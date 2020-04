Corona-Maskenpflicht: Sachsen trifft Entscheidung - jetzt folgt Bayern, das Datum steht bereits

Die Bundesregierung empfiehlt das Tragen einer Schutzmaske „dringend“ - nun prescht ein Bundesland vor. Ein weiteres folgt sogleich.

Das Coronavirus* breitet sich weiter aus.

In Österreich wurde eine Maskenpflicht beschlossen.

In Deutschland will man eine solche zumindest auf Bundesebene nicht verordnen. Einzelne Bundesländer greifen dennoch darauf zurück.

Alle aktuellen Nachrichten zur Corona-Krise in Deutschland finden Sie hier. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte

Update vom 20. April: „Corona bleibt, Corona schläft nicht. Wir aber auch nicht“, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Pressekonferenz* am Montag. Dabei verkündete er auch dei eine Maskenpflicht in Bayern - ab wann steht schon fest. Sie soll vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften gelten.

Auch Kanzlerin Angela Merkel hat Sorge um einen Rückfall, nach den Lockerungen.

Corona-Maskenpflicht: Deutsche Post will Zusteller nicht ausrüsten

Update vom 19. April, 18.58 Uhr: Die deutsche Luftfahrt plädiert dafür, dass Passagiere künftig Atemschutzmasken tragen. "Beim Boarding, im Flugzeug für die Dauer des Fluges und beim Aussteigen" solle darauf geachtet werden, "dass jeder Fluggast eine Schutzmaske trägt", zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Montagsausgabe aus einem Konzeptpapier mit mehr als 20 Punkten. Es sei unter den Führungen deutscher Fluggesellschaften und Flughäfen abgestimmt. "Es besteht eine entsprechende Verpflichtung des Passagiers, eine Schutzmaske mitzuführen und aufzusetzen", heißt laut FAZ einer der Regelungsvorschläge, der europäisch abgestimmt werden solle. Sondermaßnahmen "im Interesse des Gesundheitsschutzes für eine zu definierende Wiederaufnahmephase" könnten "zunächst für einen Zeitraum von sechs Wochen" festgelegt werden.

Update, 15.45 Uhr: Die Deutsche Post hat Bedenken, Brief- und Paketzusteller durchgehend mit Masken auszustatten. „Bei einer Ausstattung aller Beschäftigten in Deutschland mit

Masken rechnen wir mit einem Bedarf von einer Million Stück pro Woche“, so Thomas Schneider, der für das Bundesgebiet zuständige Betriebschef der Deutschen Post DHL, laut Bild. Würden die Zusteller flächendeckend mit FFP2-Masken

ausgestattet, würden diese vermutlich in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen fehlen, erklärte er. Beschäftigt sind etwa 80.000 Brief- und 50.000 Paketzusteller.

Corona-Maskenpflicht: Erstes Bundesland beschließt Maßnahme

Update vom 19. April, 12.51 Uhr: In Sachsen trägt die Polizei ab kommenden Montag (20. April) Schutzmasken. Die Polizisten seien angehalten, den dienstlich gelieferten, textilen und waschbaren Mund-Nase-Schutz, die sogenannte Community-Maske, grundsätzlich bei Bürgerkontakten zu tragen. Das teilte das Landespolizeipräsidium in Dresden mit.

Unruhe gibt es aktuell in Bayern: Die Freien Wähler fordern eine sofortige Maskenpflicht - und stellen den Corona-Kurs von Markus Söder in Frage.

Corona-Maskenpflicht in Deutschland: Erstes Bundesland entscheidet sich dafür

Update vom 17. April: Sachsen hat als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel eine Maskenpflicht beschlossen. Die Regelung gelte von Montag an, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag nach einer Sitzung des Landeskabinetts in Dresden. Zur Abdeckung von Nase und Mund müsse es keine teure FFP2-Maske sein, es reiche auch ein einfaches Tuch oder ein Schal, betonte der Regierungschef.

Coronavirus: Maskenpflicht in Deutschland? Entscheidung wohl gefallen

Update von 16.47 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 haben sich Bund und Länder wohl gegen eine Tragepflicht von Atemschutzmasken im öffentlichen Verkehrsmitteln und im Einzelhandel entschieden.

Update von 16.08 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Bund und Länder das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel „dringend“ empfehlen. Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es demnach aber nicht geben, wie die dpa am Mittwoch aus den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin erfuhr.

Coronavirus: Maskenpflicht in Deutschland? Verbraucherschützer mit Empfehlung

Update um 11.49 Uhr: In der Debatte um Lockerungen der Corona-Maßnahmen spricht sich der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, dafür aus, bestimmte Risikogruppen mit professionellen Schutzmasken auszustatten. „Besonders ansteckungsgefährdete Menschen sollten so bald wie möglich mit entsprechenden FFP2-Schutzmasken versorgt werden, damit auch sie die Möglichkeit haben, sich bei Bedarf frei im öffentlichen Raum zu bewegen und beispielsweise einkaufen oder zur Arbeit gehen zu können“, sagte er am Mittwoch.

Coronavirus: Behindertenbeauftragter fordert barrierefreie Kommunikation

Weiter erklärte Dusel, dass es um ein „möglichst risikoarmes, aber selbstbestimmtes Leben für alle Menschen auch in der Pandemie“ gehe. Generell sollte das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes „in einzelnen Bereichen des öffentlichen Raums“ empfohlen werden.

Zudem mahnte Dusel an, „für konsequent barrierefreie Kommunikation und Angebote zu sorgen, damit wirklich alle die Möglichkeit haben, sich auf den gleichen Wissensstand zu bringen“. Das betreffe zum Beispiel aktuelle Informationen der Regierung, Apps zum Nachverfolgen von Corona-Infektionen und digitales Unterrichtsmaterial für Schüler.

Update vom 15. April, 8.00 Uhr: Nach Einschätzung von Verbraucherschützern sollte eine Maskenpflicht zur Bekämpfung des Coronavirus nur bei einer ausreichenden Verfügbarkeit von Schutzmasken eingeführt werden. „Sofern eine Maskenpflicht für bestimmte Lebensbereiche angedacht wird, müssen diese auch zwingend zur Verfügung stehen“, forderte Kai Vogel, Gesundheitsexperte des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV), einem Bericht des Tagesspiegel zufolge.

Atemschutzmasken seien aber zurzeit vielerorts ausverkauft, sagte Vogel weiter. „Die Politik muss dafür Sorge tragen, dass Schutzmasken flächendeckend zur Verfügung stehen, bevor Erleichterungen im öffentlichen Leben erfolgen - und der persönliche Schutz eine der Bedingungen für diese Lockerungen ist“, betonte der Verbraucherschützer. Jedoch dürfe die Schutzkleidung dafür auf keinen Fall aus anderen Bereichen, etwa aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, abgezogen werden.

Coronavirus in Deutschland: Schwesig spricht sich für Maskenpflicht aus

Update vom 12. April, 8.38 Uhr: Wann wird in Deutschland der Exit aus dem Kontaktverbot in die Wege geleitet? Und welche Maßnahmen könnten folgen, um eine Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen?

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat sich für eine generelle Maskenpflicht bei einer Lockerung der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. "Wir werden das öffentliche Leben nur schrittweise hochfahren können. Und wir brauchen zusätzliche Maßnahmen wie Mundschutz für alle", verdeutlichte Schwesig der Zeitung Bild am Sonntag.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) machte flächendeckende Corona-Tests zur Bedingung für Lockerungen. "Nach Ostern müssen wir darangehen, das Leben und Arbeiten wieder hochzufahren. Wir brauchen koordinierte, großflächige Testungen. Lockern ist verbunden mit testen, testen, testen", erklärte er dem Blatt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch über die Fortsetzung der Strategie gegen das neuartige Coronavirus beraten. Dann soll es auch um die Frage gehen, wie es mit den bislang bis zum 19. April befristeten Kontaktbeschränkungen und weiteren Maßnahmen weitergeht.

Der aktuelle Sonntagstrend zeigt derweil einen neuen Höhenflug von CDU und CSU.

Corona in Deutschland: Kommt schon bald eine Maskenpflicht?

Update vom 8. April, 21.32 Uhr: Angesichts der in Deutschland derzeit stark diskutierten Maskenpflicht kritisiert Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery, dass es die herkömmlichen, für den Eigengebrauch gedachten Masken derzeit nicht zu kaufen gebe. Er halte es für „absurd, Menschen Pflichten aufzuerlegen, die sie gar nicht erfüllen können“.

Absurd ist vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen auch das, was Textilhersteller Tom Laufer aus Nürnberg aktuell erlebt. Er ließ bei seinem Vertriebspartner in Bosnien die 800 Mitarbeiter statt Poloshirts Bio-Baumwoll-Masken fertigen - und sitzt nun auf rund einer Million Gesichtsschutzmasken fest. „Ich dachte, so kann ich meine sieben Angestellten in Lohn und Brot halten und tue auch noch was gegen Corona“, sagte er im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Debatte um Maskenpflicht wegen Warenknappheit - doch ein Händler wird Masken nicht los

Laufer kontaktierte anschließend Behörden und Verbände. Das Bundesgesundheitsministerium, das bayerische Gesundheitsministerium, Krankenhäuser, Supermärkte, Altenheime - doch keiner will die Masken haben. Die Begründung des Bundesgesundheitsministeriums: Bei Laufers Masken handele es sich nicht um sogenannte FFP2-Masken, die fast alles wegfiltern würden. „Vielleicht sind sie damit nicht für medizinische Zwecke geeignet, für die breite Allgemeinheit aber sicher“, sagt Laufer.

Angesichts der Tatsache, dass schon für das im Gesundheitsbereich tätige Personal FFP2-Masken knapp sind, empfehlen Virologen wie Christian Drosten auch Tücher, um Mund und Nase zu bedecken. In einigen Ländern, in denen die Maskenpflicht bereits gilt, gelten ausdrücklich auch Tücher und Schals als adäquater Schutz für Mund und Nase. Insofern ist die Ablehnung von Laufers Masken hierzulande tatsächlich äußerst fragwürdig.

Dass die Maskenpflicht kommen wird, hat zuletzt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angedeutet. Nun erntete er für einen

Auftritt am Flughafen München

, wo er eine Schutzmasken-Lieferung in Empfang nahm, scharfe Kritik.

Wie geht es in Deutschland weiter in der Corona-Krise? Jens Spahn und das RKI geben am Donnerstag ein Corona-Update.

Corona-Maskenpflicht? Weltärztepräsident Montgomery ist skeptisch

Update vom 7. April, 17.32 Uhr: Die deutsche Politik scheint auf deine Maskenpflicht zuzusteuern - Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery beurteilt diese Idee im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus aber skeptisch. „Ich persönlich halte nicht viel von der Maskenpflicht“, sagte Montgomery am Dienstag im Radiosender Bayern 2. „Wer das Virus in sich trägt, der sollte eine Maske tragen. Aber das sind ja nicht 83 Millionen, die Herr Söder mit seiner Maskenpflicht beglücken will, sondern das sind im Moment immer noch nur 130 000.“

+ Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery © dpa / Monika Skolimowska Die ganz hochwertigen Masken mit komplettem Schutz sollten dem medizinischen Personal vorbehalten sein, sagte Montgomery weiter. „Die allgemeinen Masken für alle gibt es momentan nicht zu kaufen. Und ich halte es für absurd, Menschen Pflichten aufzuerlegen, die sie gar nicht erfüllen können.“ Selbstgestrickte oder andere Masken würden „selbst von der Weltgesundheitsorganisation abgelehnt, weil sich in ihnen das Virus konzentrieren kann und man dann beim Berühren sozusagen die Infektion befördert.“

Allerdings habe er sich auch selbst „eine Maske genäht und ich trage natürlich eine Maske, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, auch um meiner Solidarität und meiner Höflichkeit gegenüber meinen Mitmenschen Ausdruck zu verleihen. Aber die muss man oft waschen, die muss man pflegen, diese Maske.“

Corona-Maskenpflicht? Söder macht klare Ansage: „Natürlich wird es am Ende ...“

Update vom 7. April, 13.35 Uhr: Als Österreich eine Maskenpflicht in Supermärkten ankündigte, sprachen sich die Deutschen Politiker und Wissenschaftler gegen diesen Schritt in Deutschland aus. Mittlerweile scheint sich die Sicht auf die Maßnahme aber zu ändern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte in einer Pressekonferenz am Dienstag*, dass falls man die Corona-Maßnahmen lockern werde, eine Maskenpflicht „höchstwahrscheinlich“ kommen werde. Dann wurde er noch deutlicher und meinte: „Natürlich wird es am Ende eine Form von Maskenverpflichtung geben.“

Kommt die Corona-Maskenpflicht in Deutschland? Merkel und Söder äußern sich

Update vom 6. April, 21.40 Uhr: Kommt eine Maskenpflicht in Deutschland? Kanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich am Montag zurückhaltend - erklärte aber auch eine prinzipielle Bereitschaft, neuen Erkenntnissen der Wissenschaft zu folgen: Mittlerweile wandele sich „die Meinung der Experten - und der werden wir uns nicht entgegenstellen“, betonte sie bei einer Pressekonferenz.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stimmte die Menschen am Montagabend darauf ein, dass das Tragen von Masken in Zukunft immer mehr ausgeweitet werden dürfte. „Wir müssen die Menschen auf ein Leben mit der Pandemie vorbereiten. Dazu gehört natürlich das verstärkte Tragen von Masken dazu", sagte der CSU-Vorsitzende in der ARD.

Update vom 6. April, 13.50 Uhr: Ein Konzeptpapier des Innenministeriums soll nun Deutschlands Pläne für einen Exit aus den Corona-Maßnahmen enthüllen. Dabei ist aber auch die Rede von der Einführung einer Maskenpflicht im Gegenzug zu Lockerungen bei anderen Maßnahmen. So soll das Tragen von Schutzmasken in Bussen und Bahnen und in Gebäuden verpflichtend sein, sobald genug Masken verfügbar sind. Mehr Details lesen Sie hier.

Corona-Maskenpflicht in Deutschland? Söder ändert Meinung - „vieles spricht dafür ...“

Erstmeldung vom 6. April:

München - Das Coronavirus ist trotz der getroffenen Maßnahmen in Deutschland* weiter auf dem Vormarsch. Die Zahl der Infizierten stieg nun erstmals über die Marke von 100.000*. In Österreich* wurde als erweiterte Maßnahme eine Maskenpflicht etwa in Supermärkten erlassen. Seitdem wird auch in Deutschland über die Einführung dieser Maßnahme diskutiert.

+ Markus Söder ging in der Corona-Krise oftmals voran. © dpa / Peter Kneffel

Deutschland: Maskenpflicht in Corona-Krise? Söder bezieht Stellung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte nun vor dem Irrglauben, dass ab dem 20. April, also dem Ende des Kontaktverbots, alles wieder wie vor der Corona-Krise sei. Gegenüber der Bild am Sonntag sprach Söder zudem über eine generelle Maskenpflicht in Deutschland. Nachdem er einer solchen in der vergangenen Woche noch eine klare Absage erteilt hatte, sagte er nun:

„Ich bin kein Gegner der Maskenpflicht, vieles spricht dafür. Wir werden sicher auch zu einem verstärkten Einsatz von Masken kommen.“ Allerdings könnten die Masken keine Ausgangssperre oder Kontaktsperre* ersetzen. Zudem brauche man „ordentliche Masken“, so Söder, ein „Tuch oder ein Schal allein reicht nicht“.

Eine große Bitte: Auch bei dem schönen Wetter draußen jetzt weiter auf die geltenden Regeln achten. Sport und Spazieren bitte nur allein, mit Familie oder Partner. Sonst gefährden wir unsere Erfolge im Kampf gegen #Corona. #bayerngeneinsam pic.twitter.com/oY8rTnDDLo — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 5, 2020

Coronavirus in Deutschland: Söder fordert nationale „Notfallproduktion“ für Schutzmasken

Für eine bessere Versorgung mit Masken in Deutschland braucht es nach Söder eine „nationale Notfallproduktion“. Dabei sprach Söder auch über den international hart umkämpften Markt bei Schutzmasken: Es sei auf Dauer „nicht akzeptabel“, dass man sich gegen „Wildwest-Methoden“ anderer Nationen zur Wehr setzen müsse. „Das alles ist ein großer Charaktertest – auch für internationale Beziehungen“, so Söder.

Damit spielte Söder auf die Meldung an, dass die USA für Frankreich bestimmte Masken auf einem Rollfeld in China gekauft habe, indem das Angebot aus Europa überboten wurde.

WegenCovid-19-Symptomen hat der britische Premier Boris Johnson die Nacht auf der Intensivstation verbracht. Der Premierminister erhält vier Liter Sauerstoff.

