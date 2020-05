Live-Ticker: Merkel und Macron geben Pressekonferenz zur Corona-Krise

Deutschland und Frankreich wollen im Kampf gegen die Corona-Krise an einem Strang ziehen. In einer Pressekonferenz wollen Angela Merkel und Emmanuel Macron Antworten liefern.

Berlin/Paris – Deutschland und Frankreich wollen im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise* in Europa an einem Strang ziehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kündigten kurzfristig eine gemeinsame Initiative für eine europäische Antwort an. Wie der Élyséepalast in Paris mitteilte, hielten die beiden Spitzenpolitiker am Nachmittag einen Videokonferenz ab.

Gegen 17.00 Uhr soll dann eine gemeinsame Pressekonferenz folgen. Auch eine deutsch-französische Erklärung werde vorbereitet, hieß es. Die neue deutsch-französische Initiative umfasse die Bereiche Gesundheit, Wirtschaft, Umweltschutz, Internet und Industriepolitik.

Die beiden EU-Kernländer schalten sich mit ihrem Vorstoß gegen die Corona-Pandemie direkt in die harte Brüsseler EU-Debatte um einen milliardenschweren Wiederaufbau-Plan ein. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte von den EU-Staaten den Auftrag bekommen, ein konsensfähiges Modell für den Wiederaufbau zu entwerfen.

Größe und Finanzierung sind aber bisher ebenso umstritten wie die Frage, ob die geplanten Hilfen als Kredit oder als Zuwendung an die EU-Staaten fließen sollen. Von der Leyen hat die Präsentation ihres Plans für den 27. Mai angekündigt.

Wie Diplomaten berichteten, sprechen Berlin und Paris auf Spitzenebene schon länger über den geplanten europäischen Fonds zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise. Nach französischer Vorstellung soll ein solcher Fonds einen Umfang von mindestens einer Billion Euro haben. Ein Teil der Mittel solle als Zuschüsse an die EU-Staaten gehen, der Rest als Kredit, hatte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire gesagt.

Marvin Ziegele mit dpa

