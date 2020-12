Trotz Corona noch Gottesdienste an Weihnachten möglich? Politik macht den Kirchen Druck

Die Kirchen in Deutschland bangen um die Gottesdienste zu Weihnachten. In der Corona-Pandemie werden die Hürden für ein normales Fest immer höher.

München - Deutschland steuert in der Corona-Pandemie auf einen verschärften Lockdown zu. Alle Pläne für Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen, die um Weihnachten und Silvester geplant waren, hatten nicht lange Bestand. Am Sonntag, dem 13. Dezember, wollen Bund und Länder neue Übereinkünfte für das weitere Vorgehen treffen. An ein normales Weihnachtsfest ist in großen Teilen Deutschlands nicht zu denken. Das machten bereits die drastischen Entscheidungen einzelner Bundesländer vor dem Gipfeltreffen zu einem weiteren Corona-Lockdown in Deutschland klar.

Corona an Weihnachten: Appell aus der CDU zu Gottesdiensten in Deutschland

In dieser Situation geraten auch die Kirchen unter Druck. Sie wollen Gottesdienste zu Weihnachten weitgehend möglich machen, müssen aber zumindest mit massiven Einschränkungen rechnen. Aus der CDU sendete nun Ralph Brinkhaus ein deutliches Signal. „Ich appelliere an die Einsicht der christlichen Kirchen, die kirchlichen Veranstaltungen so weit wie möglich zurückzufahren“, sagte der Vorsitzend der Unionsfraktion in Bundestag gegenüber der Rheinischen Post. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen liege nicht mehr allein bei den Kirchen. Eine Lösung sei auch durch Verordnungen möglich.

Beim letzten Corona-Gipfel Ende November hatten sich Bund und Länder noch auf die Aufgaben der Bundesländer geeinigt. Die Kirchen sollten zusammen mit den Ländern Konzepte ausarbeiten, um die Kontakte bei Gottesdiensten zu reduzieren.

Kirchen bereiten sich auf Gottesdienste an Weihnachten vor - Corona-Regeln uneinheitlich

Sowohl die evangelische Kirche als auch die katholische Kirche zeigen Verständnis für die Sorgen während der Corona-Pandemie. Sie planen aber keine grundsätzliche Absage von Weihnachtsgottesdiensten. Es gibt derzeit regionale Unterschiede, wie die Corona-Situation gehandhabt wird. Die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) verschärfte beispielsweise ihr Hygienekonzept mit Wirkung zum 12. Dezember, sodass ab einer Inzidenzzahl von 200 nicht mehr gesungen werden darf. Es sei denn, der Gottesdienst findet unter freiem Himmel statt. Dann ist ein Lied erlaubt. In allen Gottesdiensten muss zum Corona-Schutz eine Maske getragen werden.

Corona an Weihnachten : Desinfektion und Abstand sollen bei Gottesdiensten helfen

Auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) äußert Überlegungen zu ähnlichen Maßnahmen. Der Vorsitzende Thomas Sternberg sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein Gesangsverbot sei denkbar und werde in vielen Bistümern bereits praktiziert. Einer kompletten Absage der Gottesdienste zu Weihnachten aufgrund der Corona-Krise stimmt Sternberg aber nicht zu. Er verweist auf die möglichen Corona-Schutzmaßnahmen: „Mit Abstandsgebot, Meldepflicht, Desinfektion und Rücksicht sind Gottesdienste geplant und möglich.“ Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur fügte der ZdK-Vorsitzende hinzu, dass eventuell zwar nicht die ganze Gemeinde singen kann, dafür aber Solisten.

Für ein Gesangsverbot in Kirchen hatten sich zuvor schon der Virologe Alexander Kekulé und auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ausgesprochen. (rm)