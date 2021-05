Wann fallen die Corona-Regeln in Deutschland? Merkels Staatssekretär lässt aufhorchen

Merkur-Interview

Wann kehrt in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland die Normalität zurück? CDU-Politiker Thomas Bareiß glaubt, schon sehr bald. Der Gastronomie macht er im Interview Hoffnung.

München/Berlin - Wann wird die Normalität in der Coronavirus-Pandemie nach Deutschland zurückkehren? Wann werden wir trotz Covid-19 wieder mit möglichst wenigen Einschränkungen in den Urlaub fliegen und fahren können?

Wann beginnen die weitreichenden Lockerungen in Hotellerie und Gastronomie? Wann brauchen wir den digitalen Impfausweis und wofür nicht? Fragen über Fragen. Merkur.de sprach darüber mit einem Staatssekretär von Kanzler Angela Merkel (CDU): Thomas Bareiß (CDU), dem Beauftragten der Bundesregierung für Tourismus und Mittelstand.

Merkur.de: Herr Bareiß, wann werden die Menschen in Deutschland wieder normal Urlaub machen können?

Thomas Bareiß: Ich hoffe, sobald wie möglich. Jeder von uns vermisst den Urlaub. Viele von uns sind urlaubsreif und brauchen mal ein paar Tage einen Tapetenwechsel. Und die zwei Millionen Beschäftigten der Tourismusbranche in Deutschland haben ein unglaublich schwieriges Jahr hinter sich und freuen sich auch auf Gäste.

Beim Urlaub geht es um Zerstreuung. Ist das mit strengen Corona-Regeln überhaupt möglich?

Durch das Impfen schaffen wir Sicherheit. Ich hoffe, dass wir bis Juli möglichst viele geimpft haben werden und dadurch Schritt für Schritt mehr Normalität ins Reisen zurückkommen wird.

Urlaub in der Coronavirus-Pandemie: „Gegen Corona Geimpfte haben einen hohen Schutz“

Was ist mit Blick auf die Pfingstferien möglich?

Es wird in diesem Jahr keinen normalen Pfingsturlaub geben, aber in manchen Gegenden in Deutschland wird Urlaub mit gewissen Einschränkungen möglich sein. Nach Pfingsten wird mehr und mehr Normalität zurückkehren. Die Tourismusbranche hat unglaublich viel geleistet, um Sicherheit zu gewährleisten, und gelernt, mit dem Coronavirus umzugehen.

In Deutschland wird viel über Privilegien für Corona-Geimpfte diskutiert. Halten Sie diese mit Blick auf den Urlaub für gerechtfertigt?

Gegen Corona Geimpfte haben einen hohen Schutz. Ich finde aber Gleichstellung zwischen Geimpften und negativ Getesteten wichtig. Wenn man einen negativen Corona-Test vorweisen kann, sollten bestimmte Beschränkungen wegfallen. So wird eines vermieden: Nicht nur diejenigen, die durch die staatliche Impfreihenfolge früher geimpft wurden, kehren schneller zu ihren Freiheitsrechten zurück. Sondern jeder hat durch Testungen die Chance darauf.

Sommerurlaub 2021 in Deutschland mit großen Lockerungen? Digitaler Impfpass soll helfen

Damit es in Deutschland im besten Fall im Sommerurlaub weitreichende Öffnungen und Lockerungen gibt?

Bis Sommer werden wir viele Menschen in Deutschland geimpft haben. Wir sind dabei, mit der Europäischen Union (EU) den digitalen Impfpass auf den Weg zu bringen. Jeder kann dann nachweisen, dass sie oder er geimpft ist. Oder, dass sie oder er genesen ist. Damit die Person im Flugzeug, bei einer Attraktion, in einer Kongresshalle vorzeigen kann, dass sie gesund und keine Gefahr ist. So wird sicheres Reisen möglich.

Der digitale Impfpass wird im Urlaub also unser ständiger Begleiter? Den wir im Strandbad oder in einem Freizeitpark vorzeigen müssen?

Ich hoffe, dass wir durch die Impfungen zum ganz normalen Leben zurückkommen. Wir werden mit dieser Krankheit leben müssen. Aber wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, halte ich es nicht mehr für notwendig, dass man immer einen Impfausweis dabei haben muss.

CDU-Politiker Thomas Bareiß Thomas Bareiß ist Schwabe und wurde am 15. Februar 1975 in Albstadt-Ebingen geboren. Er wuchs auf der Schwäbischen Alb auf und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie Ravensburg. Seit 2005 ist der CDU-Politiker Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen und seit März Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Bareiß arbeitet als Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus und Mittelstand eng mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zusammen.

Digitaler Corona-Impfpass: Ebnen Impfungen den Weg zurück zu Urlaub und Tourismus?

Weil die Politik davon ausgehen muss, dass sich nicht jeder impfen lässt?

Man musste auch früher Impfungen für bestimmte Reisen nachweisen, zum Beispiel gegen Hepatitis vor einem Urlaub in Südostasien. Mir geht es darum, dass wir nicht an jeder Ecke beim Einkaufen oder im Flughafen den Impfpass zeigen müssen. Einen solchen Eingriff in den Alltag wollen wir nicht.

Österreich prescht mit seinem sogenannten Grünen Pass vor, Italien möchte einen Sonderweg gehen. Kommt jetzt ein Durcheinander der Impfausweise?

Da muss ich widersprechen. Sie gehen keinen Sonderweg. Ich bin mit den Kollegen aus Österreich und Italien im engen Austausch. Beide Länder haben ein großes Interesse daran, dass wir gemeinsam den digitalen Corona-Impfpass auf den Weg bringen. Es macht nur Sinn, wenn jedes EU-Land den gleichen Impfausweis hat. Österreich hängt zum Beispiel stark von deutschen Touristen ab. Ich hoffe, dass wir den digitalen Impfpass im Verlauf des Junis sicher und verlässlich einführen können.

Digitaler Corona-Impfpass für Urlaub: Merkel-Vertrauter richtet sich an Österreich und Italien

Sie mahnen zur einheitlichen Lösung, um Verwirrung zu vermeiden?

Ich mahne zu einer einheitlichen Lösung und zu einer schnellen Umsetzung. Damit wir diesen digitalen Impfausweis vielleicht auch außerhalb der EU Drittstaaten anbieten können.

Schwangere dürfen sich indes noch nicht impfen lassen, Familien mit Kleinkindern stehen vor derselben Hürde. Werden sie trotzdem dieselben Freiheiten haben?

Die Zulassungsstellen haben noch nicht entschieden, wie sich die Corona-Impfungen bei Schwangeren auswirken. Schwangere können aber die Corona-Testungen für Freiheiten nutzen. Wenn wir eine bestimmte Anzahl an Menschen geimpft haben, wird für alle dieselbe Normalität gelten. Es geht um Grundrechte, die jeder so schnell wie möglich zurückbekommen muss.

Merkel-Staatssekretär Thomas Bareiß (CDU): „Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie entfristen“

Auch die Tourismusbranche musste viele Entbehrungen hinnehmen - und wird erstmal verstärkt unterstützt?

Wir haben die Tourismusbranche von Anfang an unterstützt, zum Beispiel durch einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie. Dieser muss meiner Meinung nach langfristig entfristet werden. Wir haben auch bei der Überbrückungshilfe einige Förderbedingungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Reisebranche zugeschnitten sind. Und wir müssen die Touristen so schnell wie möglich zurückholen. Das machen wir durch mehr Sicherheit. Die Leute haben ein großes Bedürfnis, wieder zu verreisen. Im Sommer werden wir in der Tourismusbranche einen Boom erleben.

Und was verlangt Deutschland von ausländischen Touristen als Corona-Sicherheit?

Natürlich brauchen wir gemeinsame Standards. Ein Corona-Test, der in Malaysia, Brasilien oder bei uns gemacht wird, muss dieselben Kriterien erfüllen. Es wäre zudem hilfreich, wenn es einen global anerkannten Corona-Impfpass gibt. Vielleicht müssen wir von Gästen aus nicht-europäischen Staaten eine Corona-Impfung für die Einreise einfordern, wenn sie nicht in Quarantäne gehen wollen. Das schärfste Schwert ist und bleibt die Quarantäneverordnung. Das könnte dann ein paar Jahre so gehen, bis der Großteil der Weltbevölkerung durchgeimpft ist.

Womit wir beim Winter wären: Wird Ski-Tourismus 2021/22 möglich sein?

Ich blicke optimistisch auf den Winter, bin selber leidenschaftlicher Skifahrer. Ich glaube, dass die Skigebiete wieder sicher sein werden, wenn wir die Herdenimmunität und eine hohe Impfquote erreicht haben. Ich hoffe, dass wir bereits im nächsten halben Jahr an den Punkt kommen, dass ich meinem Gesprächspartner wieder die Hand geben oder einen guten Freund umarmen kann. Ich vermisse diese persönliche Nähe. Das braucht der Mensch.

Ein Interview von Patrick Mayer