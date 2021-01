Impf-Streit vor Eskalation: Nun Merkel in der Schusslinie - ARD-Größe entsetzt über Söder und Co. - „Merken sie nicht ...“

Zu wenig und zu spät - die bestellte Menge des Coronavirus-Impfstoff für Deutschland reicht offenbar nicht aus. Doch wie lässt sich das Chaos bei der Impf-Strategie lösen?

Berlin - Wohl lediglich zwei Millionen Menschen in Deutschland werden bis Ende Januar eine Impfung erhalten können - voraussichtlich werden nicht mehr Dosen zur Verfügung stehen. Angesichts von schnellen Fortschritten in anderen Ländern sorgt diese Bilanz für Unmut. Bei der Suche nach den Ursachen richtet sich der Blick kurz vor dem nächsten Corona-Gipfel nun auch auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Streit ist allerdings höchst brisant: Es geht zunehmend auch um den europäischen Gedanken und Zusammenhalt.

Im Frühjahr habe sich zunächst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Italien und den Niederlanden gemeinsam um die Impf-Strategie gekümmert. Angela Merkel habe die Befugnisse jedoch aufgrund der deutschen EU-Ratspräsidentschaft an die EU-Kommission abtreten wollen, berichtet die Bild. Auf Druck der Kanzlerin sollen Spahn und seine drei Kollegen aus Frankreich, Italien und den Niederlanden einen Brief verfasst haben, um das Verhandlungsmandat an die EU abzugeben. Bislang wurde dieses Schreiben nicht veröffentlicht.

Coronavirus-Impfung: Bestellter Sanofi-Wirkstoff erst 2021 fertig

Wie laut Bild schon Gesundheitsminister Spahn befürchtet hatte, stockte die Impf-Strategie, als plötzlich mehr Länder beteiligt waren. Und als es zu den Verhandlungen mit dem vielversprechenden Corona*-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech kam, sei nicht mehr genügend Budget vorhanden gewesen. Ein Großteil sei etwa dem Unternehmen Sanofi aus Frankreich versprochen worden - doch dieser Impfstoff soll erst im Laufe des Jahres 2021 verfügbar sein.

Brisanter Impfstoff-Streit: EU schuld am Debakel - oder Siegeszug des Nationalismus in der Debatte?

Doch während an dieser Stelle die europäische Zusammenarbeit - oder zumindest deren Ergebnis - kritisiert wird, sind andere Beobachter gerade über den strikten Fokus auf den Impffortschritt in Deutschland entsetzt. Ulrich Deppendorf, langjähriger Fernsehchef im ARD-Hauptstadtstudio, warnte in einem Tweet, die Debatte habe „das Potential, den Europäischen Gedanken dem Nationalismus zu opfern“. Konkret nahm er Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ins Visier, der zuletzt heftig die Impfstoffbeschaffung der EU kritisiert hatte. „Merken einige Politiker - wie Söder zB - nicht, was sie da anrichten?“, fragte Deppendorf rhetorisch.

Corona-Virus und Impfstoff-Verteilung: Die Debatte hat in Deutschland das Potential, den Europäischen Gedanken dem Nationalismus zu opfern. Merken einige Politiker- wie Söder zb - nicht , was sie da anrichten? Gilt auch für den einen oder anderen Journalisten/in — Ulrich Deppendorf (@DeppendorfU) January 4, 2021

Entgegen Bild sieht auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die Schuld jedoch nicht bei Angela Merkel, sondern bei Gesundheitsminister Jens Spahn. Vielmehr fordert er, die Kanzlerin solle sich einschalten, um das Chaos zu lösen.

Im ARD-Morgenmagazin monierte Klingbeil, Deutschland schneide im Vergleich zu anderen Ländern schlechter ab. „Es kann nicht sein, dass ein Land, in dem dieser Impfstoff* sogar erforscht wurde“ letztlich schlechter dastehe als andere, sagte er. Sein Vorschlag: alle Pharmaunternehmen an einen Tisch holen, um Kooperationsverträge zu besprechen und die Produktionsmöglichkeiten zu erhöhen. Auf die Probleme bei der Produktion hatte auch Spahn verwiesen.

Heftige Impf-Debatte: Merkel, Spahn, Söder in der Kritik - Kühnert kritisiert „Knausern“ in der Pandemie

Auch SPD-Vize Kevin Kühnert hat sich geäußert und Aufklärung des Chaos um die Corona*-Impfstoffdosen gefordert. „Es steht die Frage im Raum, sowohl an die Europäische Kommission als auch an den Bundesgesundheitsminister, ob es nicht möglich gewesen wäre, mit einem größeren Einsatz von finanziellen Mitteln zum Zeitpunkt der Beschaffung der Impfstoffe größere Vorräte zu besorgen“, sagte Kühnert im „Frühstart“ von ntv.

Man kann Parteitaktik weglassen und zur berechtigten Frage kommen: Warum haben ausgerechnet beim Dealbreaker schlechthin - dem Impfstoff - offenkundig Preisfragen den Mut geschmälert? Keine andere Ausgabe versprach ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis. https://t.co/2t5q856y7E — Kevin Kühnert 😷 (@KuehniKev) January 4, 2021

„Ich bin sehr dafür, dass es richtig war, dass bei Impfstoffen, die nicht durchkommen, zu streuen und auf verschiedene Anbieter zu setzen, das ist in Ordnung“, meint der SPD-Vize. „Aber in einer Krise*, in der wir Milliarden ausgeben, berechtigterweise, um Wirtschaft, Arbeitsleben und Infrastruktur aufrechtzuerhalten, jetzt ausgerechnet an dem Punkt zu knausern, wo es um den Dealbreaker schlechthin geht, der uns dann durch die Krise auch durchbringen muss, das wäre mir nicht schlüssig.“

Bundesgesundheitsminister Spahn verteidigte sich indes* gegen die Vorwürfe: „Wir haben ausreichend Impfstoff für Deutschland und die EU bestellt“, sagte Spahn der Rheinischen Post. „Das Problem ist nicht die bestellte Menge. Das Problem ist die geringe Produktionskapazität zu Beginn - bei weltweit extrem hoher Nachfrage.“

Ein klares Urteil fällte der Münchner Merkur* in seinem Kommentar zum Thema: Schuld am Debakel sei die EU - allerdings nicht des gemeinschaftlichen Vorgehens wegen, sondern aufgrund von Imkompetenz und Nationalismen.

