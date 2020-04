Corona: Trumps Desinfektionsmittel-Ratschlag hat Folgen - Ex-Weißes-Haus-Sprecher mit Tipps

Im Video spricht er von 'disinfectant' und 'injection' - also regt er woertlich an, Desinfektionsmittel den Patienten zu injizieren. (Dachte erst, er haette vielleicht was von 'spray' erzaehlt, also Verspruehen, z.B. um Oberflaechen schneller vom Virus zu befreien, aber leider war dem nicht so.) Wenn er sagt "kills it (das Virus) off in a minute" "Injection" und "maybe we can think about doing something like that", ist das nur sehr schwer als "thinking out of the box" Anregung zu nehmen, sondern man muss leider annehmen, dass er das wirklich woertlich meinte...