Corona-Eklat in Wien: Österreich bestellt wegen „Schikane“ deutschen Botschafter ein - Minister schießt gegen Söder

Die deutschen Grenzschließungen sorgen in Österreich für offene Wut. Das Land bestellt Berlins Botschafter ein - ein Minister wettert auch gegen Markus Söder.

Die Corona-bedingten Grenzschließungen zwischen Bayern und Tirol sorgen für Verstimmungen.

In Österreich ist von „Schikane“ die Rede - das nächste Kapitel eines langen Grenzstreits.

Am Sonntagabend (14. Februar) hat Österreich den deutschen Botschafter einbestellt.

Wien/Berlin - Grenzkontrollen in der EU sind ohnehin ein Politikum - und Österreich nimmt die neuesten Corona-Maßnahmen der Bundesregierung offenbar besonders persönlich: Die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz* (ÖVP) hat nun offenbar den deutschen Botschafter einbestellt. Zudem gibt es in Wien am Abend Berichten zufolge eine Art Krisengipfel.

Grenzstreit mit Österreich: Kurz‘ Regierung beklagt „Schikane“ - und wettert offen gegen Söder und Bayern

Das österreichische Bundesland Tirol ist mittlerweile von Deutschland offiziell zum „Virusmutationsgebiet“ erklärt worden. Seit Sonntag hat das auch spürbare Auswirkungen an der Grenze. Österreich ist nun alarmiert, wie die Tiroler Tageszeitung online berichtet. Von einer „nicht hinnehmbaren Schikane“ war demnach im Nachbarland die Rede. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Land in der Corona-Krise benachteiligt fühlt.

Innenminister Karl Nehammer aus Kurz‘ ÖVP sprach laut Kronenzeitung von einer „Provokation“. Er griff auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) persönlich an. Die Versorgungssicherheit in weiten Teilen Europas sei in Gefahr - das werde „vom bayerischen Ministerpräsidenten wohl bewusst negiert“. Tirol sei „nicht der Parkplatz Europas“ sondern die bedeutendste Nord-Süd-Verbindungsachse.

Corona in Bayern: Grenzkontrollen sorgen in Tirol für Ärger - Außenminister beruft Botschafter ein

Das Außenministerium von Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP) hat zudem die Botschafter Deutschlands und Italiens einbestellt - und nach eigenen Angaben auch bei den Ministern Heiko Maas (SPD) und Luigi di Maio Protest eingelegt. Der mutmaßliche Hintergrund: Die Grenzformalitäten gerade am Grenzübergang zwischen Kiefersfelden und Tirol an der A99 sind für die Alpenrepublik besonders bedeutsam. Das „deutsche Eck“ stellt den schnellsten Weg zwischen Tirol und der Großstadt Salzburg dar.

Doch dieser Transitweg ist nun vorerst stark verlangsamt - und für viele Reisende wohl ganz verbaut: Aus den betroffenen Gebieten dürfen nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für medizinisches Personal, für Lkw-Fahrer und landwirtschaftliche Saisonkräfte - auch für die Brummifahrer gilt aber eine Testpflicht. Bis Dienstag will Bayern über weitere Ausnahmen für systemrelevante Berufsgruppen entscheiden.

Seehofer und Söder im Fokus: Dauer-Grenzzoff mit Nachbarland Österreich - Lösung trotz Eskalation unwahrscheinlich

Die Zeitung will nun von einem Krisengipfel in Wien erfahren haben. Teilnehmen soll neben Schallenberg angeblich auch Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ebenfalls ÖVP). Nehammer habe auch schon Bundesinnenminister Horst Seehofer und dessen bayerischen Amtskollegen Joachim Herrmann (beide CSU) kontaktiert - ohne eine Lösung erreicht zu haben.

Dass die schnell zu finden ist, darf bezweifelt werden. Seehofer aber auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) haben die Maßnahmen an den Grenzen schon entschieden gegen Kritik aus der EU verteidigt. „Wir müssen unseren Landkreisen in der Grenzregion die Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen“, sagte Spahn auch in einem erst am Sonntagabend veröffentlichten Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Dabei stehen die Maßnahmen durchaus auch bei der deutschen Wirtschaft in der Kritik.

Österreich dürfte das nicht beschwichtigen. Das Land erwartet heftige Verkehrsbehinderungen. Gegen solche war allerdings auch Deutschland in der Vergangenheit immer wieder - weitgehend erfolglos - Sturm gelaufen. Gerade an der Grenze zwischen Oberbayern und Tirol sind Blockabfertigungen und Co. bei der Einreise nach Österreich immer wieder ein Reizthema. Beim Streit um Ski-Urlaub kursierte auch die These, Deutschland und Österreich sähen die Gelegenheit für eine Retourkutsche*.

Die neuen Regeln für den Grenzübertritt finden Sie in diesem Artikel bei Merkur.de* im Überblick. (fn) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.