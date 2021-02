Unerwarteter Angriff auf Merkel: Leopoldina-Experte attestiert „politischen Missbrauch von Wissenschaft“

Leopoldina-Mitglied Michael Esfeld geht mit der Politik und seiner Akademie hart ins Gericht. Sein Vorwurf: Merkel und Co. missbrauchen die Wissenschaft für ihre Zwecke.

München – In einer Stellungnahme vom 8. Dezember 2020 forderte die Nationale Akademie der Wissenschaften, kurz Leopoldina genannt, einen harten Lockdown, um das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie wieder unter Kontrolle zu bekommen. Wenige Tage später beschlossen Bund und Länder den zweiten harten Lockdown. Das sorgt mit etwas Verzögerung in eigenen Reihen für heftige Kritik.

Es handle sich um „ein ganz eindeutiges Beispiel von politischem Missbrauch von Wissenschaft“, kritisiert Michael Esfeld. In der Bild-Zeitung geht der Wirtschaftsphilosophie-Professor hart ins Gericht mit der Politik von Angela Merkel, Markus Söder und Co., aber auch mit der Leopoldina selbst, deren Mitglied er ist.

Merkels Corona-Experten in der Kritik: Leopoldina-Mitglied erteilt heftige Rüge - „Nicht Aufgabe der Wissenschaft“

Es sei nicht die Aufgabe der Wissenschaft, einen Lockdown zu fordern, sagt Esfeld. „Wissenschaft kann herausfinden, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs gibt. Aber zu schlussfolgern, dass niemand mehr rauchen soll, ist nicht Aufgabe der Wissenschaft“, wird der 55-Jährige zitiert.

Esfeld geht noch weiter. Die Regierung hole derzeit ohnehin nur von jenen Wissenschaftlern Rat ein, die auch das sagen, was die Regierung hören will. Der Streit knüpft an einen Vorfall aus Bayern an Bayern: Der Wirtschaftsethiker Christoph Lütge wurde aus dem Bayerischen Ethikrat geworfen, nachdem er wiederholt die Corona-Politik des Freistaats kritisiert hatte.

Corona-Politik in Deutschland: Wirtschafts-Philosoph wettert gegen Leopoldina-Kollegen - „Für Propaganda eingespannt“

Über andere Kollegen sagt Esfeld: „Diese Wissenschaftler haben sich von der Regierung für Propaganda einspannen lassen.“ Das schade der Reputation der Wissenschaft und führe zu populistischen Gegenreaktionen. Viele Menschen könnten sich deshalb von der Wissenschaft abwenden, meint er.

Die Leopoldina hätte im Dezember „den Stand der Debatte abbilden müssen“ statt die Marschrichtung vorzugeben, erklärte Esfeld der Bild - also etwa auch Positionen berücksichtigen, die sich auf den Schutz von Risikogruppen fokussieren. Doch die Bundesregierung instrumentalisiere die beratenden Experten, um die öffentliche Meinung zu bestimmen. Die Corona-Politik in Deutschland hätte das Kanzleramt „in einem transparenten, öffentlichen und kritischen Diskurs nie (...) durchsetzen können“, so Esfeld. (ma)