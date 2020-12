Ende des Corona-Lockdowns? Erster Ministerpräsident spricht Klartext - er gilt als Merkel-Vertrauter

Der harte Corona-Lockdown gilt in Deutschland bis zum 10. Januar. In der Coronavirus-Pandemie verneint ein deutscher Ministerpräsident unvermittelt jegliche Aussichten auf schnelle Lockerungen.

Zwischen Weihnachten und Silvester fällt die registrierte Zahl der Corona-Neuinfektionen zwar - das hat aber nachvollziehbare Gründe. Das gesellschaftliche Leben ruht weitgehend.

Wann endet der Covid-19-Lockdown? Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) macht jetzt keine Hoffnung auf schnelle Lockerungen - im Gegenteil. Er gilt als Vertrauter von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

München/Magdeburg - 13.700 Neuinfektionen mit dem heimtückischen Coronavirus meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) aus Berlin am Morgen des 27. Dezembers - und damit kurz nach Weihnachten.

Die Corona-Fallzahlen waren damit auf den ersten Blick rückläufig - doch die Behörden beschwichtigten schnell. Zwischen den Feiertagen werde weniger getestet, und nicht alle Gesundheitsämter würden konstant ihre Daten übermitteln, hieß es.

Währenddessen gilt in Deutschland bis zum 10. Januar der zweite harte Lockdown dieser Coronavirus-Pandemie. Hoffnung macht vielen die angelaufene Corona-Impfung, im Januar sollen drei bis vier Millionen weitere Impfstoff-Dosen in der Bundesrepublik verteilt werden. Und damit ist der Lockdown bald zu Ende? Lockerungen sind in greifbarer Nähe?

Ein Vertrauter von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) machte solche Aussichten jetzt mit nur einem einzigen TV-Interview zunichte: Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Unter anderem als Mitglied des CDU-Bundesvorstandes ist er nah an Merkels Politik dran.

„Eine schnelle Lockerung ist derzeit überhaupt nicht abzusehen, weil die Zahlen aktuell einfach besorgniserregend sind - und zwar deutschlandweit. Das Entscheidende ist das individuelle Verhalten der Bürgerinnen und Bürger“, sagte der 66-jährige Landeschef aus Magdeburg am Sonntag (27. Dezember) der ARD-Tagesschau: „Solange nicht eine hohe Impfquote erreicht ist, werden die entsprechenden Hygienemaßnahmen darüber mitentscheiden.“

Die hohen Fallzahlen ließen es zuletzt erahnen. Doch jetzt hat erstmals ein Spitzenpolitiker Klartext gesprochen: Der harte Lockdown wird Deutschland auch Anfang 2021 begleiten, weitreichende Lockerungen sind vorerst wohl nicht in Sicht. (pm)