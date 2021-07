Drohende Schulschließungen im Herbst: Wirtschaftsweise warnt vor Bildungsverlust – und Nachteilen im Job

Langzeitfolgen der Corona-Pandemie

Die Corona-Infektionszahlen steigen, eine vierte Pandemiewelle steht bevor. Eine Expertin warnt vor drastischen ökonomischen Folgen von Schulschließungen.

Nürnberg - Eine vierte Corona-Welle im Herbst steht vor der Tür. Damit droht erneut ein Unterrichtsausfall an Schulen. Die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm befürchtet wegen eines anhaltenden Bildungsverlustes erhebliche wirtschaftliche Langzeitfolgen. Der Ausfall an Wirtschaftsleistung durch Bildungsverluste könnte nach Berechnungen bis zum Ende des Jahrhunderts in die Billionen gehen, sagte Grimm der dpa.

Grimm, die an der Universität Erlangen-Nürnberg einen Lehrstuhl für Volkswirtschaft hat, ist nicht die erste, die vor drastischen ökonomischen Folgen von Schulschließungen warnt. Laut Berechnungen des ifo Instituts summieren sich die Wachstumsverluste im Falle des Unterrichtsausfalls von einem Drittel des Schuljahres bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,5 Billionen Euro.

Billionen-Schäden durch Schulschließungen: Deutschland könnte wirtschaftlich zurückfallen

Das Problem für Grimm ist, dass man wieder keine Strategie habe, etwa durch Testen vor die Welle zu kommen. Doch politisch sei es vermutlich keine Option, im Falle stark steigender Infektionszahlen die Schulen ohne Einschränkungen offen zu halten, zumal ein Großteil der Schülerinnen und Schüler nicht gegen Covid-19 geimpft sei.

Die Gefahr sei, dass Erfolge auf dem Arbeitsmarkt für die Betroffenen ausblieben und sich der ohnehin schon eklatante Fachkräftemangel noch einmal deutlich verstärke. Es bestehe zudem die Gefahr, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zurückfalle, in denen solche Einschränkungen nicht notwendig sind oder nicht stattfinden.

Deutsche Wirtschaft erholt sich: Nachfrage im Dienstleistungssektor zieht an

Aktuell laufe die Konjunktur allerdings gut, sagte die Wirtschaftsweise. Insbesondere in der Fahrzeugindustrie und auf dem Bau werde die wirtschaftliche Aktivität aber weiterhin durch Lieferengpässe zurückgehalten.

Der Dienstleistungssektor habe dagegen neuen Schwung aufgenommen. „Im Moment sieht man, dass die Nachfrage anzieht“, sagte Grimm. (mhof/dpa)

