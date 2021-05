Ohne Maske in der Menge: Brasiliens Präsident Bolsonaro lässt sich von Anhängern feiern - Geldstrafe folgt

Jair Bolsonaro nimmt in Rio ein Bad in der Menge.

Corona-gebeuteltes Land

Brasilien leidet stark unter Corona - und der Präsident nimmt ein Bad in der Menge ohne Maske und Abstand. Unglaubliche Szenen spielten sich in Rio de Janeiro ab.

Rio de Janeiro - Ein Präsident nimmt ein Bad in der Menge - und das während Corona. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die Gesundheitsvorschriften von Rio de Janeiro missachtet und sich ohne Maske von zahlreichen Menschen feiern lassen.

Der rechtsgerichtete Staatschef nahm am Sonntag ohne Mund-Nasen-Schutz an einer Motorradrundfahrt durch die Millionenmetropole teil und hielt eine Rede vor seinen Anhängern. Wie das Nachrichtenportal G1 berichtete, verstieß er gegen die örtlichen Vorschriften im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Einige Demonstranten zeigten Transparente, auf denen die Justiz kritisiert und ein Militärputsch gefordert wurde.

Geldstrafe für Bolsonaro - er provozierte einen Massenauflauf

Erst am Freitag hatte die Regierung des Bundesstaats Maranhão eine Geldbuße gegen Bolsonaro verhängt, weil er in der Ortschaft Açailândia einen Massenauflauf seiner Anhänger provoziert und gegen geltendes Recht keine Maske getragen hatte. Der Präsident hat das Coronavirus von Anfang an verharmlost und stemmt sich mit Verweis auf die wirtschaftlichen Folgen seit Beginn der Pandemie gegen harte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.



Bislang haben sich im größten Land Lateinamerikas mehr als 16 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, fast 450 000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Zuletzt hatten Wissenschaftler zudem eine neue Variante des Coronavirus identifiziert. Damit ist Brasilien ein Brennpunkt in der Corona-Pandemie - Bolsonaro reagierte immer wieder mit einem Schulterzucken. (cg mit dpa)