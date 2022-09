„Eine Katastrophe für Schüler“: Bundesrat soll neue Corona-Regeln absegnen – doch es hagelt Kritik

Von: Florian Naumann

Der Herbst naht – nun will die Ampel-Regierung neue Corona-Regeln auf den Weg bringen. Der letzte Akt steht an. Doch mindestens zwei Länder stellen sich quer.

Berlin/München – Der Bundesrat stimmt am Freitag (16. September) über neue Regeln in der Corona-Pandemie ab – doch einmal mehr gibt es Streit über Pandemie-Pläne der Bundesregierung. Thüringen und Schleswig-Holstein etwa wollen nicht zustimmen. Auch der Deutsche Städtetag warnt vor ungewollten Effekten. Anders die Stimmungslage in Bayern. Aus Sicht von Markus Söders Gesundheitsminister Klaus Holetschek gilt, frei übersetzt: Besser diese Regeln als keine.

Bundesrat am Freitag: Neue Corona-Regeln auf der Agenda

Klar ist auch: Ohne Beschluss gäbe es bereits ab Oktober gar keine Corona-Regeln mehr. Das neue Infektionsschutzgesetz soll nun bis April 2023 gültig sein und erneut einige Vorgaben festschreiben oder ermöglichen: Dazu gehören bundesweite Maskenpflichten in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. In Flugzeugen soll diese Pflicht entfallen. Die Länder können auch im Nahverkehr, in Restaurants und anderen Innenräumen wieder Masken vorschreiben. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben.

Vor allem zwei andere Bestandteile sorgen vor der Abstimmung für Ärger: Vorgesehen ist auch, dass die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitsbereich bleibt. Corona soll auch in eine Liste besonders ansteckender Infektionskrankheiten aufgenommen werden; zusammen etwa mit Cholera, Masern, Keuchhusten und Pest. Personen, die erkrankt sind oder bei denen der Verdacht besteht, dürfen Schulen und Kitas dann nur mit ärztlichem Attest oder negativem Test betreten - eine fünftägige Quarantäne allein reicht nicht.

Corona-Zoff im Bundesrat: Ramelow sieht Ampel „Unfrieden stiften“ – Prien warnt vor Schul-“Katastrophe“

Thürigens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) stieß sich an dem Passus über die Impfpflicht. „Es sollte nicht weiter Unfrieden gestiftet werden, nur weil der Bundestag nicht die Kraft hatte, eine allgemeine Impfpflicht zu beschließen“, sagte er der dpa. „Meine Zustimmung wird das Infektionsschutzgesetz des Bundes in dieser Form nicht haben.“

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hingegen warnte vor negativen Folgen für Kinder. Die Testpflicht sei eine „Katastrophe für Schülerinnen und Schüler“: Schleswig-Holstein könne im Bundesrat so nicht zustimmen. Mehrere Verbände für Kinder- und Jugendmedizin warnten, auch bei einem anhaltenden Schnupfen könne dann von Kindern jeden Tag ein neuer Test verlangt werden. Es drohe Willkür.

Corona-Regeln in Deutschland: Bayern zweifelt, aber will zustimmen

CSU-Minister Holetschek warb dennoch für Zustimmung. „Bei aller Kritik: Klar ist, dass wir die Rechtsgrundlage brauchen“, sagte er der Augsburger Allgemeinen. „Dass wir in einen Winter mit sicherlich wieder steigenden Zahlen ohne die Möglichkeit für Maßnahmen laufen wollen, das kann keiner wollen.“

Er sprach aber von Unklarheiten im Gesetz. „Unklar bleibt beispielsweise, was genau ein ‚besonders starker‘ Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz ist, bei dem dann schärfere Maßnahmen in Kraft treten können“, erklärte er. „Aber die Bundesregierung ist stur geblieben - damit besteht die Gefahr, dass wir den berühmten Flickenteppich bekommen.“

Das viel zitierte Textilgeläuf sah auch der Deutsche Städtetag die Bundesregierung ausrollen. Er befürchtet von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Maßnahmen: „Das ist nicht hilfreich.“ Insgesamt forderte der Verband mehr Klarheit und mehr Regeln. „Im Wesentlichen sind nur eingeschränkte Maskenpflichten im Gesetz vorgesehen“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Das ist zu wenig, wenn die Corona-Infektionen rasant steigen und wir schnell Maßnahmen zur Infektionseindämmung brauchen.“ Es bleibe auch unklar, bei welcher Infektionslage die Länder zusätzliche Instrumente einsetzen. (dpa/fn)