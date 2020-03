Corona-Krise: Trump vollzieht erstaunliche Wende - Maßnahme von historischem Ausmaß

Das Coronavirus versetzt die Welt in einen Ausnahmezustand. Das gilt auch für US-Präsident Donald Trump. Nicht nur seine Politik, sondern auch sein Tonfall ändert sich aktuell.

Auch die USA und ihre Wirtschaft sind von der Corona-Pandemie schwer betroffen.

Donald Trump legt angesichts dieser Lage eine beachtliche Kehrtwende hin.

Nun ist wohl ein hunderte Milliarden Dollar schweres Hilfspaket auf dem Weg.

Washington - Lange hatte Donald Trump die Gefahren der Coronavirus-Krise kleingeredet - nun vollzieht der US-Präsident einen so erstaunlichen wie massiven Schwenk. Geplant ist Berichten zufolge ein gigantisches Finanzpaket, größer noch als zu Zeiten der weltweiten Finanzkrise.

Trump will offenbar wegen der Coronavirus-Pandemie ein 850 Milliarden Dollar (mehr als 760 Milliarden Euro) schweres Nothilfepaket auflegen. Finanzminister Steve Mnuchin wolle beim Kongress um Zustimmung für die Maßnahmen zur Stützung der US-Wirtschaft werben, berichteten die Washington Post und das Wall Street Journal am Dienstag.

USA und die Coronakrise: Trump ändert den Tonfall - Medien reagieren erstaunt

US-Medien hoben die Bedeutung der Neuausrichtung für Trumps Politikstil hervor. Trump nehme die Krise „endlich“ ernst, urteilte CNN. Bei einer Pressekonferenz zum Stand der Coronakrise habe der US-Präsident auf „unumstößliche Fakten“ gesetzt, auf Superlative verzichtet und glaubwürdig die „nationale Einheit“ beschworen. Der „gedämpft“ auftretende Trump habe einen neuen, „düsteren“ Tonfall an den Tag gelegt, schrieb das Portal Politico.

Auch auf Twitter gab sich der Regierungschef am Dienstag vergleichsweise zahm - zumindest innenpolitisch. Unter dem Hashtag „KillTheVirus“ kündigte er positive Entwicklungen an. Allerdings holte Trump am Dienstag auch erneut zu einem Angriff gegen die Medien aus. Die New York Times sei eine „Schande für den Journalismus“, lautete Trumps Replik auf einen Bericht, in dem ihm vorgeworfen wurde, die Bundesstaat beim Ringen um notwendige medizinische Ausrüstung allein zu lassen. In einem anderen Tweet brüskierte er China.

Federal Government is working very well with the Governors and State officials. Good things will happen! #KILLTHEVIRUS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2020

Donald Trump in der Coronakrise - Neues Hilfspaket ist größer als in der Finanzkrise

Das Paket jedenfalls dürfte den Berichten zufolge unter anderem Steuererleichterungen für US-Bürger sowie 50 Milliarden Dollar an Nothilfen für Fluggesellschaften enthalten. Es hätte einen größeren Umfang als jenes in der Zeit der Finanzkrise 2008, das rund 700 Milliarden Dollar schwer war.

Das von den oppositionellen Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus hatte bereits vergangene Woche für ein Hilfspaket gestimmt, das unter anderem bezahlte Krankheitstage und eine Ausweitung der Arbeitslosenhilfe vorsieht. Allerdings hat das Paket mit einem geschätzten Umfang von 100 Milliarden Dollar noch nicht den von Trumps Republikanern kontrollierten Senat passiert.

USA: Trump will bei Corona auf Steuererleichterungen setzen - Kritiker sind unzufrieden

Trump hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, mit Steuererleichterungen auf die Coronavirus-Krise zu reagieren. Kritiker wenden ein, davon würden viele Menschen nicht profitieren - unter anderem jene, die wegen der Pandemie ihren Job verloren haben oder bereits vorher arbeitslos waren.

Die Coronavirus-Krise hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft - auch in Deutschland - und hat Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Von der Wall Street gab es bereits vor einigen Tagen heftige Hiobs-Botschaften. Das Virus breitet sich derzeit auch in den USA rasant aus. Inzwischen wurden bereits mehr als 4600 Infektionen und mindestens 85 Tote gemeldet.

Das Krisenmanagement von Präsident Trump wurde scharf kritisiert. Dem Präsidenten wird von vielen Seiten vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus lange Zeit kleingeredet zu haben. Die sich abzeichnende Wirtschaftskrise ist auch schlecht für seine Chancen auf eine Wiederwahl im November. Trump ist seit 2016 US-Präsident*.

USA: Trotz Coronakrise - US-Demokraten halten zumindest einige Vorwahlen ab

Überschattet von der Coronavirus-Pandemie halten unterdessen die US-Demokraten am Dienstag die nächste Runde ihrer Präsidentschaftsvorwahlen ab. Während der Urnengang im Bundesstaat Ohio in letzter Minute abgesagt wurde, öffneten im Bundesstaat Florida am Morgen die Wahlbüros.

Festgehalten wurde auch an den Vorwahlen in Arizona und Illinois. Bei den oppositionellen Demokraten ging Ex-Vizepräsident Joe Biden als klarer Favorit gegen seinen linksgerichteten Rivalen Bernie Sanders ins Rennen. Auch aus einem TV-Duell am Sonntagabend ging Biden nach Einschätzung vieler Beobachter als Sieger hervor, wie Merkur.de* berichtete.

dpa/AFP/fn

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Evan Vucci