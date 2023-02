Corona: Auch Wien beendet Maskenpflicht

Teilen

Die Maskenpflicht fällt nun auch in Wien © Michael Gstettenbauer / dpa

Wien hat, als letztes österreichisches Bundesland, nun auch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Apotheken abgeschafft.

Wien - Die Sonderregeln würden Ende Februar auslaufen, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch. Obendrein werde der Zugang zu Krankenhäusern und Altenheimen wieder erleichtert. Der Bund hatte bereits ein Ende der Corona-Bestimmungen bis spätestens 30. Juni angekündigt. Die Maskenpflicht in Bereichen wie Kliniken oder Pflegeheimen soll mit dem 30. April enden. Das werde auch in der Bundeshauptstadt gelten, sagte Ludwig. (dpa)