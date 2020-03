Coronavirus: TV-Ansprache von Angela Merkel angekündigt - darum soll es gehen 

Coronavirus: Angela Merkel (CDU) wird heute Abend in der ARD eine TV-Ansprache halten - Darum soll es gehen.

Angela Merkel (CDU) wird am Mittwoch aufgrund der Coronavirus*-Krise eine Fernsehansprache geben.

Eine Regierungssprecherin teilte mit, dass sich die Kanzlerin mit einem eindringlichen Appell an die Bürger wenden will.

Die aufgezeichnete Ansprache der Kanzlerin wird am Mittwochabend ab 20.15 Uhr in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF ausgespielt werden.

13.21 Uhr: Bei der Bundespressekonferenz erklärt Regierungssprecherin Ulrike Demmer explizit, dass Kanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend nicht über neue Maßnahmen für Deutschland sprechen möchte.

„Es wird in dieser Ansprache keineswegs um die Verkündung neuer Maßnahmen gehen. Sondern, dass es in Deutschland jetzt darum geht, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen“, so die Sprecherin.

Merkel wolle sich an die Bürger wenden, „mit dem Ziel zu erklären, wie es uns allen gemeinsam gelingen kann, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und wie sich jeder daran beteiligen kann“.

Erstmeldung vom 18. März 2020: Berlin - Regierungssprecher Steffen Seibert teilt auf Twitter mit, dass sich Angela Merkel* heute Abend an die Bevölkerung wenden will. In den vergangenen Tagen hat die Bundesregierung bereits einschneidende Maßnahmen beschlossen und das soziale Leben in Deutschland weitgehend eingeschränkt. Schulen und Universitäten sind in den meisten Bundesländern bereits seit längerem geschlossen.

Seit Montag bleiben Bars, Kneipen und Restaurants in Deutschland bis auf Weiteres geschlossen. Mit Ausnahmen, um die Versorgung zu gewährleisten. Dennoch tummeln sich bei den sommerlichen Temperaturen noch viele Menschen in Deutschland gemeinsam in Parks oder bei Freizeitaktivitäten. Zuletzt hatte die Kanzlerin ein Verbot gegen das Besuchen von Spielplätzen verhängt. Die Nachricht ist eindeutig: Halten sich die Bürger nicht an die soziale Isolation, dann ist auch die Eindämmungsstrategie der Regierung hinfällig. „Wir schließen ja nicht alle Schulen, damit sich dieselben Schüler dann auf dem Spielplatz treffen“, hatte die Kanzlerin am Montag in der Bundespressekonferenz gesagt.

Coronavirus: ARD und ZDF übertragen die Fernsehansprache von Angela Merkel heute Abend

Es solle bei der Ansprache der Kanzlerin im Fernsehen am Mittwochabend aber nicht um die Verkündung neuer Maßnahmen drehen, meldet Seibert. Vielmehr um einen Aufruf, sich an bestehenden Schutzmaßnahmen zu beteiligen.

Bundeskanzlerin #Merkel richtet sich heute Abend in einer Fernsehansprache an die Bürgerinnen und Bürger. — Steffen Seibert (@RegSprecher) March 18, 2020

Immer wieder kursieren Bilder imInternet, auf denen sich trotz des Gebots, sich von Menschenansammlungen fernzuhalten, Leute in Gruppen in der Öffentlichkeit aufhalten.

