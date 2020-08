AKK fordert Maskenpflicht im Job und Unterricht - das könnte auf uns zukommen

Acht, neun, zehn Stunden im Büro – und die ganze Zeit mit Maske? CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält das angesichts steigender Corona-Zahlen für möglich.

Acht, neun, zehn Stunden im Büro – und die ganze Zeit mit Maske? CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält das angesichts steigender Corona-Zahlen für möglich. Wenn Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten sich am Donnerstag zur Videoschalte treffen, könnte eine bundesweite Maskenpflicht im Job und im Schulunterricht zur Debatte stehen. Die tz erklärt, was auf uns zukommen könnte.

Coronavirus: Maskenpflicht im Job - das sagt AKK

In vielen deutschen Unternehmen gelte die Maskenpflicht am Arbeitsplatz schon jetzt, sagte AKK der Welt am Sonntag und betont: „Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte.“ Gleiches gelte für die Schulen. „Wenn das obligatorische Tragen von Masken im Unterricht dazu führt, dass wir die Schließung der Schulen umgehen, dann sollten wir darüber nachdenken.“

Coronavirus: Maskenpflicht im Job - das ist die Lage

Im Einzelhandel oder im ÖPNV müssen Arbeitnehmer auch in Bayern schon Masken tragen. AKK zielt aber auch auf Büros. In Frankreich soll das ab 1. September schon Realität werden, ausgenommen sind nur Einzelbüros. Hierzulande gilt bisher: Kommunen können selbst Vorgaben zur Mundschutzpflicht machen. In Jena gilt zum Beispiel seit April eine Tragepflicht am Arbeitsplatz. Außerdem gibt es Vorgaben des Arbeitsministeriums. Darin heißt es: „Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen bzw. nicht einhaltbaren Schutzabständen sollten Mund-Nase-Bedeckungen (...) zur Verfügung gestellt und getragen werden.“ Arbeitgeber können das Tragen von Masken vorschreiben.

Coronavirus: Maskenpflicht im Job - wie sieht es im Unterricht aus?

Und im Unterricht? Die Länder können eigene Regeln in Schulen aufstellen. In Bayern zum Beispiel gilt schon eine Maskenpflicht, aber nur außerhalb der Klasse. Nordrhein-Westfalen ist da restriktiver. Hier müssen Schüler ab der fünften Klasse auch im Unterricht einen Schutz tragen. AKK sagt, die Erfahrungen „scheinen nicht so schlecht zu sein“.

Coronavirus: Maskenpflicht im Job - Das sagt die bayerische Staatsregierung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte im Deutschlandfunk, er werde sich für eine einheitliche Maskenpflicht einsetzen. „Wir müssen sogar überlegen, ob wir die Maskenpflicht an einigen Stellen jetzt gerade noch einmal in den nächsten ein, zwei Monaten vielleicht noch verstärken können.“ Vor den Ferien hatte sich das Kabinett auf vier Szenarien für den Schulstart geeinigt. Man werde bald entscheiden, „ob es aufgrund des Infektionsgeschehens oder neuer virologischer Erkenntnisse Konkretisierungen gibt“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (FW) der tz. „Dies gilt auch für die Maskenpflicht im Unterricht.“

Coronavirus: Maskenpflicht im Job - RKI-Studie

Ob eine solche Pflicht sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Einer neuen Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge stecken sich die meisten Deutschen nämlich im privaten Umfeld an. Das RKI hat die Daten von gut 55 000 Infizierten ausgewertet. Ergebnis: Büros und Schulen spielen kaum eine Rolle als Ansteckungsorte. Allerdings waren die Schulen auch über Wochen geschlossen.

Coronavirus: Maskenpflicht im Job - Scharfe Kritik

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert AKK für ihre Idee. Es könne nicht sein, dass mit einer „billigen Maskenlösung“ Arbeitgeber und Länder aus der Pflicht entlassen würden, für wirksame Maßnahmen zu sorgen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. „Nicht blinder Aktionismus, sondern sachgerechte Maßnahmen, die tatsächlich vor Infektionen schützen, sind nun gefragt.“ *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

