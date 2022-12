Mehrheit laut Umfrage gegen Corona-Regel-Aus – Grüne räumt ein: Teils „übers Ziel hinausgeschossen“

Die Debatte um das Ende der Corona-Maßnahmen nimmt an Fahrt auf. Die Mehrheit der Deutschen spricht sich jedoch gegen eine sofortige Aufhebung aus.

Berlin — Die Ampel-Regierung streitet weiter über ein mögliches Ende der Coronavirus-Maßnahmen. Vor allem Vertreter der FDP wollen in der Bundesregierung ein sofortiges Ende alle Einschränkungen durchsetzten. SPD und Grüne halten sich zum Teil noch bedeckt und wollen vorschnelle Entscheidungen verhindern.

Corona-Regeln: Mehrheit der Deutschen gegen sofortiges Ende der Maßnahmen

Doch was möchte eigentlich die Bevölkerung? Dieser Frage ist das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der dpa in einer Umfrage vor Weihnachten nachgegangen. Das Ergebnis: Eine Mehrheit ist gegen ein sofortiges Ende der Corona-Maßnahmen. 52 Prozent sprachen sich gegen ein bundesweites Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zum jetzigen Zeitpunkt aus. 60 Prozent lehnten einen sofortigen Stopp der mindestens fünftägigen Isolationspflicht für Infizierte ab. Fast zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten sagten, die Pandemie sei für sie noch nicht vorbei.

Bayern hatte die Maskenpflicht im ÖPNV bereits zum 10. Dezember aufgehoben. Im Fernverkehr gilt die Regelung aber weiterhin bundesweit.

Corona-Umfrage: Nur ein Drittel sieht Pandemie bereits als Geschichte

YouGov befragte nach eigenen Angaben zwischen dem 21. und 23. Dezember insgesamt 2041 in Deutschland lebende Menschen – und damit noch bevor die Debatte über das Ende der Maßnahmen losbrach. Auslöser dafür waren die Aussagen des Virologen Christian Drosten. Er hatte im Tagesspiegel davon gesprochen, dass man in diesem Winter die erste endemische Welle erleben werde. Die Pandemie sei somit vorbei.

Diese Einschätzung teilte die Befragten jedoch noch nicht. Nur 31 Prozent sagen, die Pandemie sei für sie bereits Geschichte. 23 Prozent meinen dagegen, dass sie erst im Laufe des Jahres 2023 enden wird. 41 Prozent rechnen sogar damit, dass sie auch 2023 noch nicht aufhört.

Debatte über Corona-Regeln: Union erhöht Druck auf Ampel-Koalition

Als Reaktion auf Drosten hatte auch die CDU den Druck auf die Bundesregierung erhöht. „Alle noch verbliebenen Grundrechtseinschränkungen müssen aufgehoben werden, auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ist nicht mehr zu rechtfertigen“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Donnerstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch CSU-Generalsekretär Martin Huber sprach sich in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern für ein sofortiges Ende der Maßnahmen aus. Der 45-Jährige warf der Ampel vor, mit öffentlichen Streitereien ein „trauriges Schauspiel“ zu veranstalten.

Grünen-Politikerin Piechotta: Debatte muss auf wissenschaftlicher Basis geführt werden

Wenig Verständnis für die Forderungen der Unionsparteien nach einem sofortigen Ende aller Maßnahmen kommt derweil auch aus den Reihen der Grünen. „Auch die aktuellen Maßnahmen laufen so oder so zum 7. April aus und ob man da jetzt zum Beispiel über Maskenpflichten in Arztpraxen wirklich so eine Debatte führen muss, da würde ich definitiv ein Fragezeichen dahinter machen“, sagte die Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta dem MDR.

„Man kann natürlich darüber sprechen, ob man die Maskenpflicht in Bus und Bahn schon vor dem 7. April aussetzt, aber das muss man nicht jetzt zwischen den Jahren klären und vor allem muss man das auf der Basis von wissenschaftlichen Daten klären“, sagte die 36-Jährige weiter. Schaden würden die aktuellen Maßnahmen – auch mit Blick auf die aktuelle Erkältungswelle — jedoch nicht, erklärte die Ärztin.

Grünen-Gesundheitspolitikerin zeigt sich selbstkritisch — „an vielen Stellen übers Ziel hinausgeschossen“

Mit Blick auf das Pandemiemanagement gesteht Piechotta auch Fehler in ihrer eigenen Partei ein. „Was man sicherlich als einen der wichtigsten Punkte nennen muss, ist, dass wir an vielen Stellen übers Ziel hinausgeschossen sind“, erklärte die Bundestagsabgeordnete aus Leipzig. Als Beispiel nennt die 36-Jährige unter anderem Maßnahmen, wie das Absperren von Kinderspielplätzen in der Corona-Hochphase. Das habe dazu geführt, „dass gerade Kindern aus sozial benachteiligten Familien viele Bewegungsmöglichkeiten nicht mehr hatten.“

Als weiteren Fehler sieht Piechotta auch den Beschluss von Ausgangssperren zusätzlich zu Kontaktbeschränkungen an. Diese hätten dazu geführt, „dass bestimmte Menschen noch stärker unter Einsamkeit gelitten haben, als ohnehin schon“. Diese Punkte hätte man rückblickend anders gestalten müssen, konstatierte die Grünen-Politikerin. Auch das Bundesverwaltungsgericht hatte im November die Ausgangsperren — zum Beispiel in Bayern — als unverhältnismäßig eingestuft.

Knapp drei Monate haben die Mitglieder der Ampel-Koalition jetzt also noch Zeit, um einen Kompromiss für das frühzeitige Ende der Maßnahmen zu finden. Am 7. April laufen die Corona-Maßnahmen ohnehin aus. So sieht es das Infektionsschutzgesetz vor. (fd)