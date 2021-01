Corona-Lockdown: Verlängerung wird immer wahrscheinlicher - „Schlimmsten drei Monate der gesamten Pandemie“

Die Entscheidung über die Verlängerung des Lockdowns steht an. Kanzlerin Merkel und die Länder-Chefs kommen zu einem Corona-Gipfel zusammen. Politiker und Experten wollen die Maßnahmen fortsetzen.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland* : Der harte Lockdown* gilt wegen hoher Covid-19-Fallzahlen* in der Bundesrepublik bis zum 10. Januar.

: Der gilt wegen hoher in der Bundesrepublik bis zum 10. Januar. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Länder-Chefs wollen den Lockdown über den 10. Januar hinaus verlängern, zumindest nach Medieninformationen.

und Länder-Chefs wollen den über den hinaus verlängern, zumindest nach Medieninformationen. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin - Am 5. Januar steht die Entscheidung über die Verlängerung des zweiten harten Corona-Lockdowns in Deutschland an. Bund und Länder kommen zu einem erneuten Corona-Gipfel zusammen. Zwar gibt vielen der Start der Corona-Impfungen* Hoffnung - doch die Verlängerung der Corona-Maßnahmen wird immer wahrscheinlicher. Mehrere Politiker:innen, unter anderem der Merkel-Vertraute Reiner Haseloff (CDU), Bodo Ramelow (Linke) und Manuela Schwesig (SPD) wagten bereits eine entsprechende Prognose. Aber auch Jens Spahn* (CDU), Armin Laschet* (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) dämpften die Hoffnungen (siehe Updates in altem News-Ticker*). „Ich sehe also nicht, wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor dem Lockdown“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Verlängerung des Lockdowns? Viele Ministerpräsidenten aus CDU und SPD scheinen sich bereits einig

Am 5. Januar werden Bundeskanzlerin Angela Merkel* und die Ministerpräsidenten der Bundesländer über Lockerungen und eine Verlängerung der Corona-Lockdowns sprechen. Ziel ist es, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche auf unter 50 zu senken. Von den Länder-Chefs und aus dem Kanzleramt kamen in den vergangenen Tagen immer wieder Informationen an die Öffentlichkeit, man werde den Corona-Lockdown beim bevorstehenden Gipfel verlängern.

Der #Impfstoff gibt Hoffnung & Zuversicht. Allerdings dürfen wir nicht leichtsinnig werden. Im Gegenteil. Es ist nicht die Zeit für Lockerungen. Wir müssen weiter die Kontakte reduzieren. Deshalb gelten seit gestern wieder strengere Kontaktbeschränkungen. #StayHome #coronavirus pic.twitter.com/GOjGtP8yjB — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) December 28, 2020

In dieselbe Richtung argumentieren nun auch Mediziner:innen und Wirtschaftsexpert:innen. Sie fordern ebenfalls eine Verlängerung des Corona-Lockdowns am 5. Januar. Doch ausgerechnet aus ungewohnter Richtung kommt der Vorschlag einer Ausnahme des Corona-Lockdowns. Von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er hält eine Wiedereröffnung von Schulen und Kitas unter bestimmten Voraussetzungen für denkbar. „Voraussetzung wäre, dass alle anderen Klassenstufen geteilt würden und wechselnd Präsenz- und Digitalunterricht erhalten. Oder der Präsenzunterricht ganz ausgesetzt wird“, sagte Lauterbach der Rheinischen Post. Eine generelle Öffnung der Schulen lehne er jedoch ab. Kinder würden das Virus ebenso wie Erwachsene weitertragen.

Gleichzeitig erklärte Lauterbach der Rheinischen Post, er erwarte „die schlimmsten drei Monate der gesamten Pandemie mit hohen Infektions- und Todeszahlen“. Danach gebe es jedoch Hoffnung aufgrund der wärmeren Temperaturen und des Corona-Impfstoffs. Er sei zuversichtlich, dass das neue Jahr deutlich besser werde. Kritik richtet Lauterbach derweil an die EU. Und auch Norbert Röttgen übt scharfe Worte zur Impf-Strategie.

(1) Zunächst einmal bringt es jetzt wenig, nach hinten zu blicken. Schwerpunkt muss daher jetzt konsequenter Lockdown bleiben. Zusätzlich sollte man prüfen, ob die Astra Impfstoff zugelassen werden kann und Verschiebung der 2. Dosis durch die Welle hilft https://t.co/bvGivEuHMj — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) January 1, 2021

Mediziner und Wirtschaftsexperte raten von Lockerungen ab - Corona-Impfstoff keine schnelle Entspannung

„Wir Intensivmediziner raten dringend dazu, bis zu einem Inzidenzwert von unter 25 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche keine Lockerungen in Aussicht zu stellen“, sagte währenddessen der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens. „Wir werden erst Ende kommender Woche in den Krankenhäusern sehen, wie stark Weihnachten zur Verbreitung von Covid-19* beigetragen hat. Die Effekte von Silvester dann noch deutlich später.“ Mit einer Entspannung auf den Intensivstationen rechne er erst im Sommer.

„Das Gesundheitssystem braucht dringend eine Entlastung, die nur durch eine Verlängerung der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung zu erreichen ist“, äußerte sich Susanne Johna, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Und auch Wirtschaftsexpert:innen sprechen eine Warnung vor Lockerungen aus. „Für die Wirtschaft muss es oberste Priorität haben, dass die zweite Infektionswelle möglichst schnell begrenzt wird“, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher. Auch eine schnelle Entspannung der Corona-Krise durch den Impfstoff ist laut Johna unwahrscheinlich: „Bei allem Optimismus muss uns klar sein, dass durch die Impfung zumindest in den ersten drei Monaten des neuen Jahres kaum Entlastung für das Infektionsgeschehen zu erwarten ist.“ (aka) *Merkur.de ist teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Bernd von Jutrczenka/dpa