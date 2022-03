Corona-Showdown: Länder-Forderungen an Lauterbach durchgesickert - vier Wochen länger harte Regeln?

Von: Linus Prien

Teilen

Minister Karl Lauterbach bei einem Presse-Statement (Archivbild). © Imago

Die Gesundheitsminister der Länder beraten sich Montag mit Karl Lauterbach über die Hotspot-Regel. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag warnt vor einem „pauschalen Hotspot.“

Berlin - Am 2. April laufen die Corona*-Übergangsregeln aus - danach ist nur noch in „Hotspots“ mehr als der „Basisschutz“ möglich*. Die Lage ist unklar: Etliche Länder haben noch nicht entschieden, welche Maßnahmen im Anschluss gelten sollen. Vielerorts gibt es zudem Zweifel an der Rechtssicherheit der geplanten Hotspot-Regel. In Mecklenburg-Vorpommern etwa soll das gesamte Bundesland bis Ende April als Hotspot gelten, Hamburg plant eine ähnliche Regelung.

Abhilfe soll noch am Montag eine Gesundheitsministerkonferenz schaffen. Doch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)* droht ein schwerer Gang: Die FDP warnt schon vorab vor „pauschalen“ Hotspots. Auch eine Beschlussvorlage ist schon durchgesickert.

Corona-Regeln in Deutschland: Lauterbach will Hotspot-Regel schärfen - FDP warnt schon

FDP-Fraktionschef Christian Dürr rief die Länder dazu auf, die Hotspot-Regel im Infektionsschutzgesetz nur in einzelnen Städten oder Kommunen zu nutzen. „Die Hotspot-Lösung ist an strenge Voraussetzungen geknüpft und darf eindeutig nicht pauschal angewandt werden“, sagte der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag. Er rief die Bundesländer auf, den neuen Rechtsrahmen zu „nutzen, ohne ihn auszunutzen“.

Bei der Gesundheitsministerkonferenz wolle er „die Gesundheitsminister der Länder darüber informieren, was aus meiner Sicht die Kriterien sind, nach denen die Länder die Hotspots bestimmen können“, hatte Lauterbach am Sonntag im Sender Bild TV angekündigt. Zuletzt hatten sogar die Grünen Zweifel an den Plänen der Ampel geäußert. Nach der Konferenz Anschluss will sich Lauterbach vor der Presse äußern.

Corona-Maßnahmen-Streit: Länder-Forderungen durchgesickert - Regeln um vier Wochen verlängern?

Dem Portal Business-Insider liegt der Beschlussentwurf der Gesundheitsministerkonferenz vor. Dem Bericht zufolge wollen die Länder die Übergangsregelungen nochmals um mindestens vier Wochen verlängern. Maskenpflicht in Innenräumen, 2G/3G-Regelungen in Restaurants und Bars sowie Teilnehmer-Obergrenzen bei Veranstaltungen würden dann bis mindestens Mai gelten.

Zusätzlich wollen die Gesundheitsminister der Länder laut dem Beschlussentwurf eine konkrete Definition eines Hotspots. Dies sei wichtig, um Unklarheiten vorzubeugen und handlungsfähig zu sein. Es solle klargestellt werden, ob es sich auch bei einem ganzen Bundesland um einen Hotspot handeln kann. (AFP/lp)