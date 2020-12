Söder-Wohltat wird Ärgernis: Regeln und Amts-Fehler wühlen Corona-Helden auf - „Man versteht es nicht immer“

In der Corona-Krise werden einige Berufsgruppen zum Notanker der Gesellschaft. Doch Bayerns finanzielle Anerkennung produziert nicht zuletzt Zorn. Merkur.de sind heikle Fälle bekannt.

München - Eine Anerkennung für wichtige Leistungen in der Not wollte Markus Söder (CSU) verteilen - damals, im Corona-Frühjahr. Doch auch jetzt noch, kurz vor Weihnachten, sorgt der Corona-Pflegebonus der bayerischen Staatsregierung nicht zuletzt für dieses: Unmut und Ärger.

„Generell in der Trennschärfe schwierig“ nennt etwa Christian Reischl von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di auf Anfrage von Merkur.de* die Regeln zur Auszahlung des Geldes. Schon vor Wochen hatte der Bayerische Rundfunk über einen besonders eindrücklichen Fall berichtet. Doch nicht nur die gültigen Regeln sind das Problem - sondern auch ihre Auslegung: Offenbar passieren im Bayerischen Landesamt für Pflege bisweilen heikle Fehler bei der Bewertung der Anträge auf das finanzielle Dankeschön.

Bayerns Corona-Bonus strapaziert Motivation bei wichtigen Kräften - Söders Wohltat sät Unfrieden

Merkur.de* sind Fälle aus München bekannt, in denen mit exakt denselben Aufgaben betraute Kollegen teils den Pflege-Bonus von bis zu 500 Euro bewilligt bekamen – und teils nicht. Eine Betroffene ist Anne Meier (Name geändert). Die 33-Jährige arbeitet in München für einen Träger, der betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Problemen anbietet. Nahezu täglich ist Meier in den Wohngruppen ihrer Klienten vor Ort - auch in Corona-Zeiten. Nicht immer können dabei Sicherheitsabstände eingehalten werden.

In den klassischen Bereich der Pflege fällt die Tätigkeit nicht. Insofern hätte Meier durchaus Verständnis, wenn ihre Berufsgruppe keinen Anspruch auf das Geld hätte, wie sie betont. Was sie allerdings wütend macht: Direkte Kollegen haben den Pflegebonus erhalten. Das belegen auch Dokumente, die Merkur.de* vorliegen. Ihren Namen und Arbeitgeber will Meier indes nicht veröffentlicht wissen – vor allem aus Sorge, ihren Kollegen könnte die finanzielle Anerkennung vom Staat wieder entzogen werden. Dass das prinzipiell möglich ist, hat das Gesundheitsministerium auf Anfrage bestätigt.

Bayern und die Corona-Krise: Landesamt stark „gefordert“ - Gewerkschaft berichtet von fragwürdigen Entscheidungen

Auch Reischl sind solche Fälle bekannt. So sei der Pflegebonus etwa an „in der Hauswirtschaft tätige“ Mitarbeiter bewilligt worden - obwohl laut Ministeriums-Auskunft nur „professionelle Pflegekräfte in stationären Einrichtungen und diejenigen, die die gleiche Tätigkeit verrichteten“ sowie „alle ambulanten Pflegedienste, die die von Besuchsbeschränkungen Betroffenen versorgten und Pflegekräfte in beauftragten Rettungsdiensten“ das Geld erhalten sollten.

Der Gewerkschafter vermutet Probleme im Landesamt als Ursache für ungerechte Bescheide. Angesichts der großen Aufgaben seien im Frühjahr schnell neue Mitarbeiter eingestellt und eingearbeitet worden. Das Amt sei zwar nicht überfordert, aber eben doch „gefordert“ gewesen, sagt auch sein Kollege Lorenz Ganterer.

Wenngleich Ganterer auch betont: Auf Gespräche im Frühjahr hin habe die Politik auch noch einmal sinnvolle Nachbesserungen an den allgemeinen Grenzziehungen vorgenommen. Denn Zoff um die gut gemeinten Pläne gab es schon früh.

Corona-Notstand in der Pflege: Experten sehen Probleme bei Söders Pflegebonus - Zorn ausgerechnet über Bayerns Dankeschön

Ob diese Korrekturen reichen, um mit dem Bonus mehr Freude als Unfrieden zu säen, scheint fraglich. Bereits im November berichtete das BR-Fernsehen über den Fall einer Pflegerin, die auf einer ambulanten Dialyse-Station tätig ist – im Einsatz bei Hochrisiko-Patienten, auch mit Covid19-Infizierten. Ihr Antrag auf den Pflegebonus wurde abgelehnt. „Die haben ja einen Dachschaden“, habe sie gedacht, erzählte die Frau der Sendung „quer“. Dem BR wie nun auch Merkur.de* erklärte das Ministerium, der Bonus stehe nur Pflegenden in der stationären Pflege zu.

Auch Reischl sieht grundsätzliche Probleme beim Zuschnitt der Berechtigten-Gruppe für die Zahlung. „Bei Reinigungskräften im Intensivbereich, die teils rund um die Uhr im Einsatz waren, gilt ‚nein‘, bei Pflegekräften im ‚Normalbereich‘ ein ‚Ja‘. Man versteht es nicht immer“, urteilt er. Das geht vielen Betroffenen nicht anders. „Entweder alle oder keiner“ beschrieb im Herbst etwa eine sogenannte Serviceassistentin in einer Garmisch-Partenkirchener Klinik ihre Gefühlslage: „Seit Monaten sind wir an der Corona-Front“, berichtete sie: „Wir gehen genauso mit Schutzkleidung wie die Schwestern und Pfleger in die Zimmer.“

Corona in Bayern: Fehler beim Corona-Bonus? „Das bereitet ein starkes Gefühl der Ungerechtigkeit“

Das Gesundheitsministerium bestätigte Merkur.de Anfang Dezember immerhin, es seien Beschwerden über Ungleichbehandlungen bei der Auszahlung - wie in Meiers Fall - bekannt. Diese seien allerdings „in aller Regel nicht begründet“, hieß es recht lapidar. Gründe könnten „unterschiedliche Arbeitgeberbescheinigungen“ sein - in Einzelfällen könne auch „eine fehlerhafte Verbescheidung vorliegen, weil vom Bearbeiter von unrichtigen Sachverhalten ausgegangen worden ist“, wie ein Sprecher erklärte.

Hoffnung besteht immerhin für all jene Pflegekräfte, die sich regelwidrig nicht bedacht fühlen. „Soweit zu Unrecht der Bonus nicht gewährt wurde, wird der Bonus nachträglich gewährt“, heißt es aus dem Ministerium.

Offen bleibt aber die Frage, ob Betroffene angesichts des neuerlichen Corona-Notstands in vielen Bereichen des bayerischen Gesundheitssystems die Energie für einen Einspruch finden. Und ob nicht angesichts von willkürlich wirkenden Grenzziehungen und Fehlentscheidungen dauerhaftes Unwohlsein bei vielen wichtigen Kräften im direkten Kontakt mit Menschen bleibt. „In der klassischen Pflege tätig zu sein ist noch einmal eine ganz andere Belastung, auch physisch“, sagt etwa Anne Meier. Eine Grenzziehung zwischen verschiedenen Berufen wäre für sie nachvollziehbar. „Aber dass Kollegen das Geld bekommen und ich nicht, das bereitet mir ein starkes Gefühl der Ungerechtigkeit.“

Das Problem endet übrigens nicht im Gesundheits- und Sozialbereich: Streit gibt es auch um Corona-Bonus-Zahlungen für Lehrer. (fn)