Impf-Chaos in Deutschland: Spahn „entmachtet“? - Merkel wird auf Nachfrage zu ihrem Minister deutlich

Fernab des Unmuts über die verschärften Corona-Beschlüsse, ließ Angela Merkel am Dienstagabend vor allem eine Nachfrage aufhorchen: Trotz „Impf-Chaos“ - so direkt drückte sich die Kanzlerin selten aus.

Der Impfstart in Deutschland verläuft zunächst schleppend.

verläuft zunächst schleppend. Dafür muss sich Gesundheitsminister Jens Spahn harte Kritik gefallen lassen.

harte Kritik gefallen lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel springt jetzt für ihren Parteikollegen in die Presche.

Berlin - Unbequem sind die Beschlüsse, die Angela Merkel am Dienstag nach den Verhandlungen mit den Ministerpräsidenten bekannt gibt: Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verschärfen Bund und Länder die zulässigen Kontakte auf den eigenen Haushalt und nur eine weitere Person. Zudem sollen Bürger aus Corona-Hotspots sich nur noch in einem 15 Kilometer-Radius um ihrem Wohnort bewegen dürfen. Unmut macht sich da nicht nur unter vielen Bürgern, sondern auch in der Opposition breit. Als die Pressekonferenz am Dienstagabend dann fast vorbei ist, wartet ein Journalist noch mit einer pikanten Frage an die Bundeskanzlerin auf.

Zum Jahreswechsel war schließlich ein Thema von besonderem Interesse: Der Start der Corona-Impfungen. Vier Tage nach Zulassung des Biontech-Impfstoffes wurde in Deutschland vor allem in Alten- und Pflegeheimen mit dem Impfen begonnen. Da zunächst nur begrenzt Dosen zur Verfügung stehen, erfolgt das Impf-Prozedere streng nach Gruppen priorisiert. Vor allem die SPD ging schnell zum Angriff auf Gesundheitsminister Jens Spahn über, komme man in Deutschland doch mit den wenigen Impfdosen nicht schnell genug voran. Während SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese forderte, der Minister müsse „die offensichtlichen Probleme unverzüglich in den Griff bekommen“, legte ihm Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) einen vierseitigen Fragenkatalog vor.

Merkel-Reaktion als „Entmachtung“ Spahns?

In der CDU zeigt man sich bestürzt, über den regierungsinternen Zwist. Nichtsdestotrotz, die Bundeskanzlerin reagierte sofort auf das „Impf-Chaos“: In einer Arbeitsgruppe unter ihrer Führung sollen künftig auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Finanzminister Scholz und der Chef des Bundeskanzleramtes, Helge Braun (CDU), mit Spahn zusammenarbeiten, um die zusätzliche Impfstoff-Produktion in Deutschland möglichst zügig hochzufahren. Medien wertete den Schritt der Kanzlerin als „Entmachtung“ Spahns, hatte sich der Gesundheitsminister doch bisher weitgehend alleine um das Thema Impfen gekümmert.

So traf die Frage - „Genießt Herr Spahn noch ihr volles Vertrauen als Minister? Oder ist die Tatsache, dass sie die Impfstoff-Beschaffung zur Chefsache machen möchten, ein Beweis ihres Misstrauens?“ - in der Pressekonferenz durchaus einen Nerv. Zwar hielt Merkel kurz inne und lächelte über die Schwere der Frage hinweg, antwortete aber dann weder mit „ja“ oder „nein“. Sie holte weit aus - und stärkte Spahn damit entschieden den Rücken: „Jens Spahn macht einen prima Job in den gesamten Tagen - auf verschiedensten Gebieten“, so die Kanzlerin.

Video: Neue Impfstrategie ohne Spahn? - Arbeitsgruppe soll über Impf-Plan entscheiden

„Wir stehen im ständigen und intensiven Austausch“, erklärte Merkel. Von Anfang an habe sie Spahns Engagement begrüßt, sich mit Frankreich, Italien und den Niederlanden zusammenzuschließen, um gemeinsam mit den Impfstoff-Herstellern verhandeln zu können. Der Schritt sei damals im Gesundheitsministerrat diskutiert worden und alle Staaten hätten Interesse gezeigt. Die Bestellung in die Verantwortung der EU-Kommission zu stellen, sei richtig gewesen, habe diese doch nicht nur eine ganze Reihe an finanziellen Mitteln dafür bereitgestellt, sondern auch die bessere Verhandlungsbasis.

Wir haben ganz bewusst ein gemeinsames Vorgehen mit den Partnern in der Europäischen Union gewählt. Wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg war und ist – Statement zum #Impfstart in der heutigen Regierungspressekonferenz. pic.twitter.com/AbIe1RwI9w — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 4, 2021

„Ohne die Hilfe aus den Nationalstaaten hätte die Kommission nicht so gut verhandeln können“- und andersherum, sagte Merkel, obwohl die EU-Kommission auch immer nur das verhandeln könne, was von den Mitgliedstaaten gewünscht werde. Anfangs habe es unterschiedliche Positionen in den EU-Staaten gegeben, welche Impfstoffe man bestellen und welchen man den Vorrang gewähren sollte. Zudem sei damals nicht klar gewesen, welcher Hersteller die Erst-Zulassung bekommt. Spahn sicherte Deutschland damals zusätzlich das Überschuss-Kontingent an Impfdosen, die andere Staaten zwar bestellt, aber dann nicht annehmen würden.

„Der Vorgang hätte so ohne Jens Spahn nicht stattgefunden“, erklärte Merkel, insofern stelle sich die Vertrauens-Frage gar nicht.„Ich kann nur froh sein, dass der Gesundheitsminister da so aktiv ist“, meinte die Bundeskanzlerin weiter, übernehme Spahn doch in der Corona-Pandemie Aufgaben in den verschiedensten Bereichen. Unter anderem kümmere er sich nicht nur um die vielen rechtlichen Fragen, sondern stehe auch im direkten Gespräch mit den Impfstoff-Herstellern. Dass sie die Impfstoff-Beschaffung zur „Chefsache“ gemacht hat, will die Kanzlerin also offenbar keinesfalls als Akt der Entmachtung interpretiert wissen. (cos)