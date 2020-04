Wann endet der Shutdown? Teile der Strategie wohl durchgesickert - AfD fordert „Immunitäts-Register“

Die Maßnahmen gegen das Coronavirus legen das Leben in Deutschland weitestgehend lahm. Kanzleramtschef Helge Braun gab nun einen Einblick in die Exit-Strategie der Regierung.

Das Coronavirus* breitet sich in Deutschland weiter aus.

Angela Merkel hat das Kontaktverbot bis zum 19. April verlängert.

Noch ist wenig über die Exit-Strategie der Regierung bekannt.

Update vom 6. April, 19.00 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns AfD-Landeschef Leif-Erik Holm hat die Bundesregierung aufgefordert, ein nationales Corona-Immunitätsregister zu schaffen. Dort könnten sich nachweislich von einer Corona-Infektion Genesene freiwillig eintragen lassen und so von Ausgangsbeschränkungen befreit werden, heißt es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung des stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Bundestag. „Es ist ein hoffnungsvolles Zeichen in dieser Krise, dass immer mehr Menschen Covid-19 überstanden und Antikörper entwickelt haben“, so Holm. Die bekannte Zahl der Genesenen liege aktuell bei etwa 30.000. Gehe man bei der Dunkelziffer vom Faktor 10 aus, seien heute schon 300.000 Menschen in ganz Deutschland immun gegen das Corona-Virus. „Für diese immer größere Gruppe könnten wir jetzt schon mit der Normalisierung beginnen“, schrieb Holm. Wer die Krankheit überstanden habe, solle sich wieder frei bewegen, arbeiten und auch Urlaub machen dürfen. „Für die Wirtschaft und gerade auch für unsere gebeutelte Touristikbranche wäre das ein Segen“, so Holm weiter. Wie das Vorhandensein einer Immunisierung etwa bei Reisenden kontrolliert werden soll, sagte der AfD-Bundestagsabgeordnete nicht. Ende des Corona-Shutdowns bald erreicht? Wohl Teile der Exit-Strategie enthüllt Erstmeldung vom 6. April: Berlin - Seit knapp zwei Wochen gilt in Deutschland ein Kontaktverbot* sowie weitere einschneidende Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken. Kanzlerin Angela Merkel verlängerte das Kontaktverbot jüngst bis zum 19. April und damit auch über Ostern.

Unterdessen wurde bekannt, dass Österreichs Kanzler Sebastian Kurz den Lockdown bereits ab dem 1. Mai wieder lockern will.* Allerdings ist bislang eher wenig darüber bekannt, wann der Shutdown in Deutschland vorbei sein könnte - geschweige denn, wie die Regierung plant aus der aktuellen Situation auszusteigen.

Corona-Exit: Dokument nennt erste genaue Pläne für den Ausstieg

Mittlerweile gibt es offenbar konkrete Pläne für den Ausstieg. Das berichtet die Bild unter Berufung auf ein Konzeptpapier des Innenministeriums. Danach solle zunächst der Einzelhandel und Restaurants sowie in einzelnen Regionen auch die Schulen wieder öffnen. Weitere einzelne Wirtschaftszweige ohne großen Kundenkontakt könnten ebenfalls wieder in den Betrieb einsteigen. Größere Events und Feiern blieben vorerst verboten.

Als Voraussetzung für die Lockerung wird genannt, dass die Ansteckungsrate unter eins bleibt - also, dass ein Infizierter weniger als einen anderen Menschen ansteckt. Helge Braun verweist aber auch auf andere Voraussetzungen (siehe unten).

Allerdings sind offenbar auch Verschärfungen der Maßnahmen in Teilbereichen geplant.* So soll es eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Fabriken und Gebäuden geben.

Ende des Corona-Shutdowns in Sicht? Söder bleibt hart

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekräftigte allerdings gegenüber der Bild am Sonntag, dass „mit dem 20. April (...) nicht alles automatisch so wie vor der Krise“ werde. Gleichzeitig sprach sich Söder zum jetzigen Zeitpunkt deutlich gegen eine Diskussion über die Rückkehr in den Alltag aus. Damit würde man die Situation verharmlosen und einen „starken Rückfall“ riskieren.

Eine solche Diskussion war bereits relativ kurz nach dem Erlass der Kontaktsperre von mehreren Seiten losgetreten worden. Etliche Politiker inklusive Angela Merkel und Markus Söder hatten sich anschließend gegen eine solche Debatte ausgesprochen.* Doch auch andere Stimmen wurden laut. So stellte sich etwa NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gegen Merkel und sagte der Welt am Sonntag bereits Ende März: „Der Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, ist falsch“. Auch FDP-Chef Lindner sah es etwa als durchaus angebracht an, die Wirtschaft darüber zu informieren, wann sie denn wieder arbeiten dürfe.

Wir erhalten viele Angebote für die Lieferung von med. Schutzausrüstung. Das geht jetzt ganz einfach. Der Bund kauft FFP2-Masken, Op-Masken und Schutzkittel im „Open house“- Verfahren. — Helge Braun (@HBraun) March 31, 2020

Ende des Corona-Shutdowns in Deutschland? Kanzleramtschef über Exit-Strategie

Nun äußerte sich Kanzleramtschef Helge Braun zu den aktuellen Plänen der Bundesregierung. Gegenüber RTL und ntv sagte Braun, dass die geplante Handy-App zur Analyse der Corona-Infektionswege* Teil der Exit-Strategie der Bundesregierung sei, um die angeordneten Kontaktverbote und andere Beschränkungen schrittweise lockern zu können.

Neben mehr Intensivbetten brauche es eben auch eine verbesserte Kontaktverfolgung von Infizierten. „Dabei spielt die Tracking-App, die dem EU-Datenschutz genügen muss, eine entscheidende Rolle - und mehr Personal für die Gesundheitsämter“, so Braun weiter. Die geplante Handy-App zur Analyse der Corona-Infektionswege ist demnach sehr bald einsatzbereit - schon in den kommenden Tagen oder spätestens Wochen.

Über eine mögliche Lockerung der bestehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus werde aber erst nach Ostern gesprochen, stellte Braun klar. Das entspricht den bisherigen Äußerungen verschiedener Politiker, unter anderem CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Eine Studie versuchte nun erstmals herauszufinden wann die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland ein Ende nehmen könnte.

