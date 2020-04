Maskenpflicht sofort! Freie Wähler preschen nun in Bayern vor - und stellen Söders Corona-Kurs infrage

Steinigt mich, aber ich bin der Meinung dass eine Maskenpflicht totaler Schwachsinn ist.

Das Virus verbreitet sich auch so auf vielfältigste Weise. Ich bin davon überzeugt dass es sich auch mit Maskenpflicht nicht eindämmen lässt. Der Mensch ist zum großteil so unhygienisch und unbelehrbar, dass die Maken mehr Schein als Sein sind. Jeder fasst sich ins Gesicht und bemerkt es nicht einmal.

Ich arbeite im Verkauf. Seit Anfang an an der "Front" der panischen Menschheit. Ich beobachte: Menschen die sich im Laden in Gängen aneinander drängen. Obwohl ein security sogar den Einlass kontrolliert. An der Kasse dann wieder bitte brave 1,5m Abstand halten. Es funktioniert nicht. Ich muss auch irgendwie irgendwo arbeiten und den hungrigen die Sachen ins Regal stellen. Werde weggedrängt. Zum Teil sogar geschubst. Abstand halten unmöglich.

Ich erlebe Menschen die Mundschutz tragen. Handschuhe. Mundschutz wird zum sprechen nach unten gezogen. Zum Teil nur über den Mund getragen. Zum Teil hängt er nur am Hals rum. Menschen tragen Handschuhe die so dreckig sind, dass es das widerlichste unhygienischste ever ist.

Ich bin davon überzeugt, dass das Virus einen Weg findet. Und schon längst gefunden hat. In unserem und anderen bekannten Geschäften, hatten wir alle schon die passenden Symptome. Und das schon bei allen ganz am Anfang, wo alle Symptome noch nicht einmal bekannt waren. Das ist alles nicht in der Statistik, wie so viele nicht. Ich glaube dass das Virus schon vor Wochen wie eine unsichtbare Walze über uns hinweggefegt ist und es kaum jemand an sich selbst registriert hat. Und am Ende ist es die hohe Ansteckungsrate die ihre eigene Kurve selbst abflacht. Und kein Mundschutz.

Denn die Realität und die tatsächlich registrierten Fälle, sind zwei paar Schuhe.