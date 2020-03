Corona-Krise in Deutschland: Kanzlerin Merkel spricht zu den Bürgern - Fernsehansprache am Mittwoch

Die Corona-Krise nimmt auch Deutschland immer stärker in die Mangel. Am Mittwoch will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden.

Wegen der rasanten Verbreitung des Coronavirus* kommt es jetzt auch in Deutschland* zu drastischen Maßnahmen.

Nachdem das soziale Leben weitgehend lahmgelegt wurde, könnte es auch in der Bundesrepublik zu einer absoluten Stilllegung kommen.

Am Mittwochabend will sich die Bundeskanzlerin in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden.

Berlin - Die Zahl der Infizierten mit dem neuen Coronavirus steigt jetzt auch in Deutschland rasant. Durch die exponentielle Verbreitung kommen jetzt auch in Deutschland innerhalb weniger Stunden Hunderte Neuinfektionen hinzu - und es könnten noch mehr werden. Im Kampf gegen die Verbreitung hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trotz drastischer Maßnahmen, wie Versammlungsverboten, auch eine Ausgangssperre nicht ausgeschlossen. Wegen der raschen Eskalation in Deutschland will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Abend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Die aufgezeichnete Ansprache werde im ZDF nach der heute-Sendung und in der ARD nach der Tagesschau gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt, hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über die Fernsehansprache berichtet.

Corona-Krise Deutschland: Das fordert die Politik jetzt von den Bürgern

Wie ein Regierungssprecher in Berlin mitteilte, sei aber vorerst nicht mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Es gehe bei der Verkündung nicht um die Verkündung neuer Maßnahmen, sondern um einen Aufruf zur Beteiligung an den bestehenden Schutzmaßnahmen.

Auf Einladung von @Markus_Soeder heute an der Ministerratssitzung in München teilgenommen. Ein wichtiges Signal, dass sich alle Länder auf eine Linie geeinigt haben. Was im Föderalismus etwas länger braucht, wirkt dafür effektiv in der Fläche. Dort, wo die Hilfe gebraucht wird. pic.twitter.com/jMNzovGTTk — Jens Spahn (@jensspahn) March 17, 2020

Das Coronavirus hat sich weltweit verbreitet. In Deutschland sind bisher Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern besonders stark betroffen. „Wir machen alles, was angemessen ist“, betonte Söder am Mittwochmorgen bei „Antenne Bayern“. Söder rief die Menschen in Bayern dazu auf, sich an die Beschränkungen zu halten. „Wenn jeder mitmacht, dann haben wir eine gute Chance.“

Wie lange die Corona-Krise anhält, ist noch nicht abzusehen. Klar ist aber, dass sich die Pandemie und die folgenden Maßnahmen auf die Wirtschaft auswirken werden. Besonders sensibel reagiert der internationale Handel und die Autoindustrie. Die US-Börse erlebte am vergangenen Montag den schlimmsten Montag in 30 Jahren.

Verheerende Folgen könnte die Verbreitung des Virus auch in den USA haben. Dort wird US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, viel zu spät auf die Pandemie reagiert zu haben.

Video: Studie - So viele Deutsche sollen wirklich mit Coronavirus infiziert sein

nai mit dpa

