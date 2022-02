Länder einigen sich auf neue Zuschauer-Regelungen bei Großveranstaltungen - Bayern kündigt Sonderweg an

Die Länder haben sich bei Großveranstaltungen auf eine einheitliche Regelung für Zuschauerzahlen geeinigt. Vier Länder weichen trotzdem weiter ab.

Berlin - Ein Blick in die Bundesliga-Stadien an den vergangenen Spieltagen verbildlichte den Flickenteppich an Regelungen, welchen die Länder bei Großveranstaltungen in Deutschland konstruiert hatten. Nicht zum ersten Mal in der Corona*-Pandemie wunderten sich Bürgerinnen und Bürger über die großen regionalen Unterschiede. Während Zuschauer in bayerischen Stadien im Januar zunächst ganz draußen bleiben mussten, erhöhte die Landesregierung in München die Zuschauer-Obergrenze Ende Januar auf 10.000. In Nordrhein-Westfalen liegt die Grenze aktuell jedoch bei nur 750.

Corona: Neue einheitliche Regelungen für Großveranstaltungen - 10.000 Zuschauer im Freien

Vor anderthalb Wochen hatten Bund und Länder bei einem gemeinsamen Treffen angekündigt, in Zukunft eine einheitliche Regelung anstreben zu wollen, was die Zuschauerzahlen bei Großveranstaltungen betrifft. Eine Einigung erfolgte nun nach Berichten der ARD am Mittwoch. Die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien haben sich darauf geeinigt, dass in Zukunft wieder mehr Menschen in den Stadien und Hallen der Bundesrepublik erlaubt sind.

Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, gilt bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien eine bundesweite Obergrenze von 10.000 Zuschauern. Die maximale Auslastung darf jedoch zusätzlich nur bei 50 Prozent der ursprünglichen Kapazität liegen. Diese Regelung betrifft in Zukunft also auch Sportveranstaltungen im Freien, wie die Spiele der Fußball-Bundesliga.

Großveranstaltungen: Neue Corona-Regeln sollen bereits am Wochenende greifen

Bei Veranstaltungen in Hallen oder anderen Innenbereichen liegt die maximale Auslastung lediglich bei 30 Prozent der Kapazität. Hier haben sich die Länder auf eine Obergrenze von 4000 Zuschauern geeinigt. Wie die Staatskanzlei in Düsseldorf ankündigte, sollen die neuen Regelungen, wenn möglich, noch vor dem Wochenende in Kraft treten. Die übrigen Länder würden bei der Umsetzung ebenso verfahren.

Corona-Regeln: Trotz einheitlicher Lösung - drei Länder kündigen Abweichungen an

Eine bundesweite Einheitlichkeit wurde jedoch bei dem Treffen nur bedingt erreicht. Mit Bayern*, Sachsen und Sachsen-Anhalt kündigten gleich drei Länder an, „geringfügig“ von den Regelungen abweichen zu werden. Dabei ist eine Anhebung der Zuschauer-Obergrenze in den entsprechenden Ländern denkbar. Die Abweichung sei aufgrund der Schutzmaßnahmen „vertretbar“ heißt es in einer Beschluss-Notiz. Die Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern merkten mit Bezug auf die Entscheidung hingegen an, dass man die Möglichkeiten in der jetzigen Pandemie-Situation nicht ausreizen sollte.

Erhalten bleiben jedoch weiterhin die geltenden Voraussetzungen für den Besuch von Großveranstaltungen. 2G oder 2G-Plus-Nachweise müssen weiterhin erbracht und kontrolliert werden. Zudem besteht eine Tragepflicht von medizinischen oder FFP2-Masken. (fd)