Coronavirus in Andalusien: Granada steht kurz vor dem Lockdown

Die beschlossenen Restriktionen für Studenten in Granada verkündete der Regierungssprecher Elías Bendodo nach der jüngsten Kabinettssitzung.

Uni-Campus geschlossen

von José Antonio Nieto

Die Infektionsrate ist in Granada in den letzten Tagen rasant angestiegen. Für die negative epidemiologische Entwicklung in der andalusischen Universitätsstadt macht die Landesregierung vor allem die Studenten und deren ausschweifendes Nachtleben verantwortlich.