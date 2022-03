Corona-Virus in Deutschland: Mehr PCR-Tests, Söders Kritik an der Regierung und eine Umfrage

In deutschen Laboren werden wieder deutlich mehr PCR-Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, die Zahl war in den letzten Wochen immer rückläufig.

Berlin - Nach wochenlang rückläufigem Trend verzeichnen viele Labore in Deutschland wieder einen deutlichen Zuwachs an PCR-Tests auf Sars-CoV-2. Rund 2,17 Millionen solcher Untersuchungen seien vom 7. bis 13. März angefordert worden, knapp ein Viertel (23 Prozent) mehr als in der Woche zuvor, berichtete der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag in Berlin und berief sich auf Angaben von rund 180 Laboren bundesweit. Die Daten bilden laut ALM etwa 90 Prozent des Testgeschehens ab.

Der Anteil positiver Ergebnisse, die sogenannte Positivrate, ist laut der Auswertung weiter auf knapp 54 Prozent gestiegen - ein Rekord. «Das ist immer ein Hinweis darauf, dass es ein gewisses, ein höheres Maß an Untererfassung gibt», sagte der Verbandsvorsitzende Michael Müller in Berlin mit Blick auf Infizierte, die mangels PCR-Ergebnis nicht in die Statistik eingehen. Wahrscheinlich würden nicht alle positiven Schnelltests im Labor bestätigt, erläuterte Müller. Das sei bei unauffälligem Beschwerdebild aber auch nicht immer erforderlich. Vielleicht gingen auch nicht alle Erkrankten zum Arzt, sondern isolierten sich nach einem positiven Schnelltest zu Hause.

Die geplanten Lockerungen könne man angesichts des Infektionsgeschehens «nicht vollständig nachvollziehen», betonte Müllers Stellvertreter Jan Kramer. Er sprach sich etwa dafür aus, dass weiterhin Masken getragen werden. Grundsätzlich plädierte der Berufsverband für eine Professionalisierung der Testinfrastruktur. Teils bestätige sich eine Infektion erst beim PCR-Test im Labor - während vorherige Schnelltests und auch sogenannte Point-of-Care-PCR-Tests mit Ergebnissen nach 30 Minuten negativ ausgefallen seien, sagte Müller. Man müsse auch wegkommen von anlasslosen Tests. (dpa)

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das von der Bundesregierung angekündigte Auslaufen fast aller Anti-Corona-Maßnahmen scharf kritisiert.

Die Ampel-Parteien seien damit weder Team Vorsicht noch Team Freiheit noch Team Augenmaß, sondern «Team Blindflug», sagte Söder am Dienstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Der schrittweise Ausstieg aus den bisherigen Beschränkungen sei richtig. Aber überstürzt, Hals über Kopf und über Nacht - das sei eindeutig der falsche Weg.

«Deutschland ist dann schutz- und wehrlos», warnte Söder in München. Und die Verantwortung dafür liege dann alleine bei den Ampel-Parteien. «Wer alleine handelt, trägt auch allein die Verantwortung», betonte er.

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung für das überarbeitete Infektionsschutzgesetz sollen an diesem Wochenende bundesweit alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen auslaufen. Bleiben sollen nur Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken, im Nah- und Fernverkehr sowie Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen. Die Länder können aber eine Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen und bis dahin noch viele der bisherigen Regeln verlängern. Bayern macht dies: Der Freistaat bleibt bis dahin bei den 2G- und 3G-Zugangsregeln sowie - mit Ausnahmen - bei der Maskenpflicht in Schulen und im Handel.

Söder kritisierte insbesondere, dass es nach dem 2. April keine Maskenpflicht in den Schulen mehr geben könne. Dabei hätte die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler damit kein wirkliches Problem. Entscheidender sei doch, dass diese nun jahrelang mit gegen Corona gekämpft hätten - und dass nun die Abschlussprüfungen in Gefahr sein könnten. Wenn es eine Schulpflicht gebe, dann müsse man doch dafür sorgen, dass die jungen Menschen auch ihren Abschluss machen könnten.

Söder kritisierte das Vorgehen der Ampel als reine FDP-Politik. «Warum machen SPD und Grüne das eins zu eins mit?», fragte er. «So können wir doch nicht vernünftige Pandemie-Bekämpfung machen.» Das neue Infektionsschutzgesetz wird am Mittwoch im Bundestag beraten. Am Donnerstag wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundesregierung über die künftigen Corona-Regeln sprechen. (dpa)

Etwas mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hält die geplanten Corona-Lockerungen für verfrüht.

Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Forsa-Instituts aus Berlin für das RTL/ntv-Trendbarometer hervor. Demnach sagten 52 Prozent der Befragten, dass ihnen das Wegfallen der meisten bisherigen Maßnahmen zu früh komme. Nach den Plänen der Ampel-Koalition sollen ab dem 20. März nur noch wenige Einschränkungen wie beispielsweise die Maskenpflicht gelten. 46 Prozent halten das dem «Trendbarometer» zufolge für richtig. Der Rest der Befragten antwortete mit «weiß nicht».

Die hohen und steigenden Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen machen laut Umfrage 43 Prozent der Bürgerinnen und Bürger große oder sehr große Sorgen. 57 Prozent macht diese Entwicklung weniger große oder keine Sorgen.

Eine allgemeine Impfpflicht findet dem «Trendbarometer» zufolge große Zustimmung. Mit 61 Prozent ist eine deutliche Mehrheit der Befragten für die Einführung einer Corona-Impfpflicht für alle Erwachsenen ab 18 Jahren. 35 Prozent sprechen sich gegen eine generelle Impfpflicht aus. Der Rest der Befragten antwortete mit «weiß nicht». Nur noch 16 Prozent glauben jedoch, dass eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene auch tatsächlich eingeführt wird. 78 Prozent gehen davon aus, dass es zu keiner allgemeinen Impfpflicht für Erwachsene kommen wird. (dpa)

Bei Biontech laufen die klinischen Studien für einen an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff und die Produktion nach Unternehmensangaben weiterhin nach Plan.

Allerdings wird noch etwas Zeit vergehen, bis der erste Impfstoff auch verabreicht werden kann. «Wir haben uns darauf eingestellt, den angepassten Impfstoff ab Ende März ausliefern zu können. Logistisch können wir dies umsetzen», sagte eine Biontech-Sprecherin des Mainzer Unternehmens am Dienstag. Allerdings müssten auch alle Anforderungen beispielsweise der europäischen Arzneimittelbehörde EMA erfüllt werden.

So habe die EMA unter anderem klinische Studiendaten angefragt, die Ende April oder Anfang Mai vorliegen werden. «Entsprechend ändert sich das Timing für eine Zulassung und damit Auslieferung», sagte die Sprecherin. «Wir stehen weiterhin in engem Kontakt mit den Arzneimittelbehörden, um erste Dosen unmittelbar nach einer Zulassung ausliefern zu können.» (dpa)