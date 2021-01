Streitthema Schule und Corona: Vollkommene Unsicherheit für Schüler und Eltern - Lehrerverband stellt Forderung

Der Umgang mit Schulen in Corona-Zeiten ist aktuell eines von vielen heiß diskutierten Themen. Einheitliche Regeln wünschen sich viele, doch bisher sieht es wenig danach aus.

Kurz vor dem nächsten Corona -Gipfel fordern Verbände klare Beschlüsse von der Politik, wie es in Schulen weitergeht.

fordern Verbände klare Beschlüsse von der Politik, wie es in Schulen weitergeht. Mindestens eine Kultusministerin kann sich Schulöffnungen für bestimmte Jahrgänge vorstellen.

kann sich Schulöffnungen für bestimmte Jahrgänge vorstellen. Für welches Konzept wird sich Deutschland entscheiden?

Berlin - In den Ferien denkt kaum ein Kind gern an die Schule. Doch die Unsicherheit könnte noch unbeliebter sein. Denn bisher wissen weder Schüler noch Eltern, wie es am 11. Januar weitergeht. Dann nämlich endet der bisherige Corona-Beschluss von Bund und Ländern - am 5. Januar soll ein neuer her. Der Lockdown wird wohl verlängert, aber was passiert mit den Schulen?

Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zufolge sind sich die Länder uneinig, wie mit Bildungsstätten umgegangen werden soll. Schon im letzten Beschluss hieß es sehr allgemein: „An den Schulen sollen im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 die Kontakte deutlich eingeschränkt werden. Kinder sollen in dieser Zeit wann immer möglich zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt.“

Auf Basis dieser drei Sätze konnte jedes Land dann seinen eigenen Weg finden. Bildung ist schon lange föderales Streitthema, da es zu den letzten Politikfeldern gehört, die den Ländern mit Bestimmungshoheit geblieben sind. In Bayern und Sachsen waren die Schulen also schon vor Weihnachten zu. In Bremen hingegen musste kein Kind mehr erscheinen, aber geöffnet blieben die Schulen trotzdem.

Schulen zu Corona-Zeiten: Lange sollten Bildungseinrichtungen offen bleiben - Verbände appellieren

„Präsenzunterricht“ ist das Wort, das viele so lange hochhielten. „Schulen so lange wie möglich offen halten“, war das Mantra. Zu groß der Schaden für die Kinder, der bei Schließungen gesehen wurde. Und doch kam es am Ende anders - zum Leidwesen einiger Verbände.

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ) und der Deutsche Lehrerverband etwa appellieren nun an die Politik, „Schulen zu sicheren Orten für Schüler und Lehrkräfte“ zu machen und eindeutige Beschlüsse zu fällen. Denn: „Schule und Bildung gehören zu den Grundbedürfnissen der Kinder“, schreibt Generalsekretär der DAKJ, Hans-Iko Huppertz in der Erklärung.

Die Verbände fordern unter anderem einen bundesweiten Hygienestufenplan, der abhängig vom Infektionsgeschehen und der Altersstufe klar festlegt, was wann passiert. So sollen komplette Schulschließungen künftig vermieden werden. Außerdem müsse der Infektionsschutz an den Schulen verbessert werden, etwa durch Abstandsregelungen, Masken für Lehrer und Schnelltests.

Schnelle Schulöffnungen mit Konzepten fordern auch Psychologen, vor allem im Hinblick auf wachsende Zahlen von „Schulverweigerern“. „Wir haben schon nach dem ersten Shutdown eine dramatische Zunahme der Fälle von Schulverweigerung bemerkt“, sagte die Vorsitzende des Verbandes der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen Baden-Württemberg (LSBW), Nina Großmann der Deutschen Presse-Agentur. Schüler egal welchen Alters gewöhnten sich ans Nichtstun, würden ihre Aufgaben vernachlässigen und fühlten sich dann bei der Rückkehr in die Schule überfordert.

Schulen/Corona: Finden die Bundesländer einen gemeinsamen Weg? Bisher herrscht eher Uneinigkeit

Bisher zeigt sich die Politik eher uneins über das weitere Vorgehen. Zuletzt in den Schlagzeilen war etwa die Aussage der Kultusministerin von Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann (CDU), Kitas und Grundschulen auf jeden Fall schon ab dem 11. Januar zu öffnen. An ihre Seite eilte Friedrich Merz, der sich demnächst auf dem CDU-Parteitag beweisen möchte. „Susanne Eisenmann hat den Mut, etwas Richtiges zu sagen, dass nämlich die Schulen so schnell wie möglich wieder geöffnet werden müssen“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Und es ist ja auch der politische Wille aller Beteiligten, je nach Inzidenzlage in diese Richtung zu gehen.“

Eisenmanns Kollege aus Bayern ist sich aufgrund der hohen Infektionszahlen noch nicht so sicher, wie es demnächst weitergeht. „Einen Präsenzunterricht am 11. Januar für alle halte ich für unwahrscheinlich“, sagte Michael Piazolo (FW) kürzlich gegenüber dem Münchner Merkur. Dann doch eher eine Mischform zwischen Wechsel- und Distanzunterricht. Denn eine Verlängerung der Ferien schließt auch er aus.

Spahn, Lauterbach und Drosten: Schulen lieber noch ein bisschen geschlossen halten

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der zurzeit viel Kritik rund um die Corona-Impfungen einstecken muss, hat hingehen eine Verlängerung für gut befunden. „Es ist, glaube ich, für alle leichter, jetzt eine Woche länger die Schulen zu zu haben, als sie auf zu machen und dann irgendwann in einigen Wochen wieder vor Debatten zu stehen“, sagte Spahn bei „RTL-Aktuell“.

Normalität an Schulen schließt auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach aus. Er sagte vor ein paar Tagen der Rheinischen Post: „Nach dem Lockdown darf es keine Rückkehr zum regulären Präsenzunterricht geben. Maske, Lüften plus 30 Kinder geht nicht, ansonsten droht wieder exponentielles Wachstum der Infektionszahlen.“

Dass es auch ein Infektionsgeschehen an Schulen gibt, betont Virologe Christian Drosten immer wieder. Mitte Dezember teilte er auf Twitter eine Studie aus Oxford, die starke Effekte von Schulschließungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie erkannte. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte wiederholt, es müsse mehr auf die Wissenschaft gehört werden. Doch hier liegt gleichzeitig das Problem für die Politik: Die Schul-Studien sind immer noch zu unterschiedlich, als dass klare Richtlinien erkennbar sind.

Modellierungsstudie zu Maßnahmen während der ersten Welle. Starker Effekt von Schulschließungen. Im Podcast im Juni als Preprint erwähnt, jetzt in Science @sciencemagazine. https://t.co/PwxGWjVp2x Und klar: es gibt andere Studien, die keine Effekte von Schulschließungen finden. — Christian Drosten (@c_drosten) December 15, 2020

Studien zu Corona in Schulen liefern unterschiedliche Ergebnisse - was entscheidet die Politik?

Ein Studienleiter aus Dresden, Reinhard Berner, Klinikdirektor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums, etwa sah nach einer zweiten Studienphase keine Hinweise, „dass Schulen sich zu ‚silent hotspots‘ (deutsch: stillen Hotspots) dieser Pandemie entwickelt haben.“ Er erachtet Schulschließung allenfalls als letztes Mittel.

Komplette Schulschließungen, Hygienemaßnahmen, das Aussetzen der Präsenzpflicht, verlängerte Ferien, Digitalunterricht, Wechselunterricht, Hybridunterricht oder eine Mischform daraus: Alle Wege haben Vor- und Nachteile. Die Abwägung könnte daher beim Corona-Gipfel am 5. Januar dauern. Oder es gibt wieder keine bundeseinheitliche Regelung und jedes Bundesland entscheidet erneut, was es für richtig hält. (cibo)