Kommentar zur Corona-Politik der CSU: Sperrt das Land endlich wieder auf!

Jahrhundert-Herausforderung Coronavirus

von Georg Anastasiadis schließen

Wenn sie einen Totalabsturz der deutschen Wirtschaft noch verhindern will, muss die Politik in dieser Woche handeln und den Corona-Lockdown beenden. Für Markus Söder schlägt schon am Dienstag die Stunde. Er will in München seinen Exitplan vorstellen. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.