisen gravierende Bedenken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte vor einem „Blindflug“. MPK-Vorsitzender Hendrik Wüst* zeigte sich etwas zwiegespalten: Lockerungen ja, aber nicht um jeden Preis. (os) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA