Gesundheitsministerium wirbt mit „geimpftem“ Günther Jauch - doch es gibt einen Haken

Panne im Ministerium

Von Christoph Gschoßmann schließen

Das Bundesgesundheitsministerium wirbt mit Günther Jauch fürs Impfen. Doch es gibt Riesenwirbel: Spahns Team behauptet, der Moderator habe die Spritze bekommen - was nicht stimmt.

München - „Günther Jauch ist geimpft“ - schreibt das Bundesgesundheitsministerium*. Das stimmt allerdings nicht. Es gibt mächtig Wirbel um einen Tweet des Spahn*-Ministeriums, mit dem dieses zum Impfen animieren wollte. Passend dazu veröffentlichte das Ministerium auf seinem Haupt-Account ein Foto mit dem Moderator mit Pflaster an der vermeintlichen Einstichstelle einer Spritze. Jens Spahn retweete.

Das Problem aber: Jauch ist nicht geimpft, was auch die Ministeriums-Informationsseite „Zusammen gegen Corona*“ gar nicht vehehlt. Dort heißt es: „Anfang April erkrankte der Moderator [...] dann selbst unerwartet an COVID-19.“ Danach darf man sich sechs Monate nicht impfen lassen.

Günther Jauch war an Corona erkrankt - er muss sechs Monate auf die Impfung warten

Weiter heißt es dort: „Inzwischen hat er sich wieder vollständig erholt und wird, sobald es ihm möglich ist, einen Impftermin vereinbaren, versichert er. Für ihn gibt es keine Zweifel: ‚Ich lasse mich auf jeden Fall impfen, egal mit welchem Impfstoff.‘“

Ganz klar: Jauch hat Impfabsicht. Aber geimpft, wie Text und Foto klar den Anschein machen, ist er eben nicht.

Der Text des Tweets lautet folgendermaßen: „Die #CoronaSchutzimpfung ist unser Joker in der #Pandemiebekämpfung. Günther Jauch hat sich #impfen lassen.“ Auf die Frage „Lasse ich mich impfen“ stehen im Stil von „Wer wird Millionär“ die Optionen: „A) Ja B) Ja C) Ja D) Ja“.

Minsiterium reagiert auf Falsch-Vorwürfe: „Leider ein Fehler unterlaufen“

Die Aufregung über die Falschinformation ist groß: So schreibt Journalist Felix Dachsel: „Wie kann das Ministerium eine so offensichtlich falsche Nachricht weiterhin verbreiten und Jens Spahn sie noch retweeten?“

Eine Klarstellung gibt es mittlerweile. „Uns ist leider ein Fehler unterlaufen, Günther Jauch „will“ sich impfen lassen“, kommentiert das Ministerium unter seinen Tweet.

Und zum „#Ärmelhoch“-Foto von Jauch mit Impf-Pflaster erklärte das Ministerium gegenüber der Bild, dass dieses am 26. März 2021 in Potsdam aufgenommen wurde. Es sei erstmals am 9. April 2021 in Tageszeitungen erschienen – an dem Tag, an dem die Erkrankung des RTL-Moderators bekannt wurde. (cg) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.