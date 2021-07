Nach dem Reisen nur mit Test zurück? Viele zeigen sich dafür offen - doch die Polizei sieht Probleme

„Testpflicht auszuweiten“

Von Cindy Boden schließen

Treiben Reiserückkehrer das Infektionsgeschehen in Deutschland an? Derzeit wird eine Corona-Testpflicht für diese Gruppe diskutiert. Konkret ist noch wenig.

Berlin - Eine gewisse Unsicherheit reist in diesen Urlaubstagen mit: Wo lauert das Coronavirus? Muss ich bei der Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne? Braucht es einen negativen Test? Zumindest die letzte Frage droht bald mit „Ja“ beantwortet werden zu müssen - und zwar egal, aus welchem Land man kommt.

Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer nach Deutschland? Datum und Vorgehen noch unklar

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) streben an, dass künftig grundsätzlich ein negativer Test nötig sein soll - egal, von wo und mit welchen Verkehrsmitteln Reisende kommen. Einen Starttermin und die finale Beschlüsse gibt es aber noch nicht. Söder sprach zwar vom 1. August, eine Regierungssprecherin ließ am Mittwochmittag ein Datum für die geplante generelle Corona-Testpflicht für Urlauber bei der Rückkehr nach Deutschland vorerst offen. Abstimmungen laufen, hieß es von der stellvertretenden Sprecherin Ulrike Demmer.

Eine generelle Testpflicht bei der Einreise besteht schon für alle Flugpassagiere. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) hatte am Dienstagabend in der ARD gesagt, der Bund habe zugesichert, er werde bis zum 1. August alles probieren, um eine einheitliche Testpflicht einzuführen, „nicht nur für Flugreisen, sondern auch beispielsweise für alles, was an normalem Autoweg oder Bahnweg kommt“. Söder und Seehofer sagten in den vergangenen Tagen aber auch, die Kontrollen sollten im Individualverkehr stichpunktartig erfolgen. Stationäre Grenzkontrollen wolle keiner und mache auch keiner, so der bayerische Ministerpräsident.

SPD für Corona-Testpflicht: „Wollen, dass das Reisen sicherer wird“

Für die generelle Testpflicht sprach sich SPD-Parteichefin Saskia Esken aus: „Ich bin unbedingt dafür, dass wir uns Reisende genau anschauen“, sagte sie im RTL/ntv-„Frühstart“. „Es ist ganz deutlich zu sehen, dass Reisen ins Ausland Risiken mit sich bringen.“ SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“: „Auch wir als SPD - inklusive der Justizministerin - wollen, dass das Reisen sicherer wird. Und das bedeutet, die Testpflicht auszuweiten.“ Aber das müsse rechtlich sauber und verhältnismäßig sein. Es sei jetzt am Gesundheitsminister, eine rechtssichere Grundlage zu schaffen. „Und dann sind wir aber auch sehr schnell handlungs- und umsetzungsfähig, dass diese erweiterten Tests für Reiserückkehrer auch kommen.“ Erste Entwürfe seien nicht ordentlich gewesen. Da müsse jetzt schnell nachgearbeitet werden. Berichten zufolge äußerte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) Bedenken gegenüber den derzeitigen Plänen.

Die Grünen schließen sich der SPD-Haltung an. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bezeichnete eine sofortige Verschärfung der Reiseregeln als absolut notwendig. Man dürfe nicht die Fehler des vergangenen Sommers wiederholen, indem man sich erst über besseren Schutz Gedanken mache, wenn die Reiserückkehrer bereits wieder zurück seien, sagte sie bei einem Wahlkampfauftritt im schwäbischen Alb-Donau-Kreis. Es sei absolut notwendig, dass Reiserückkehrer, die keine zweifache Impfung hätten, ab sofort vernünftig getestet würden.

+ Müssen bald alle Reiserückkehrer einen negativen Corona-Test vorlegen? © Sebastian Gollnow/dpa

Geimpfte und Genesene auch betroffen? Seehofer äußert sich im Gegensatz zu Söder klar - Polizei skeptisch

Söder äußerte sich zuletzt nicht explizit dazu, wie Geimpfte und Genesene künftig behandelt werden. Seehofer aber hatte der Bild-Zeitung gesagt: „Wer nachweislich geimpft oder genesen ist, braucht natürlich keinen Test.“

Skeptisch der möglichen Ausweitung der Testpflicht gegenüber steht der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf. Hintergrund ist wie so oft die Personalknappheit: „Ich sehe eine mögliche Ausweitung der Corona-Testpflicht auf alle ungeimpften Reiserückkehrer kritisch“, meinte er gegenüber der Rheinischen Post. „Wir als Bundespolizei wären für die Kontrollen in Zügen und an Bahnhöfen zuständig. Schon jetzt haben wir kaum genug Personal, um dort das Tagesgeschäft abzuarbeiten. Wenn solche Kontrollen hinzukommen, fehlen uns rund 2500 Bundespolizisten.“ Und den Autoverkehr an den Landesgrenzen gibt es ja auch noch: „Die Landespolizeien sind zuständig, bekommen aber schon heute Amtshilfe von uns. Wenn nun alle Autoreisenden stichprobenartig kontrolliert werden sollen, fehlt uns weiteres Personal und mobile Einsatzcontainer, um die Kolleginnen und Kollegen mit der nötigen Technik versorgen zu können“, sagte Roßkopf.

In den Augen von AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel wäre die Testpflicht eine „unverhältnismäßige Belastung der Reisenden, der Grenzbehörden und der Tourismuswirtschaft“. Sie sprach von einer Verunsicherung der Urlauber, die endlich aufhören müsse. (cibo/dpa)

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/dpa