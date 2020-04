Corona-Maskenpflicht in Deutschland? Konzeptpapier zeigt konkrete Pläne mit dem Mundschutz

Schutzmasken werden im Kampf gegen das Coronavirus ein immer wichtigeres Thema. Markus Söder äußerte sich nun zu einer möglichen Trage-Pflicht und zur Produktion von Masken.

Update vom 6. April, 13.50 Uhr: Ein Konzeptpapier des Innenministeriums soll nun Deutschlands Pläne für einen Exit aus den Corona-Maßnahmen enthüllen. Dabei ist aber auch die Rede von der Einführung einer Maskenpflicht im Gegenzug zu Lockerungen bei anderen Maßnahmen. So soll das Tragen von Schutzmasken in Bussen und Bahnen und in Gebäuden verpflichtend sein, sobald genug Masken verfügbar sind. Mehr Details lesen Sie hier.

Corona-Maskenpflicht in Deutschland? Söder ändert Meinung - „vieles spricht dafür ...“

Erstmeldung vom 6. April:

München - Das Coronavirus ist trotz der getroffenen Maßnahmen in Deutschland* weiter auf dem Vormarsch. Die Zahl der Infizierten stieg nun erstmals über die Marke von 100.000*. In Österreich* wurde als erweiterte Maßnahme eine Maskenpflicht etwa in Supermärkten erlassen. Seitdem wird auch in Deutschland über die Einführung dieser Maßnahme diskutiert.

Deutschland: Maskenpflicht in Corona-Krise? Söder bezieht Stellung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte nun vor dem Irrglauben, dass ab dem 20. April, also dem Ende des Kontaktverbots, alles wieder wie vor der Corona-Krise sei. Gegenüber der Bild am Sonntag sprach Söder zudem über eine generelle Maskenpflicht in Deutschland. Nachdem er einer solchen in der vergangenen Woche noch eine klare Absage erteilt hatte, sagte er nun:

„Ich bin kein Gegner der Maskenpflicht, vieles spricht dafür. Wir werden sicher auch zu einem verstärkten Einsatz von Masken kommen.“ Allerdings könnten die Masken keine Ausgangssperre oder Kontaktsperre* ersetzen. Zudem brauche man „ordentliche Masken“, so Söder, ein „Tuch oder ein Schal allein reicht nicht“.

Eine große Bitte: Auch bei dem schönen Wetter draußen jetzt weiter auf die geltenden Regeln achten. Sport und Spazieren bitte nur allein, mit Familie oder Partner. Sonst gefährden wir unsere Erfolge im Kampf gegen #Corona. #bayerngeneinsam pic.twitter.com/oY8rTnDDLo — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 5, 2020

Coronavirus in Deutschland: Söder fordert nationale „Notfallproduktion“ für Schutzmasken

Für eine bessere Versorgung mit Masken in Deutschland braucht es nach Söder eine „nationale Notfallproduktion“. Dabei sprach Söder auch über den international hart umkämpften Markt bei Schutzmasken: Es sei auf Dauer „nicht akzeptabel“, dass man sich gegen „Wildwest-Methoden“ anderer Nationen zur Wehr setzen müsse. „Das alles ist ein großer Charaktertest – auch für internationale Beziehungen“, so Söder.

Damit spielte Söder auf die Meldung an, dass die USA für Frankreich bestimmte Masken auf einem Rollfeld in China gekauft habe, indem das Angebot aus Europa überboten wurde.*

