Merkels rote Linie für Corona-Neuinfektionen: Zwei Landkreise müssten im Lockdown bleiben

Liebe Rosenheimer, wer seiner Stadt Gutes tun will, hüllt sich am besten dringlich in Gesundheitsschweigen und verharrt dabei.

Rosenheim ist eine ganz wichtige Einkaufsstadt in der Region, von deren Erfolg sehr viele Menschen wirtschaftlich abhängen. Was niemand weiß, macht niemanden heiß - siehe Heinsberg.

Wie man Rosenheim sperren will, durch dessen Stadtmitte die Hauptbahnlinie Wien/Triest/Kroatien+Rom/Bozen - München - Frankfurt/M./Dortmund etc. verläuft, bleibt unklar: Vor Rosenheim am Simssee oder in Kiefersfelden aussteigen, Rosenheim überfliegen, in Aßling wieder einsteigen, oder einfach alle Züge durch Rosenheim ohne Halt durchfahren lassen? Man darf gespannt sein. Der ganze Landkreis (flächenmäßig der größte in Bayern), obwohl in weiten, östlichen Teilen coronafrei, geht dabei mit den Bach hinunter, denn die Abhängigkeiten sind regional riesig. Rosenheim hat an die 20 weiterführende Schulen und die Hochschule - alle Schülerinnen und Studierenden ohne Unterricht???