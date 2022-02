Corona-Streit droht: FDP gegen alle 16 Ministerpräsidenten? „Keine Freiheitseinschränkungen auf Vorrat!“

Von: Sven Hauberg

Teilen

Christian Dürr sagt: „Die Menschen wollen zur Normalität zurückkehren.“ © Christian Spicker via www.imago-images.de

FDP-Fraktionschef Christian Dürr fordert von den Ländern, generelle Corona-Schutzmaßnahmen nicht über den 19. März hinaus zu verlängern. Karl Lauterbach hingegen mahnt zur Vorsicht.

Berlin - Eigentlich hatten sich Bund und Länder beim Corona-Gipfel am Mittwoch (16. Februar) auf eine stufenweise Rücknahme der Corona-Beschränkungen* geeinigt. Die Regeln sollen in drei Schritten gelockert werden - sodass ab dem 20. März schließlich alle schwerwiegenden Beschränkungen fallen. Doch nur wenige Tage später deutet sich ein Streit über das beschlossene Maßnahmenpaket an.

So lehnt FDP-Fraktionschef Christian Dürr Forderungen der Bundesländer nach einem Beibehalten von generellen Maßnahmen auch über den 19. März hinaus ab. Sollte etwa wegen einer neuen Corona-Variante* die Notwendigkeit bestehen, könne der Bundestag „innerhalb weniger Tage Einschränkungen beschließen“, sagte Dürr am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. „Was wir nicht machen sollten, sind Freiheitseinschränkungen auf Vorrat“, forderte der FDP-Politiker. So etwas wäre seiner Meinung nach ein ganz schlechtes Zeichen für die Demokratie.

Corona-Pandemie: Dürr für spezifische Maßnahmen

Ab dem 20. März, so Dürr weiter, sollten dann nur noch spezifische Maßnahmen gemacht werden, diese müssten effektiv und wirksam sein. Dazu zählte Dürr etwa Testungen in Alten- und Pflegeheimen zum Schutz vulnerabler Gruppen. Auch eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie den Alten- und Pflegeheimen könne er sich vorstellen. Was man aber nicht brauche, sei ein „breiter Instrumentenkasten“, so Dürr: „Die Menschen wollen zur Normalität zurückkehren.“

Recht behalten könnte damit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Scholz mangelnde Hausmacht attestierte* - und an der Umsetzung des von den Ländern beim Gipfel eingeforderten „Basisschutzes“* zweifelte. Laut NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatten als 16 Länderchefs solche Grund-Maßnahmen nach dem sogenannten Freedom Day eingefordert.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach* (SPD) warnte die Ministerpräsidenten der Bundesländer hingegen, in einen Wettlauf bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen einzutreten. „Wenn wir zu schnell öffnen, dann steigen die Fallzahlen wieder“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Es sei derzeit möglich, sich maßvolle Lockerungen wie bei der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen zu leisten, aber keine maßlosen Lockerungen. Es wäre falsch, mit weitergehenden Lockerungsmaßnahmen politische Geländegewinne machen zu wollen, sagte der Bundesgesundheitsminister. Maßstab seien die beim Corona-Gipfel beschlossenen Maßnahmen: „Wir müssen das umsetzen wie ein Uhrwerk.“

Corona-Pandemie: Lauterbach warnt vor gefährlicher Situation im Herbst

Lauterbach begründete seine Einschätzung mit den bestehenden Risikofaktoren. So sei die Omikron-Variante BA.2 nach jüngsten Forschungserkenntnissen nicht nur ansteckender, ihr Verlauf sei auch schwerer. Außerdem gebe es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern drei bis vier Mal so viele Ungeimpfte in der Altersgruppe von über 60 Jahren. Lauterbach sprach auch mit Blick auf den Herbst von Risiken. Es könne dazu kommen, dass wieder Corona-Varianten kommen, die tiefer als Omikron in das menschliche Gewebe gelangen. Dies wäre eine gefährlichere Situation. Deshalb sei er für eine allgemeine Impfpflicht* ab 18 Jahren und werde im Bundestag für den entsprechenden Gruppenantrag stimmen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hatten am Mittwoch beschlossen, dass in einem ersten Lockerungsschritt die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sowie die 2G-Regeln im Handel fallen sollen*. Ab dem 4. März soll für Gastronomie und Hotels die 3G-Regel gelten. Außerdem dürfen Clubs und Bars wieder öffnen, allerdings nur unter 2G+-Maßgaben. Ebenfalls ab 4. März gelten neue Besucherobergrenzen bei Großveranstaltungen: Im Freien dürfen maximal 25.000 Besucher zugelassen werden, in Innenräumen 6000 Menschen bei einer Maximalauslastung von 60 Prozent.

Ab dem 20. März sollen dem Plan zufolge dann fast alle anderen bislang geltenden Maßnahmen fallen, darunter auch die Homeoffice-Pflicht. Dies allerdings nur, „wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt“, so der Beschluss von Bund und Ländern. (sh/AFP/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.