Sommer-Urlaub trotz Corona: Einigung zu EU-Impfpass steht - Details endlich geklärt

Boote liegen in der Hafenbucht von Mandrakia auf der griechischen Insel Milos. (Symbolbild)

Signal für Urlaubs-Saison

von Richard Strobl schließen

Das EU-Parlament und die EU-Länder haben sich auf Details für ein europaweites Zertifikat zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Erkrankungen geeinigt.

Brüssel - Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung Reise-Erleichterungen innerhalb der EU. Das EU-Parlament und die EU-Länder haben sich auf Details für ein europaweites Zertifikat zum Nachweis von Corona*-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-Erkrankungen geeinigt. Das teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Donnerstag in Brüssel mit.

EU-Zertifikat für Reisen trotz Corona-Krise kommt

Bis zum Schluss stritt man noch darüber, in welchem Maß EU-Länder Reise-Regeln oder -Erleichterungen selbst bestimmen können. Der Kompromiss sieht nun vor, dass nicht in die Hoheit der Mitgliedsstaaten eingegriffen wird, aber zusätzliche Beschränkungen wie etwa Quarantäne für negativ Getestete*, Geimpfte oder Geheilte nur eingeführt werden sollen, wenn es etwa die Infektionslage erfordere.

Wann das Zertifikat genau in den Ländern eingeführt werden soll, ist dagegen noch immer unklar. Aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß es noch am Anfang der Woche, man gehe aktuell davon aus, ein elektronischer Impfnachweis könne „in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals“, also bis spätestens zum 30. Juni, bereitgestellt werden.

Allerdings ist es in vielen Ländern schon jetzt möglich ohne Quarantäne einzureisen. In Griechenland etwa muss lediglich eine abgeschlossene Impfung oder ein höchstens 72 Stunden alter PCR-Test vorgewiesen werden. Für die Einreise nach Österreich entfällt für die Deutschen seit Mittwoch die Quarantänepflicht, allerdings muss zumindest ein Test mit negativem Ergebnis gemacht worden sein. Auch in Italien besteht keine Pflicht zur Isolation mehr - die Behörden verlangen aber weiterhin ein negatives Corona-Testergebnis bei Ankunft. (dpa/rjs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.