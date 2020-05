Corona-Proteste am Samstag: Technik-Lkw für Stuttgart-Demo in der Nacht angezündet

Am Samstag werden Tausende Demonstranten bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen erwartet. In der Nacht brannten Technik-LKWs der Demo in Stuttgart.

Für Samstag, 16. Mai, sind in vielen deutschen Städten wieder Corona-Demos geplant.

geplant. Protestanten mit verschiedensten ideologischen Hintergründen versammeln sich, um gegen die Beschränkungen im Zuge der Coronavirus*-Pandemie zu demonstrieren. Alle Infos zu bisherigen Corona-Demos finden Sie in unserem vorherigen Ticker.

Bereits vor der Corona-Demonstration in Stuttgart wurden Technik-Lkw für in der Nacht angezündet (siehe Update vom 16. Mai, 11.22 Uhr).

in Stuttgart wurden Technik-Lkw für in der Nacht angezündet (siehe Update vom 16. Mai, 11.22 Uhr).



Update vom 16. Mai, 15.23 Uhr:

Bei der

Corona-Demonstration

in München ist die genehmigte Teilnehmerzahl von 1000 Menschen kurz vor Veranstaltungsbeginn erreicht worden. Die Polizei ließ am Samstagnachmittag keine Menschen mehr auf das abgesperrte Gelände auf der Theresienwiese. Über Lautsprecher wurden die nicht zugelassenen

Corona-Demonstranten

aufgefordert, nach Hause zu gehen. Eine Rednerin kündigte an, „nächste Woche hier mit 10.000 Menschen stehen“ zu wollen.

Auch den Corona-Protest an diesem Samstag waren 10.000 Teilnehmer angekündigt. Die Stadt München hatte die Demonstration unter Auflage der Einhaltung des Mindestabstands und unter Begrenzung auf 1000 Teilnehmer genehmigt. Die Demonstrationszeit auf zwei Stunden festgelegt. Die Polizei ist mit zahlreichen Beamten und deutlich sichtbar auf dem Gelände unterwegs.

Corona-Proteste am Samstag: Technik-LKWs für Stuttgart-Demo in der Nacht angezündet

Update vom 16. Mai, 11.22 Uhr: Schon vor den geplanten großen Corona-Demonstrationen kam es zu einem Vorfall. In Stuttgart haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag drei LKWs angezündet haben. „Auf den Transporter-Fahrzeugen waren Gegenstände für eine Demonstration auf dem Cannstatter Wasen am heutigen Tage vorgesehen“, heißt es von der Stuttgarter Polizei. Demnach handelte es sich um zwei LKWs und einen Lautsprecherwagen. Einem Bericht der Bild nach sollen die LKWs zum Zeitpunkt des Brandes aber noch nicht beladen gewesen sein.

Vier vermummte Personen sollen den Brand, der 70.000 Euro Schaden verursacht haben soll, gelegt haben, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf einen Augenzeugen.

Corona-Proteste: Stuttgart-Demo war für 500.000 Menschen angemeldet - Gericht lehnt Eilantrag ab

Update vom 15. Mai, 19.35 Uhr: Das Stuttgarter Verwaltungsgericht lehnte jüngst einen Eilantrag gegen Auflagen für die angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag ab. Wie das Gericht am Freitagabend mitteilte, sei sowohl die Begrenzung der Teilnehmerzahl auf 5000 Personen, als auch eine Schutzmasken-Pflicht der Demo-Teilnehmer rechtmäßig.

Die baden-württembergische Landeshauptstadt hatte zuvor die Demo-Auflagen des Protests gegen die derzeitigen Beschränkungen auf dem Gelände des Cannstatter Wasen verschärft. Die Teilnehmerzahl wurde begrenzt, auch forderte die Stadt 500 Ordner, die ebenfalls zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet seien, da diese zwangsläufig den erforderlichen Mindestabstand unterschreiten müssten.

Corona-Demo: Söder empfiehlt Bürgern Distanz zu Verschwörungstheoretikern

Update vom 15. Mai, 12.53 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat besorgte Bürger aufgerufen, sich bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen klar von Verschwörungstheoretikern und Extremisten zu distanzieren. Natürlich sei es in Ordnung, wenn es Kritik gebe und natürlich müssten die Maßnahmen erklärt werden, sagte Söder am Freitag vor Journalisten in Berlin. Die AfD und andere rechte Gruppen versuchten aber, verständliche Nachfragen der Bürger zu kapern. Die Politik müsse sich deshalb klar gegenüber Verschwörungstheoretikern positionieren. „Wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie bei Pegida am Anfang.“

2015 habe es geheißen, man müsse mehr Verständnis haben, sagte Söder. Dann habe sich aber herausgestellt, wer die Wortführer gewesen seien, sagte er mit Blick auf die islam- und ausländerfeindliche Pegida-Bewegung. Auch heute dürften sich Menschen, die verständliche Fragen hätten, nicht von den gesteuerten Protesten mit ihren Hasstiraden missbrauchen lassen. Plakate mit der Aufschrift „Merkel muss weg“ trügen etwa die eindeutige Handschrift der AfD und anderer Rechtsgruppen.

Corona-Demo: In Stuttgart waren 500.000 Menschen angekündigt

Update vom 15. Mai, 16.07 Uhr: Zu umstrittenen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen werden in mehreren deutschen Städten am Samstag erneut zahlreiche Menschen erwartet. In Stuttgart dürfen sich bei einer angemeldeten Kundgebung bis zu 5000 Menschen versammeln, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Die Corona-Demonstration in Stuttgart war ursprünglich für eine halbe Million Teilnehmer angemeldet. Die Stadt begrenzte die erlaubte Teilnehmerzahl jedoch in einer „Abwägung von Infektionsschutz und der Versammlungsfreiheit“ auf 5000.

Corona-Demos: Neue Proteste am Samstag - Satz von Bundespräsident Steinmeier stachelt wohl an

Ursprungsartikel vom 15. Mai:

München - Tausende Menschen werden am Samstag wieder auf Deutschlands Straßen erwartet. Sie demonstrieren gegen die Einschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie*. Die Maßnahmen gegen das Sars-CoV-2 sind eine politische Gratwanderung, denn die Grundrechtseinschränkungen müssen gut erklärt werden. Eine überwältigende Mehrheit hält sich an die Coronavirus*-Maßnahmen. Eine nicht zu ignorierende Zahl an Menschen jedoch, versammelt sich nun bereits zum wiederholten Male, aus den verschiedensten Motivlagen. Menschen, die um ihre Grundrechte fürchten, protestieren mit solchen, die ihre persönliche Auslegung der Grundrechte weiter fassen, mit jenen, die Verschwörungstheorien fördern sowie mit Vertretern des rechts- und linksradikalen Spektrums.

Coronavirus: Hygiene-Demonstranten in München husten Unbeteiligte an

Nicht zuletzt gerieten Demonstranten in die Kritik, weil Corona*-Demo-Teilnehmer in Berlin Kamerateams der ARD und des ZDF attackierten. Im sächsischen Pirna wurden Polizisten angegriffen. In der bayerischen Landeshauptstadt München wurden Passanten von den Protestlern beschimpft und angehustet.

Wegen mehrfacher Nachfragen - auch heute bei Demo gegen #Corona-Maßnahmen in #Pirna (1/3) pic.twitter.com/lobo4q8Ph8 — Franziska Klemenz (@FreieReporterin) May 13, 2020

Empörte Reden prasselt inmitten der Coronavirus*-Krise von deutschen Bühnen herunter. Ein krudes Dickicht aus Obskuritäten: Dann ist von Mundschutz als Symbol eines Maulkorbs die Rede, von staatlich verordneter Zwangsimpfung, von Merkel-Diktatur oder der Abschaffung des Grundgesetzes. Bill Gates wird wegen seines Einsatzes für die weltweite Gesundheitsvorsorge zum Super-Bösewicht stilisiert. Das sind durchweg Falschbehauptungen und vollkommen unbelegte Thesen.

Corona-Demos in Deutschland: „Indem man teilnimmt, legitimiert man Verschwörungsideologien“

Sind also bei den Corona-Demos* nur Verschwörungstheoretiker unterwegs? Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl kann schwer einschätzen, wer dort genau mitläuft. „Doch indem man daran teilnimmt, legitimiert man Verschwörungsideologien“, gibt sie zu bedenken. Zudem blendeten die Demoteilnehmer die Gefährlichkeit des Virus vor allem für Alte und Kranke aus. „Da steckt ganz viel Egoismus und Narzissmus drin.“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich mit Blick auf die Infektionsgefahr bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen alarmiert gezeigt. „Ich bin hochgradig beunruhigt über diese Demonstrationen“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Sein Amtskollege aus Sachsen Michael Kretschmer (CDU) zeigt sich hingegen verständnisvoll gegenüber Irritationen in der Bevölkerung im Zusammenhang mit den Corona-Regeln gezeigt. Die Regeln seien nicht immer schnell genug klar gewesen, sagte Kretschmer der „Sächsischen Zeitung“ vom Donnerstag.

Coronavirus: „Mundschutz statt Aluhut“, appelliert Bundespräsident Steinmeier an die Bürger

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der Verbreitung von Verschwörungstheorien an die Vernunft der Bürger appelliert. Seine Hoffnung sei, dass „wir uns weiterhin an Tatsachen und Fakten orientieren“, sagte Steinmeier am Donnerstag. Bei seinem Besuch einer neuen Corona-Notfallklinik in Berlin sagte Steinmeier, er sei selbst medizinischer Laie. „Trotzdem traue ich mich zu behaupten, dass unter den Gesichtspunkten des Virusschutzes der vielleicht manchmal unbequeme und lästige Mundschutz empfehlenswerter ist als der Aluhut.“ Dabei betonte er jedoch, dass Demokratie Kritik brauche und von einer kritischen Öffentlichkeit lebe.

Das Coronavirus wird offenbar auch über Aerosole übertragen - was die Abstandsregel ad absurdum führen würde.

afp/dpa/nai

