Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer: Er könnte eine Ansteckung verhindern

Eine Studie aus Israel zum Coronavirus macht Hoffnung, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer noch wirksamer ist als bisher vermutet.

Berlin – Zwar wurde in Studien bereits nachgewiesen, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer zu 95 Prozent vor schweren Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus schütze, allerdings blieben noch Fragen offen. So war beispielsweise bis vor kurzem noch unklar, ob der Impfstoff von Biontech/Pfizer auch vor einer Übertragung des Coronavirus schützen könne.

Coronavirus-Studie in Israel: Wirksamkeit von Biontech/Pfizer-Impfstoff stärker als gedacht

Einer Studie des israelischen Gesundheitsministeriums zufolge soll der Impfstoff von Biontech/Pfizer nach der zweiten Impfung sogar noch mehr Schutz vor dem Coronavirus bieten als bisher angenommen, wie Medien übereinstimmend berichten. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem US-Pharmaunternehmen Pfizer durchgeführt. Sie wurde bisher noch nicht veröffentlicht, liegt aber schon verschiedenen Medien wie „Spiegel Online“ vor. Demnach soll der Impfstoff gegen das Coronavirus von Biontech/Pfizer zu rund 99 Prozent vor schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen schützen.

+ Eine Frau in Israel wird gegen das Coronavirus geimpft – rund ein Drittel der Bevölkerung hat schon einen Impfstoff bekommen. © Tomer Neuberg/JINI

In Israel wurde bereits rund ein Drittel der Bevölkerung geimpft. Die Daten zeigen nun auch, dass die Impfung von Biontech/Pfizer auch gegen eine Infektion schütze. Demnach sei ein Rückgang der Infektionen mit dem Coronavirus in immer größeren Bevölkerungsanteilen bemerkbar. Der Studie zufolge habe das Vakzin in 90 Prozent der Fälle eine Infektion mit dem Coronavirus verhindert.

Vakzin gegen das Coronavirus: Neue Daten aus Israel machen Hoffnung

Die Virusmutante B.1.1.7 war dabei wohl schon in 81 Prozent der untersuchten Fälle nachgewiesen. Für die Virusvariante aus Südafrika gibt es allerdings noch keine gesicherten Daten. Die Daten aus Israel über das Coronavirus und die Wirksamkeit des Impfstoffes von Biontech/Pfizer werden nun zunächst in einem Preprint veröffentlicht. Bestätigen sich die Daten, wäre dies ein Durchbruch im Kampf gegen das Coronavirus, da mit dem Impfstoff auch eine Ansteckung verhindert werden könnte. (Delia Friess) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

